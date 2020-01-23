Давид Арахамия против евроинтеграции — почему скандал со слугой народа не такой уж и скандальный

Арахамия разозлил евроинтеграторов: Есть ли «зрада» в словах «слуги народа»?

112.ua

Не спешите клеймить депутата. Кажется, он прав. Хотя и выразился некорректно.

«Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если более слабая экономика объединяется с более сильной, то всегда будет оставаться более слабой, играя по одинаковым правилам», – заявил в Давосе нардеп от «Слуги народа» и глава соответствующей фракции Давид Арахамия.

«Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-то еще, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться», – добавил политик.

Слова Арахамии произвели фурор, не успев слететь с уст нардепа. Но совсем не тот фурор, который, возможно, рассчитывал их автор. За сутки, которые прошли с момента провозглашения этих тезисов, Арахамия успел отречься от сказанного. Но немало политиков уже заклеймили коллегу как «предателя». В то же время ряд экспертов, в частности, тех, с которыми непосредственно пообщался 112.ua, считают, что «слуга народа» не так уж и не прав.

Во всем этом многоголосии разбиралось наше издание.

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За что боролись?

Андрей Шкиль, нардеп предыдущих созывов, ныне живущий в Париже, размещает на фейсбуке титульную страницу Libération за 23 января 2014 года. Morts pour l’europe («Смерть за Европу») – так называлась главная статья издания 6 лет назад, посвященная событиям Евромайдана и первым смертям в центре Киева. «Заявление Арахамии об отказе от вхождения в ЕС является логическим продолжением заявления Кулебы о ненужности ЗСТ с ЕС и следствием полетов в Оман их шефа», – пишет Шкиль на своем ФБ.

Тему отказа от ЕС, как и тему измены Евромайдана, подхватывают другие политики. «Красные линии есть. За них пролита кровь. Любые заявления украинских чиновников об отказе от евроинтеграции являются прямым нарушением Конституции. Также это является предательством тех, кто отдал жизнь на Майдане и на Донбассе за европейское будущее Украины», – отмечает экс-генпрокурор Юрий Луценко.

А директор Института мировой политики Виктор Шлинчак интересуется: «Означает ли это отказ от Соглашения об Ассоциации с ЕС, которое предусматривает внесение изменений в законодательство?» «В конце концов, чем закончил Янукович, который тоже отказался от Соглашения с ЕС, известно», – добавляет Шлинчак.

В общем параллели между Януковичем и Зеленским – самый популярный тренд последних 24 часов. Нивелировать впечатление от сказанного Арахамией по горячим следам пытаются представители власти, в частности, упоминавшийся Шкилем Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции.

«Действительно, мы должны адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно с выгодой для себя. И продуманно, осторожно относиться к тем нормам, которые представляют вызов для украинской экономической реальности, в которой надо возрождать промышленность и создавать сравнительные преимущества для ведения бизнеса. Но такие нормы – редкие исключения из правила. А общее правило такое: Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, потому что курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым», – отмечает Кулеба на Фейсбуке.

Вице-премьер добавляет, что имел по этому поводу разговор с Арахамией. «Он того же мнения. Все остальное – фигура речи», – уверяет Кулеба. Чуть позже на просторах Фейсбука слово берет и сам Арахамия, объясняя, что журналисты просто неверно перевели его выступление с английского. Арахамия настаивает, что поддерживает Соглашение об Ассоциации с ЕС и интеграцию с европейскими соседями. «Именно на этом настаивал в Давосе. Украина должна отстаивать свои интересы, интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное – lost in translation», – убеждает он.

«Здесь вообще сложно понять, что Арахамия имел в виду. Сначала он что-то сказал, потом его опровергали, потом он сам себя опровергал. Если ты политик, то старайся говорить так, чтобы не возникало двойных трактовок. А то получается так, как с Черномырдиным: сначала он выступает, а затем пресс-секретарь объясняет, что он имел в виду», – комментирует 112.ua для политолог Кирилл Сазонов.

Итак, вопрос номер один на сегодняшний день – это то, что имел в виду Давид Арахамия и какие конкретно законы ЕС его не устраивают?

Мухи – отдельно, котлеты – отдельно

Прежде всего напомним: подписав Соглашение об Ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя ряд обязательств. Собственно, некоторые из них возникли значительно раньше, нежели евроинтеграция стала топовым вопросом повестки дня. Это разъясняет в интервью нашему изданию директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«У нас есть различные обязанности перед миром. Например, обязательства, взятые перед Советом Европы, касаются гуманитарной части. Это отказ от смертной казни, признание Европейского суда по правам человека. Это ценностные вещи, которых никто не отрицает. А что касается законодательства европейского сообщества, то оно относится к экономической сфере. Это и аграрные вопросы, и квоты в металлургии, и банковская сфера – это все разве не вредит Украине? Разве не понижает ее конкурентоспособность? Это же те узы, от которых надо освобождаться и иметь больше оперативного пространства для выстраивания связей, для повышения конкурентоспособности, для открытия новых рынков, кроме имеющегося европейского. Тем более что и сама еврозона находится длительное время в рецессии. Китай наплевал на европейские правила и совершил экономический прорыв», – акцентирует Карасев.

На этом же указывает и политолог Кирилл Сазонов. Он говорит, что за отдельные скобки надо вынести все те моменты, «когда речь идет о защите норм права, о защите личности, о правосудии – этих основополагающих принципах, на которых построен Евросоюз и которые ставить под сомнение ни в коем случае нельзя. Это не идеал, но то лучшее, чем мы можем вооружиться».

Но в любом случае «с заявлениями, касающимися сообщества, политику, а тем более лидеру фракции, надо быть очень осторожным, выверить каждое слово перед тем, как его озвучивать, чтобы не получилось так, как было с Азаровым и Януковичем в 2013 году. И особенно, если ты говоришь в Брюсселе, то есть напрямую в те уши, от которых зависит принятие решений. В Зе-команде этого пока не понимают – там все на кураже, вот «запилим видосик», и все получится», – комментирует Сазонов.

Однако предположим, что Арахамия не посягал на гуманитарные, правовые моменты взаимодействия Украины и ЕС. Следовательно, остается экономика. Какие неприятности может привнести в эту сферу синхронизация украинского и европейского законодательства?

Первый пример таких проблем, то бишь проблем, у всех на слуху. И это сигареты. А, точнее, то, что после подписания Ассоциации на законодательном уровне был прописан 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия. Так, в 2018 году они должны вырасти в цене на 30%, а в течение следующих 7 лет – на 20% ежегодно. Согласно этому графику, Украина до 2025 года должна привести национальные ставки акциза до минимального уровня, действующего в ЕС, а именно до 90 евро за тысячу штук.

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Подобными положениями крайне не доволен цитированный выше Сазонов. «Есть ряд экономических норм, которые для Украины вредны. Взять хотя бы сигареты. Европа возмущается, что от нас идет контрабанда, требует поднять акцизы до 2025 года, то есть пачка сигарет будет стоить более 100 гривен. Ребята, мы тут сами разберемся, что и сколько у нас будет стоить! Ряд подобных бюрократических норм нам откровенно мешает. Потому что и Европа, и Соединенные Штаты стали сильными и богатыми в период очень значительного либерализма, и лишь впоследствии бюрократия взяла верх. То есть частично Арахамия здесь прав – исходить надо исключительно из украинского интереса», – говорит эксперт.

Другая новелла касается сельского хозяйства и агропроизводителей. За то, что Украина придерживается требований ЕС при производстве с/х продукции, нашему государству предоставлен ряд преференций. Например, мы имеем квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС. К льготным группам относятся, в частности, мед, сахар, крупы и мука, обработанный крахмал, обработанный томат, виноградный и яблочный соки, пшеница, кукуруза и сливочное масло. По результатам прошлого года ЕС импортировал из Украины перечисленной продукции на общую сумму в 3,1 млрд евро, и при этом наша сторона существенно сэкономила на пошлине. Но эти квоты настолько малы, их нам не хватает.

То есть соглашения с Евросоюзом не так уж и невыгодны для Украины, как об этом думает Арахамия. Хотя бывший еврооптимист, а ныне госчиновник Сергей Лещенко становится в этом вопросе на сторону нардепа. «А в чем он неправ? Или ты хочешь, чтобы украинские фермеры выбрасывали огурцы, которые по своему размеру или углу кривизны не будут соответствовать регламентам ЕС?» – спрашивает Лещенко на ФБ, отвечая на упреки оппонентов.

Не радуется квотам и Кирилл Сазонов. «Квоты на сельскохозяйственную продукцию нам предоставляют настолько, насколько это позволяет та же Франция, с которой мы жестко конкурируем, и настолько, насколько это устраивает Польшу, которой отдано на откуп все сельское хозяйство в Евросоюзе», – отмечает он.

«Мы не часть Евросоюза, мы не Польша, которая получает невероятные дотации на сельское хозяйство. Еще раз: мы не часть союза, поэтому отношение к нам более потребительское. В Брюсселе и в Берлине не думают о том, как бы сделать Украине хорошо. Нет, они думают о том, как бы на Украине заработать. Мы не нужны никому, кроме самих себя, и должны исходить именно из этого», – резюмирует Сазонов.

Прагматики против романтиков

Вопрос о том, как лучше трактовать европейское законодательство, иногда провоцирует нешуточные скандалы. Свежий пример – законопроект № 2089 о «параллельном импорте» лекарств из ЕС. Лоббируют документ депутаты фракции «Голос», а противостоят им официальные чиновники министерства здравоохранения. Последние утверждают, что дух и буква законопроекта противоречат принятым Украиной европейским обязательствам, а авторы документа утверждают, что украинские производители лекарств, которые находятся под опекой министерства, просто боятся здоровой конкуренции. В итоге дело о лекарствах попадает на стол… Генпрокуратуры, ведь советники министра Зоряны Скалецкой якобы угрожают депутатам из «Голоса» «отбить бошки».

Суть подобных конфликтов в разговоре с 112.ua хорошо комментирует заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. «В краткосрочной перспективе гармонизация законодательства Украины невыгодна, поскольку она ломает построенные в Украине экономические стратегии, которые остались еще от Советского Союза. Рядовой украинец производит значительно меньше, чем рядовой немец, не потому, что мы менее работоспособны, а потому, что у них лучшие технологии. При таких обстоятельствах (то есть если снять барьеры в торговых отношениях с ЕС) в Украину потечет дешевая продукция, которая приведет к банкротству большого количества предприятий – тех из них, которые построены на советском хозяйствовании и далеки от энергосбережения и тому подобное, то есть начатые в те времена, когда работали таможенные границы и дешевая рабочая сила», – говорит он.

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«Украинские предприятия не готовы вкладываться в производство и вообще не готовы жить далекими перспективами. Почему? Да потому, что владельцы не уверены, что за десять лет у них не заберут их производство теми или иными методами. Вся экономическая модель Украины вращается вокруг краткосрочных перспектив, вокруг того, чтобы сорвать куш и стать миллионером уже завтра», – добавляет эксперт.

Однако, если Петренко указывает на украинскую неповоротливость как на основную причину неприятия евронорм, то Вадим Карасев считает, что наша страна оказалась в несправедливых правилах игры.

«Заявление Арахамии по сути правильное, а подход его вполне прагматичный. Формула «все, кроме членства» (в ЕС) для Украины худшая. Нам говорят: обязанности вы несете как член Евросоюза, но права голоса не имеете, потому что вы не член ЕС. Здесь нужно становиться полноценным членом европейского сообщества со всеми правами (а не только обязанностями), в том числе с правами на деньги. Так, как это было сделано для поляков, венгров и для всех других членов ЕС восточноевропейского происхождения. В случае с Польшей имело место и списание долгов, и выделение средств на развитие инфраструктуры. Вы же не думаете, что поляки всего достигли сами? А в противном случае, если нам не предоставляют членства, то не надо нести и обязанности, в том числе правовые», – считает Карасев.

Он также говорит о том, что «некорректные по форме, но справедливые по сути заявления заставляют нас задуматься и выстраивать более рациональную, а не эмоциональную стратегию интеграции в Европу. Европейскую стратегию надо продвигать с учетом национальных особенностей Украины – и географических, геополитических».

На защиту Арахамии становится и председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко. «А в чем был не прав Давид Арахамия, когда заявил, что при свободной торговле слабого с сильным проигрывает всегда слабый? Только два примера. От экономического соглашения Украина — ЕС Европа выиграла больше, что отражено в торговом балансе за несколько лет. От создания ВТО какие страны выиграли больше всех? Ну, конечно же, экономические гиганты: США и Германия. Поэтому, когда Украина подписывает соглашение о зоне свободной торговли с Израилем, мы будем в итоге в минусе. А если с Конго, то в плюсе», – отмечает Дорошенко.

«На самом деле в течение последних шести лет любая власть синхронизирует украинское законодательство с ЕС только там, где это выгодно отдельным игрокам, и упорно молчит о европейских нормах в других вопросах. Поэтому критическое мышление всегда необходимо, даже в оценке самых, на первый взгляд, привычных вещей», – говорит он.

Но если от экономики вернуться к политике, то нынешняя власть однозначно в проигрыше. За стилистикой и уместностью заявлений следить надо очень внимательно и тщательно. Выше об этом уже говорил Кирилл Сазонов. А вот что по этому поводу думает Богдан Петренко: «С политической точки зрения заявления Арахамии приводят к возникновению параллелей с 2013 годом и напоминают нам лишний раз о том, через что прошла та Революция – Революция достоинства. А ее двигателем стал все-таки европейский вектор, и сейчас любые помехи этому вектору будут обуславливать уменьшение электоральной поддержки власти. О новой революции говорить рано, но накопление негатива нынешней власти гарантировано».

И, в конце концов, это ее (власти) добровольный выбор.

Наталья Лебедь





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