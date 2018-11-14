Давос без России: что мы потеряем

https://news.ru/storage/news/56fe6ce117f4ae977b80d32ff28f952f/74ed1ec9-ca32-4156-bca2-40b8936c0023_850.jpg

World Economic Forum/flickr.com

Российский бизнес проигнорирует Всемирный экономический форум

Давос может потерять как Россию, так и перестать быть мировой экономической площадкой. Поводом для бойкота со стороны Москвы стало решение организаторов форума не приглашать в 2019 году Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина, подпавших под санкции. Будет ли на этот раз услышан голос России и чем обернётся для нас такой демарш — выяснял News.ru.

«Если решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придётся принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с госучастием в Давосском форуме», — заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Парадокс ситуации заключается в том, что Всемирный экономический форум в Давосе — организация не правительственная, но, похоже, политика добралась и туда. Да и сама Швейцария растеряла свой прежний нейтралитет и уже больше не ассоциируется со страной, имеющей своё мнение, а всё больше — с государством, слепо действующим по указке Вашингтона. Президент Швейцарии Ален Берсе обещал «навести справки» и разобраться в случившемся, но почему этого не было сделано раньше, а лишь только после угрозы бойкота, не ясно.

Тем более что с точки зрения международного права законность такого рода давления на нашу страну и бизнес вызывает очень много вопросов насчёт обоснованности данных претензий.

Организаторы форума оповестили главу ВТБ Андрея Костина. Банкир, в свою очередь, уже планирует обратиться к участникам Давоса с открытым письмом. Как рассказал источник РИА Новости, Олег Дерипаска отошёл от бизнеса и посещение мероприятия не входило в его планы.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что отторгая таких бизнесменов, форум «рубит свои основы».

«Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря Давосскому форуму. А Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам», — сказал Песков.

Кроме того, ранее он сообщал, что график главы государства в январе 2019 года не совпадает с форумом, который пройдёт 22–25 января. Поэтому Путин туда не поедет. Между тем Россия на регулярной основе участвует в Давосском экономическом форуме с 1992 года. Впервые РФ представлял там Александр Шохин, который был тогда вице-премьером.

При отказе участвовать в форуме Россия во многом повторяет свой сценарий с ПАСЕ. Москва настаивает на исключении из регламента ассамблеи санкционных норм по лишению полномочий национальных делегаций.

Со своей стороны глава «Роснано» Анатолий Чубайс уже отреагировал, сказав, что в Давосе его не будет, если ВЭФ не пересмотрит своё решение.

Выгодный отказ

И что же остаётся? Россия готова предложить иностранному бизнесу свои площадки, например, экономические форумы в Санкт-Петербурге, Сочи или во Владивостоке, которые имеют немалый вес и высоко котируются в мире. Это вполне конкурентоспособные и самодостаточные мероприятия, которые, по многим оценкам, ничуть не уступают уровню Давоса.

Как рассказала News.ru заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова, участие государственной делегации в экономическом форуме в Давосе — совершенно бессмысленная трата бюджетных средств, даже ещё более бессмысленная, чем участие России в Совете Европы и ПАСЕ.

«Поэтому если Россия временно приостановит, а ещё лучше — совсем прекратит участие, то это будет только благом для экономики», — считает Мильчакова.

Сэкономленные деньги можно, по её мнению, потратить на развитие собственных дискуссионных площадок для международного бизнеса, так что Россия, по большому счёту, не потеряет ничего.

А американские толстосумы в очередной раз будут кусать локти, что им не перепадёт какой-либо перспективный проект в РФ, а всё уйдёт тому же Китаю или постоянным партнёрам в Европе, для общения с которыми совершенно не нужно ехать в Давос, когда можно заключать контракты в самой России.

Язык до Киева доведёт

Руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов считает, что ВЭФ пройдёт так же, как и ранее, и дело не в присутствии или отсутствии делегации российского бизнеса там.

«Дело в другом. Те бизнес-круги и инвесторы, которым действительно необходима экономическая кооперация с российским бизнесом, сами найдут пути решения вопросов, адресованных к российской финансовой элите», — сказал Блинов.

Конечно, достаточно большая часть экономически активной и влиятельной массы на Евразийском пространстве мировой экономики не будет присутствовать на данном мероприятии, но, судя по всему, мировая экономика не буксует уж слишком сильно от отсутствия российского бизнеса в своих рядах, отмечает эксперт. Санкции, успешно продлеваемые европейскими парламентариями в отношении РФ, наверное, ещё не всему европейскому и мировому бизнесу надоели, так что в работе ВЭФ как таковых сбоев не прогнозируется.

Александр Вильф/РИА Новости

При этом в частном порядке и при возможности въезда на территорию Швейцарии многие российские предприниматели первого круга могли бы приехать на ВЭФ. Но вот будут ли они это делать — вопрос достаточно спорный. Присутствие на данном мероприятии в отсутствие официальной российской делегации может трактоваться крайне иносказательно и в России, и в мировой прессе, подчёркивает Блинов.

В этой связи российский бизнес не настолько уж и много проиграет. Однако и не приобретёт, что смущает намного больше.

«Российский бизнес в первую очередь потеряет дискуссионную площадку и возможность высказаться по ряду наиболее острых и насущных проблем мировой экономики, но в условиях одностороннего монолога есть ли смысл говорить, если нас там не слышат и продолжают вводить разного рода надуманные ограничения в виде всё новых санкций и иного рода ограничений?» — сообщил собеседник News.ru.

Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов подчеркнул, что российский бизнес обычно без официальных правительственных делегаций на масштабные экономические форумы старается не ездить.

«Особенно когда на уровне премьер-министра прозвучал отказ от участия. Думаю, сигнал бизнесмены приняли и в Давос не поедут», — сказал Богданов.

Он считает, что Россия, отказавшись от участия в этом форуме, ничего не потеряет, так как ей терять уже нечего. А подобные форумы проводятся чуть ли не каждый месяц.

Источник