Даниил Билак: Украина перешла критическую черту невозврата на пути имплементации реформ — AgroPortal.ua

Источник фото: пресс-служба Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest

Создать положительный и привлекательный бренд Украины — именно с такой целью два года назад по инициативе Премьер-министра Украины был создан Офис по привлечению и поддержке инвестиций. Все это время команда Офиса боролась за то, чтобы изменить негативное восприятие нашей страны в глазах иностранных инвесторов.

Как сейчас относятся к Украине потенциальные инвесторы? Какие проекты уже удалось реализовать и какие еще можно ожидать? Об этом AgroPortal.ua общался с председателем Наблюдательного совета Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниилом Билаком.

Так чем же Украина уже сейчас привлекает инвесторов?

Даниил Билак: Украина уже убедила мир, что имеет одинаковый вектор с Европой. Мы последний большой рынок на континенте, который развивается в направлении европейских ценностей. Сейчас нас можно сравнить с Польшей в 1994 году. Изменения предыдущих 4-х лет в Украине — это колоссальная трансформация. Поскольку вышли из кризиса и имеем 3,6-3,8% роста ВВП.

Сначала было очень трудно убедить инвесторов, что у нас они будут иметь возможность для развития. Но сейчас уже конкурируем за их внимание наравне с Польшей, Словакией, Венгрией, Болгарией, Сербией.

Возможно, Украину сначала воспринимали как IT-аутсорсинг страну. А теперь это один из ключевых лидеров в области искусственного интеллекта, естественного учебного процесса, машиностроения и т.п. Кроме этого, бизнес-возможности в Украине усиливаются благодаря эффекту масштабирования.

Теперь уже даже не надо убеждать, что наши самые ценные активы — это плодородные земли и талантливые люди, «brains and grains».

Источнк фото: пресс-служба Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest

«Соль земли», как бы сказали у нас?

Даниил Билак: Да, это основная, осовремененная суть. «Вrains and grains» отражают чрезвычайный человеческий капитал, технологические достижения, коммерчески стратегическое расположение и большое количество богатых и плодородных сельскохозяйственных земель в регионах Украины.

Наше государство имеет 16 зон свободной торговли с 45 странами, включая зону свободной торговли с ЕС — DCFTA, на финальной стадии переговоры по заключению еще двух соглашений о свободной торговле — с Израилем и Турцией.

Также инвесторов привлекает идеальное расположение Украины: торговый перекресток между ЕС, Ближним Востоком и Азией. Украина может стать мировым производственным и логистическим хабом, сосредотачиваясь на высоких технологиях и создании высокой добавленной стоимости.

Но чего хотят инвесторы? Они хотят стабильности, предсказуемости как в законодательстве, так и в отношениях с партнерами.

Они ищут условия, подобные тем, которые имеют дома. И то, что сейчас Украину рассматривают как часть центрального региона рынков труда, снабжения и развития — это наше большое достижение.

В одном из своих интервью вы сказали: если бы были инвестором, то вкладывали бы капитал в переработку зерна и пищевую промышленность. Почему именно такие направления?

Даниил Билак: Очень хорошо, что в Украине производится много продукции, которая переходит от хлебной корзины Европы к продовольственной корзине мира. Но, к сожалению, это все еще сырье. И мы не имеем права с таким мощным собственным потенциалом продавать кому-либо сырье на переработку. Сами способны получать высокую добавленную стоимость.

Инвестор на самом деле очень боится коррупции в Украине?

Даниил Билак: На самом деле за последний год, с тех пор как нормализовались отношения бизнеса с налоговой, принят так называемый закон «маски-шоу стоп», который реально уменьшил количество рейдерских атак на бизнес, когда пошла дерегуляция и автоматизировали возврат НДС, мы показали, что страна готова идти на изменения для того, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат.

Как инвесторы реагируют на год двойных выборов в Украине? Готовы инвестировать или замерли в ожидании?

Даниил Билак: Украина перешла критическую точку невозврата в имплементации реформ. Поэтому большинство международных компаний, которые хорошо знают украинский рынок, успешно инвестируют и планируют дальнейшее расширение бизнеса в Украине. Новые компании на рынке решения по инвестированию принимают более осторожно. Но это не останавливает их от реализации проектов в Украине. Сейчас мы видим, что инвесторов больше беспокоят другие вопросы. Например, наличие рабочей силы, обеспечение инфраструктуры, логистика и тому подобное.

В какие именно аграрные подсектора сейчас приходят инвесторы и почему?

Даниил Билак: Очень чувствуется их интерес к развитию агрологистики. Имею в виду строительство терминалов, зернохранилищ, а также всего, что касается агропереработки.

Приведете конкретные примеры?

Даниил Билак: С удовольствием. Это авторитетные международные компании, хорошо известные нашим аграриям. Например, зерновой терминал Cargill (США) в Южном Одесской области, зерновой терминал Bunge (США) в г. Николаев.

Также недавно немецкая компания Bayer открыла семенной завод в Житомирской области стоимостью $200 млн. Создали около 300 новых рабочих мест в регионе.

С 2016 года работает семенной завод KWS в Каменце-Подольском Хмельницкой области, французская MAS Seeds открыла научно-исследовательскую станцию по селекции семян в Бориспольском районе Киевской области.

Вы называете настоящих гигантов…

Даниил Билак: Есть и проекты среднего размера. Для них традиционно привлекательны инвестиции в ягодоводство, переработку продукции. Разумеется, ведь это направления с высокой маржинальностью, к тому же — экспортоориентированные.

Убежден, сейчас главный вызов для Украины — это повышение степени переработки и экспорт уже готовой продукции. Особенно важно акцентировать на возможностях в сфере выращивания органической продукции, фортификации продукции, то есть обогащения витаминами, производства детского и диетического питания.

Главным ключом для успеха в традиционном аграрном бизнесе является использование инновационных технологий. Большинство агрохолдингов Украины это понимают и уже интегрируют использование агростартапов в собственный процесс производства.

Дайте совет тем аграрным компаниям, которые хотят привлечь инвестора.

Даниил Билак: Будьте открытым и прозрачным бизнесом и соберите профессиональную команду управленцев. Эти факторы решающие для привлечения международных инвесторов.

Какие реформы первоочередные для аграрного сектора страны?

Даниил Билак: Наиболее значимой для аграрного сектора является земельная реформа. От других решительных шагов правительства тоже ожидается существенное влияние. Особенно когда речь идет о дерегуляции и либерализации валютного контроля, противодействии рейдерству, давлению силовых структур, устранении узких мест в агрологистике.

Ваше отношение к мораторию на земли сельхозназначения?

Даниил Билак: Самое важное, чтобы после отмены моратория запустился полноценный и эффективный, реальный рынок земли. Необходимо, чтобы все было прозрачно, правила игры были понятны: сколько стоит земля, где и почему. Надлежащее проведение земельной реформы даст хороший толчок к дальнейшему экономическому росту. Конечно, цена на землю возрастет, но крупные аграрные холдинги в дальнейшем смогут арендовать и обрабатывать ее.

Законопроект разработан правительством, чтобы создать успешный украинский «фермерский» класс, который должен быть собственником своих земель, то есть с целью поддержать средний бизнес.

Впрочем, к сожалению, законопроект пока не имеет политической поддержки в Верховной Раде. По моему мнению, чтобы избежать популизма, нужно вернуться к этому вопросу после выборов.

По вашим оценкам, существенно ли влияют российские санкции на экономику Украины в целом и аграрный сектор в частности?

Даниил Билак: Закрытие российского рынка сильно ударило по экономике Украины в 2014–2015 годах, вызвав, в том числе, падение ВВП на 20% за этот период. Все помнят, как тяжело переживали эту ситуацию традиционные экспортеры сыров, другой молочной и мясной продукции.

Но сейчас украинская экономика почти полностью переориентировалась на рынок ЕС, который, к примеру, за 8 месяцев 2018 года занял почти половину в экспорте нашей продукции. При этом доля России в январе–августе нынешнего года составила около 8% товарного экспорта Украины. А еще 4 года назад было 18%.

Мой вывод очевиден: российские санкции в дальнейшем не будут иметь существенного влияния на экономику Украины и аграрный сектор в частности.

Украина поднялась в рейтинге Doing Business на пять пунктов — на 71 позицию. Что это значит?

Даниил Билак: Безусловно, рост в рейтинге Doing Business на 5 позиций — это успех, учитывая, что другие страны тоже не стоят на месте, а работают над улучшением условий ведения бизнеса.

Если посмотреть на все изменения, которые постоянно осуществляет правительство, можно откровенно говорить о возможности существенного улучшения позиций в рейтинге Doing Business.

По вашему мнению, что необходимо реализовать, чтобы Украина в рейтинге Doing Business выглядела значительно лучше?

Даниил Билак: Показатели для формирования рейтинга Doing Business-2019 снимались экспертами Всемирного банка по состоянию на 30 апреля нынешнего года. С тех пор уже сделано много шагов: подан в Верховную Раду Украины законопроект Doing Business, на таможне уже установлен механизм единого окна, упрощены процедуры, связанные с процессом строительства.

На заседаниях Кабмина стало хорошей традицией проведение Дерегуляционных дней. За шесть волн уже удалось отменить 760 устаревших и неэффективных нормативно-правовых актов. В октябре 2018 года Верховной Радой Украины был принят Кодекс Украины по процедурам банкротства. Он призван решить проблемы в сфере улучшения платежеспособности, сейчас по этому показателю Украина находится на 145-м месте.

По результатам этих действий в следующем году ждем существенного роста рейтинга Украины.

Ваш прогноз относительно динамики украинского ВВП?

Даниил Билак: Давайте о фактах. Во втором квартале этого года ВВП Украины вырос на 3,8%, в третьем квартале — на 2,8%. МЭРТ до конца года прогнозирует рост на 3%. МВФ немного оптимистичнее — 3,5%. До сих пор МЭРТ выглядел более консервативным по сравнению с фактическими показателями. Поэтому мы ожидаем рост ВВП по итогам 2018 года на уровне 3,5%.

Премьер-министр поставил перед правительством Украины и государственными учреждениями, которые подчинены правительству, амбициозную цель — достижение ежегодного роста ВВП на 5-7%, начиная с 2020 года.

В чем вы видите основные успехи UkraineInvest?

Даниил Билак: Мы получили награду от Американской торговой палаты за вклад в совершенствование бизнес-климата в Украине. Для меня и моей команды — это наивысшая награда.

Источник фото: пресс-служба Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest

Подытоживая опыт UkraineInvest, мы все больше слышим от международного бизнеса об улучшении инвестиционного климата в Украине. Наш реальный результат — это активная реализация или начало новых масштабных инвестиционных проектов.

Осознаем главную парадигму: основа в том, чтобы бизнес развивался не вопреки, а благодаря и вместе с государством.

Спасибо за плодотворную беседу.

Для справки: ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» и агентство UCABevent 12 декабря проведут Х Международную конференцию «Ведение агробизнеса в Украине» — итоговое мероприятие, которое обозначит изменения в условиях ведения аграрного бизнеса в Украине в 2018 году — макроэкономические, регуляторные, законодательные — и определит тренды, оценит риски и перспективы на следующий год.

Даниил Билак — модератор панельной дискуссии «Агроинвестиции: глобальное видение, локальные вопросы».

Иванна Панасюк, Ирина Садова, AgroPortal.ua

Даниил Билак,UkraineInvest,инвестиции,УКАБ,Doing Business

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