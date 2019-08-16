Датские политики назвали ″безумием″ идею Трампа купить Гренландию | Новости из Германии о Европе | DW

Ведущие датские политики резко негативно отреагировали на публикацию газеты The Wall Street Journal, сообщившей о том, что президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность приобретения у Копенгагена Гренландии — автономной территории в составе Дании. «Если он на самом деле размышляет на этот счет, то это окончательное доказательство: он сошел с ума», — приводит слова представителя Датской народной партии Сёрена Эсперсена агентство Reuters в пятницу, 16 августа. «Мысль о том, что Дания продаст 50 тысяч своих граждан США, абсолютно смехотворна», — добавил он.
«Это, должно быть, первоапрельская шутка, но сейчас совсем другое время года» — написал в Twitter бывший премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен.
По данным агентства, некоторые сотрудники американского президента, с которыми Трамп обсуждал возможность приобретения Гренландии, восприняли его слова как шутку, другие — отнеслись к идее вполне серьезно. Трамп в начале сентября отправится с первым визитом в Данию, но неизвестно будет ли на встречах в Копенгагене обсуждаться вопрос покупки Гренландии, где сегодня располагается самая северная американская военно-воздушная база.
Третий заход
Как напоминает Reuters, американцы уже не раз проявляли заинтересованность в приобретении острова, имеющего важное геополитическое значение и обладающего богатыми запасами природных ресурсов. Впервые эта идея обсуждалась в 1867 году, после того как Россия продала США Аляску. Тогда в Вашингтоне рассматривали возможность приобретения Гренландии и Исландии, но до сделки дело так и не дошло.
В 1946 году 33-й президент США Гарри Трумэн предложил Дании за остров 100 млн долларов. Копенгаген ответил отказом.
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