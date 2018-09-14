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Дания готова продать Украине три военных корабля

Политика 14 Сен 2018
Дания готова продать Украине три военных корабля
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Правительство Дании планирует продать Украине три минитральщика стоимостью 102 млн евро

Минный тральщик Havkatten (P552) Королевских ВМС Дании

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Украины, передает «ДС».

«Скорее всего, в отчете говорится о варианте противоминных кораблей по модернизированному проекту кораблей Standard Flex 300 — Standard Flex 300 MCM, которых было построено четыре единицы — Havkatten (P552), Laxen (P553), Makrelen (P554) и Støren(P555), и которые были выведены из состава Королевских ВМС Дании в течение 2010 — 2012 годов», — говорится в сообщении.

Модульная система StanFlex

Как отмечается в сообщении, серия из 14 многоцелевых малых корветов Standard Flex 300 строилась с 1985 по 1996 год для Королевских ВМС Дании и должны были заменить сразу 3 типа устаревших кораблей: 6 торпедных катеров типа Søløve, 6 тральщиков Sund и 8 патрульных катеров типа Daphne. Это стало возможным благодаря применению модульной системы StanFlex.

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