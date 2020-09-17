«Дебютной идеи под названием «российская экономика» не существует» – Интервью – Finversia (Финверсия)

Упадет ли рубль? Упадет ли доллар? Как кризис в Беларуси и история с отравлением Навального могут сказаться на политической и экономической ситуации? Куда катится российская и мировая экономики? Что делать людям и бизнесу, если предположить, что проблема вирусного кризиса еще не решена и в ближайшее время нас могут ожидать большие падения и массовые банкротства? Об этом беседуем с российским предпринимателем Дмитрием Потапенко.

– Российский бизнес добит карантином и умирает?

– Я изначально говорил, что по моим оценкам пострадает 90% мелкого бизнеса, 50% среднего бизнеса и 25% крупного бизнеса. Сейчас по сентябрь включительно я вижу адаптационную модель бизнеса в целом и ожидаю с сентября по февраль волну банкротств – как корпоративных, так и физических лиц. И это относится не только к России. Модель экономики глобально поменялась во всем мире.

Потерялись две очень важные вещи, которые многие считают ерундой. Во всем мире была успокоенность. Было супер-потребление. Была уверенность в завтрашнем дне. И эта модель в одночасье рухнула. И сейчас мы видим мобилизационную модель экономики, когда потребляются самые примитивные виды товаров и услуг, потому что эра супер-потребления в кредит и уверенности в завтрашнем дне ушла. И модель экономики завтрашнего дня ни одно правительство в мире пока не выработало.

Сейчас правительства «сеют» деньги – просто физически печатают и раздают. Это, конечно, греет душу – я, например, в Чехии получил от правительства компенсацию на 75% зарплаты для сотрудников своего бизнеса, и до октября там не буду выплачивать кредиты. Но как экономист я прекрасно понимаю, что эти деньги ничем не обеспечены. Это пустые деньги, и они должны «вспыхнуть».

Меня больше всего тревожит крупный бизнес. Мы очень сильно зависим от поставки углеводородов. Я как средний бизнес завишу от того, как будет развиваться крупный бизнес. Будут ли деньги у сотрудников крупного бизнеса и придут ли они со своими деньгами ко мне? Не будет продаваться сырье – у меня никто не купит продукты. Нужно понимать, что даже самая последняя шаурмичная живет, по гамбургскому счету, с нефти и газа.

– Как только стало разрешено – сразу же открылись все рестораны. На первый взгляд, «умершего» бизнеса практически нет. Тем не менее, например, на нашем офисном подъезде из 8-100 табличек только наша осталась старой, а все остальные – новые…

– Когда мы говорим про открытие – это и есть адаптационная модель. Многие открылись в формате «…и живые позавидуют мертвым». Открыться-то открылись. А какая там посадка? Какой средний чек? Что продается? Они будут закрываться в период с сентября по февраль, причем с существенно большими убытками, чем в самом начале этого локдауна. Если есть возможность – надо «окуклиться» и не дергаться до марта. Сейчас – не время начинать бизнес.

– А как же вторая волна коронавируса, второе дно?

– Вторая волна – это иллюзия. Весь мир заболел еще в декабре, поскольку авиасообщение Китая со всем миром, китайские диаспоры во всех странах не дают шанса верить и говорить, что все началось лишь в марте. Уже сейчас по миру идет примерно третья-четвертая волна, но никак не вторая. Я давно говорил про то, что 2020 год будет очень сложным, но я имел в виду рецессию, и никак не думал, что будет такая реакция на коронавирус. Азия всегда будет биологическим котлом из-за скопления народа, тепла и влажности, у меня 14 лет есть офис в Гуанчжоу, я знаю, о чем говорю.

Глупость политиков не имеет никакого отношения к экономике. Мы сейчас в экстренном порядке учимся вещам, которые должны быть уже на подкорке: делайте больше удаленной работы, соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки с мылом. Политики могут врубить локдаун, и я этого действительно боюсь, но это никак не привязано к коронавирусной инфекции. Если поинтересоваться статистикой, то 300 тыс. человек в год в России умирает от рака – почти тысяча человек в день! Коронавирус и рядом не стоял по уровню смерности…

Если власти разных стран сделают второй локдаун, то их кормить уже будет некому. Тогда институт государственности рассыплется. Поэтому никакой «второй волны» не будет.

– Если говорить о тупике российской экономики… Раньше мы могли прикрываться словом «стагнация» не таким уж страшным, а сейчас – действительно тупик?

– И СССР, и Россия как его наследница все время сидели на лакунах картельного сговора. Мы не производили товара. У нас есть один бренд – автомат Калашникова, только производим его не мы. Мы даже это наследие не сохранили. Мы даже не сырьевая держава – мы сырьевая колония.

Дебютной идеи под названием «российская экономика» не существует. И для меня это тревожно. Потому что грядет снижение добычи углеводородного сырья, связано это с технологичными просадками, а это приведет к политическому кризису.

К примеру, многие оценивают события в Беларуси как политический кризис, а я оцениваю это как экономический кризис. Потому что если бы не было двух фундаментальных факторов, а именно налоговых маневров, проведенных Россией в 2019 году, которые привели к тому, что мы начали снижать финансирование Беларуси, и локдауна во всех странах мира, то все было бы тихо. Перелом 2021-2022 года, который я вижу в российской политике и экономике, будет связан в первую очередь именно с экономикой.

– А у дебютной идеи есть шанс появиться?

– Боюсь, что нет. Но это связано не с тем, что в высших эшелонах власти нет толковых экономистов. Просто большая часть структур при власти занимаются откровенным лизоблюдством ради сохранения собственного места с зарплатой. Их не связывает никакая объединяющая идея, общее видение, они занимаются войной между кабинетами.

– Претензия на такую идею – это нацпроекты. Но я не верю, что экономику такого уровня можно обеспечить как Сингапур точечными проектами…

– Нацпроекты – точно не дебютная идея. Они идеологически не имеют отношения к дебютной идее роста российской экономики. Они – из разряда «как попилить чемодан бабла». Скучно, неинтересно, известны бенефициары… Вся эта история – точно не про развитие страны и не про развитие человеческого капитала.

– Если рассматривать новостной поток, то кроме суда над Ефремовым в верхних строчках новостей мы видим события в Беларуси и историю с Навальным. Беларусь может стать началом обвала рубля?

– Диапазон 71-74 рубля за доллар я не предсказываю, а просчитываю. Многие смеются, но я «тупой» и очень консервативный инвестор и покупаю доллары в этом комфортном для меня диапазоне: на любые мои свободные рубли – сразу доллары, а на доллары – еврооблигации.

Следующий диапазон я вижу 77-81 рублей за доллар, и он связан не с экономическими вещами, а исключительно с политическими – все будет зависеть от того, как власти будут «гулять по лабазу». Россия – 60% рынка сбыта и 40% дохода Беларуси, она от нас зависит фатально. Но нельзя требовать от директора совхоза, чтобы он кроме занятости обеспечивал еще и доходность. К обвалу рубля там могут привести лишь политические заморочки. Но политика – это перепачканная в дерьме экономика.

Кстати, то, что происходит с Навальным и события в Беларуси я считаю звеньями одной цепи. Для внутренней политики важно, чтобы не было протестного голосования на выборах. Происходящее я расцениваю как «привет» политическим элитам и напоминание им, чтобы они соблюдали достигнутые договоренности в день выборов. Для меня и Навальный, и Беларусь и Хабаровск – это карты в одном пасьянсе.

– А для человека на улице какая девальвация рубля станет критичной?

– 77-81 рублей за доллар.

– На что опереться человеку сегодня?

– Все равно всем нам придется нам на собственный бизнес, на собственные семьи, на собственную команду.

Общество сегодня перегрето. И я считаю, что нет большей оппозиции чем наша власть, которая сама себе ежедневно «стреляет в голову». Я много раз прокручивал, почему все чиновники делают одно и то же: строят дом, покупают часы, золотые слитки и копят наличные деньги. Для чего? Приходить по вечерам и пересчитывать эти пачки денег?

Да фантазии у них не хватает! Они не создают ни придворных театров, ни цирков, не строят самых больших обсерваторий, потому что в детстве мечтали посмотреть на звезды. И даже в космос не летают. Нет у них полета фантазии. Положить дома золотой слиток – это не полет фантазии.

Главная проблема – отсутствие большой мечты. Есть только мечта примитивная – кусок золота…

Источник