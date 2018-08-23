Дату выборов президента могут изменить через Конституционный суд, — Емец

В Конституционный суд могут внести представление о переносе даты выборов президента Украины

Об этом со ссылкой на собственные источники заявил народный депутат (Народный фронт) Леонид Емец, информирует «ДС».

«По моей информации готовится представление в Конституционный Суд с целью переноса даты выборов президента Украины», — написал Емец на своей странице в Facebook.

По его словам, дату выборов хотя перенести с марта на июнь 2019 года.

В комментариях к этому заявлению и.о. председателя ЦИК Андрей Магера отметил, что выборы президента назначает Верховная Рада, а не Конституционный суд.

В свою очередь политический эксперт Павло Нусс заявил, что никакого решения о представлении в КС нет, а имеет место политическая дискуссия.

«Есть оживленное обсуждение, дискуссия среди политиков, общественных деятелей, юристов и конституционалистов. Есть поддержка теории переноса даты выборов, есть критика. А больше имеем желание политического pr на теме среди журналистов и других… Но ни окончательного политического решения относительно представления в Конституционный Суд с целью переноса даты выборов Президента Украины — нет», — утверждает Нусс.

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