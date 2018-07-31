Дебой объяснил, как будет расти курс доллара и почему правительству выгода инфляция

Фото: apostrophe.ua

Курс доллара в Украине к концу года может превысить отметку в 30 гривен. Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экономист Владимир Дебой.

«Украинцы сегодня больше продали долларов, чем купили. Это говорить о том, что деньги, которые ходят в Украину, больше используются на нужды семей и отдых. Сейчас пока нет объективных причин для роста курса доллара», — сказал он.

По его словам, финансовая помощь со стороны Международного валютного фонда и Европейского союза много значит для поддержки финансовой стабильности Украины.

«Вместе с тем, ели на осень не будет помощи МВФ, и, учитывая состояние нашей экономики, мы увидим рост доллара и на потребительском рынке, то есть для населения. Помощь МВФ и ЕС все же играет значительную роль, но она может поступить только в конце года. Это говорит о дефиците денег. Вспомните, в бюджете доллар был заложен по 29 гривен, и как только будет поступать валюта, то правительству буде выгодна инфляция. За этот счет будут обеспечены выплаты Пенсионного фонда, повышены социальные стандарты, чего реально не произойдет из-за инфляции», — указал экономист.

Дебой считает, что по оптимистическому сценарию к концу года доллар будет на отметке 28 гривен, а по пессимистическому – может перейти и отметку в 30 гривен.

Как сообщал NEWSONE ранее, экономист Андрей Новак заявил, что правительство Украины вместе с Нацбанком возобновило реализацию плана по искусственной девальвации гривны.







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