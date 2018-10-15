Дедолларизация экономики и новгородский бизнес: мнения экспертов и практиков

Российские компании ищут способы застраховать риски и вести торговые расчеты в других валютах. В частности, предпринимателей интересуют рубли, евро, юани и индийские рупии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в различных банках. По данным одного из них, пока в структуре расчётов 60% приходится на американскую денежную единицу, 35% — на европейскую и 5% — на все остальные валюты. Несмотря на то, что многие компании проявляют интерес к евро, пока о массовом переходе на него все-таки речи не идёт. Также бизнес стал переходить на юани. Однако такие рокировки несут для клиентов дополнительные валютные риски, которые связаны с колебаниями курсов и ограниченным спросом.

Сейчас началась планомерная дедолларизация сделок и расчетов, компании резервируют средства в национальных валютах тех стран, с которыми торгуют. Например, если раньше расчеты шли через доллары, то теперь могут осуществляться напрямую. При этом отказываться от американских денег при реализации инфраструктурных проектов предпринимателям советуют даже консалтинговые компании, которые готовят экспертизы на сделки. А что думают по этому поводу новгородцы, выясняло сетевое издание «ВНовгороде.ру».

Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Новгородской области Игнат Потапов:

Вопрос о переходе в бизнес-расчетах с основной иностранной валюты на другие виды очень актуален в последнее время. В условиях современной рыночной конъюнктуры важно не деформировать этот процесс, ускоряя или нарушая его. В конце концов мировая экономика сама придёт к наиболее эффективному механизму, который так или иначе будет устраивать всех участников рынка, при этом максимально отстраняясь от политических трендов.

Для региональных компаний это хорошая возможность пересмотреть стратегию развития, учесть возможные риски и спланировать дальнейшие действия.

Директор Новгородского фонда развития креативной экономики Юрий Весельев:

И с точки зрения государственных органов регулирования экономики, и для каждой конкретной компании, если предлагаемые меры по дедолларизации будут утверждены, их внедрение в практику будет длительным серьёзным процессом. Важно, чтобы «плюсы» этого процесса действительно перевесили «минусы». Например, есть опасность напугать иностранных инвесторов, тех, что планируют вкладывать в российскую экономику именно доллары. Вообще рывки при таких серьёзных изменениях недопустимы и опасны, насколько мне известно, в экономическом блоке федерального правительства это понимают.

Важно знать, что никаких запретов на свободное хождение долларов внутри страны не предполагается вводить. В основном дедолларизация коснётся банковского сектора и крупных экспортёров, которым необходимо будет переходить на расчёты в национальной валюте стран, в которые они продают свою продукцию.

Надо сказать, что экспортёрам всё равно придётся сделать это в обозримой перспективе: дедолларизация национальных экономик сегодня – общемировая тенденция. Об этом заявляли и руководители крупнейших стран Евросоюза, а также лидеры Китая и Индии, других крупных стран с развитой экономикой. Слышал, что для наших экспортёров планируют предусмотреть значительные льготы, если они будут вести расчёты с иностранными партнёрами в валюте их стран. Например, предполагается, что такие компании не будут обязаны возвращать экспортную выручку в страну, если расчёты по сделке производились в рублях.

Что касается региональной экономики, то дедолларизация предполагает дополнительные меры по её развитию. Получается: для тех, кто ведёт свои дела внутри страны, план по дедолларизации должен сработать «в однозначный плюс». Развитие собственного производства, то самое импортозамещение, это один из важных, я бы даже сказал, закономерных элементов амортизационных мер. И дополнительное стимулирование наших предприятий к развитию также предусмотрено в том плане экономического блока правительства, который сейчас обсуждается.

Уверен, сложившаяся практика диалога между экономическим блоком правительства и предпринимательским сообществом, такими организациями, как «Деловая Россия», позволит реализовать планируемые изменения максимально плавно и с пользой для экономики.

Руководитель Новгородского центра поддержки экспорта Татьяна Лаврентьева:

Мы готовы предоставить предпринимателям всю необходимую информацию касательно особенностей валютных операций вне долларовой зоны, в других валютах: евро, юанях, индийских рупиях и других. Расскажем, как правильно поступать в этом случае. Кроме того, новгородским экспортёрам и экспорто ориентированным компаниям наш центр может помочь и проконсультировать по вопросам таможенного, валютного, налогового законодательства, а также оказать другие услуги (деловые мероприятия за рубежом, переводы материалов, обучающие семинары.

Коммерческий директор компании НПС Андрей Бессонов:

На мой взгляд, дедоларизация российской экономики – это очередная громкая идея из кабинетов, которая, вероятно, примерит на себя судьбу схожих громких идей. Я не экономист и аналитик федерального уровня и не знаю многих факторов и нюансов, но, на мой взгляд, реальность такова, что пока для мирового сообщества единой универсальной валютой является доллар, попытки дедоларизации любой из стран в т.ч. и РФ, ведут к практически полному прекращению импорта и экспорта товаров и ресурсов. К тому же доллар на сегодняшний день единственная резервная валюта Центральных банков. Если смотреть на рубль с точки зрения конкурентного преимущества относительно других валют, парадоксально, но ему как раз-таки не хватает того конкурентного преимущества, чтобы объявить его единой валютой для всей внешней торговли РФ. В таком случае нашей стране необходима некая независимость от товаров внешнего рынка. В случае с компанией НПС, в которой я работаю, мне кажется это невозможным, т.к. все цены наших дистрибьюторов и возчиков в Россию долларовые, т.к. даже с Китая покупается все в валюте. Мы очень крепко подсажены на доллар, будь то «железо», или программное обеспечение. Мы очень плотно сотрудничаем с крупными вендорами на IT-рынке, Dell, HP, Microsoft и другие, и часть заказов делаются напрямую через них и тут уже речи не идёт о торговле в какой-то другой валюте. Реалии таковы, что Российское ПО, только-только приживается на рынке России, мы очень активно работаем по этому направлению, но опять же многим привычней продукция Microsoft и на российского производителя переходят неохотно. В целом идея дедоларизации мне нравится, но в таком случае нашей экономике предстоит длинный и нелёгкий путь, и никому на 100% не известно, к чему он может привести, т.к. это слишком многофакторный процесс, просчитать полностью который на мой взгляд невозможно.

Президент Союза «Новгородская торгово-промышленная палата» Виктор Быков:

Очевидно, что эта инициатива рассчитана на долгосрочную перспективу. Процесс сложный, связанный с большими рисками, поэтому, возможно, предпринимателям сегодня спешить не стоит. Хотя «сверху» нам говорят, что всё будет хорошо. Будем надеяться.

Генеральный директор «Эко Трейд» Борис Русинов:

На днях в Великом Новгороде побывал господин Гавриленко (Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «САПФИР» — прим.ред.), в рамках Недели финансовой грамотности. И мы, новгородские предприниматели, как раз задали ему вопрос на тему доллара. Так вот он считает, что учитывая экономику США, её интегрированность во многие структуры, доллар останется на своём месте.

При введении санкций мы, конечно, будем вынуждены обходиться другими валютами. И, если будут неизбежны издержки при переводе из одной валюты в другую, будем их нести. Люди в любом случае будут работать. Выкарабкаемся!

Это не самая страшная угроза на самом деле. Единственное, что во всей этой ситуации настораживает, так это, что когда правительство на высшем уровне заявляет, что всё будет хорошо и ничего не происходит, завтра это «хорошо» начинает рушиться. Есть такой у нас опыт, причём неоднократный. Поэтому каждый сейчас должен соизмерять риски и конвертировать доллары в нужную валюту.

ООО «Пестовоэкспортлес» Олег Стерхов:

Внутри страны мы ведём расчёт в рублях. Но в нашем Пестове работает очень много иностранных граждан, в частности, из Узбекистана. Так вот эти работники, получая зарплату в рублях, всегда пересылают деньги домой в долларах. Для них это привычная валюта. Доллары — это сегодня наиболее твёрдая валюта наряду с евро и английским фунтом, японской иеной и швейцарским франком. Однако именно доллар в приоритете. Я объездил 22 страны и с уверенностью могу это подтвердить личным опытом. Наш рубль, к сожалению, слишком часто качается по отношению к другим валютам, веры в него абсолютно никакой нет у зарубежных партнёров, поэтому и контракты по всему миру заключаются именно в долларах.

Сейчас у бизнеса и без того прибыли не очень большие даже на международных сделках, а если заключить рублёвый контракт с какой-либо страной и рубль просядет хотя бы на 10% при условных 20% прибыли, считайте, половину прибыли, на которую рассчитывали, вы просто потеряли.

Замена расчётов с долларов на евро — искусственное решение, ничего не меняющее, просто непривычное, к примеру для контрагента из Латинской Америки. При расчёте рублями же и при его падении на 5-10% партнёр за океаном выиграет, а мы проиграем. Он, получая товар, выигрывает, а мы получаем обесцененные деньги.

Руководитель ООО «Азимут» Вадим Разумовский:

Нас, экспортёров, да и вообще людей бизнеса, волнует не столько дедолларизация, а то, что государство политическими механизмами пытается интерполировать на экономическую ситуацию. Понятно, что они вынуждены отвечать на определённые вызовы. Но наша, бизнеса, проблема в том, что мы со стороны государства испытываем совсем не рыночные воздействия.

Приведу пример, как экспортёр леса: в новом году хотят ограничить вывоз сырья путём квотирования, лимитирования и лицензирования. Между нами, лесозаготовителями и экспортёрами, озвучивается мысль, что это пролоббировали какие-то крупные российские бизнес-структуры, которые сегодня строят или уже построили на территории РФ фанерные комбинаты. И это делается для увеличения сырья этой категории бизнеса и ограничения экспорта. Правительство директивно идёт на встречу этой финансово-промышленной группе и накладывает ограничения на экспорт, вместо того, чтобы включить рыночные механизмы, использует административный ресурс. Аналогично и с дедолларизацией: идёт политическая кампания, в которой рука государства чувствуется не как рыночного регулятора, а администратора, который «по хвостам бьёт». И это, к сожалению, происходит постоянно. Пример: в 2009 году установили заградительные пошлины на круглый лес; в результате на внутреннем рынке произошёл временный переизбыток материала и цена на него резко упала, а в результате многие лесозаготовители разорились. Не хочу быть оракулом, но ничего хорошего в этой дедолларизации я пока не вижу. Меня лично прямым образом она не коснётся, но косвенно — вполне возможно. Сейчас бы лучше занимались стимулированием и развитием банковской системы на предмет денежных переводов между Россией, Европой и остальным миром. Поскольку тут сейчас есть трудности. Переводы из той же Европы стали более дорогими, и менее оперативными.





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