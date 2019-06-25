Данилишин осудил политику удержания высокой учетной ставки НБУ

Украина вытесняет частных заемщиков с кредитного рынка страны активными госзаимствованиями и высоким уровнем учетной ставки

Такое мнение высказал в Facebook председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, сообщает Depo.ua.

«Правы те, кто утверждает: Нацбанк «добавляет масла в огонь», длительное время поддерживая учетную ставку на достаточно высоком уровне (сейчас чуть ли не вдвое выше потребительской инфляции)», – написал он.

По словам Данилишина, высокая ставка НБУ предопределяет высокую доходность по государственным облигациям.

«Действительно, какой смысл украинским банкам кредитовать субъекты экономики со всеми связанными с этим рисками и последствиями, когда можно просто купить минфиновские ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма, – ред.) с доходностью 18-19% годовых и спокойно «стричь купоны»», – отметил он.

Председатель Совета Нацбанка согласился с недавним решением центробанка разрешить украинским банкам осуществлять краткосрочное кредитование в гривне юридических лиц-нерезидентов для приобретения ими ОВГЗ на срок менее чем 14 дней.

«Такой сверхкороткий срок не позволяет присоединиться к тем критикам, которые считают, что это решение Нацбанка будет отвлекать серьезные объемы ресурсов от кредитования экономики», – написал он.

Напомним, 6 июня Нацбанк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

Однако председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин считает значение учетной ставки 17,5% слишком высоким в условиях, когда влияние монетарных факторов снижается, а в летние месяцы можно ожидать дефляции.

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