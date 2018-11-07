«Дамокл» для Украины

Украина попала в число стран, которым угрожает валютный кризис. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на исследование японской компании Nomura Holdings. Каковы основания для таких прогнозов, и есть ли шанс их избежать?

ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА

Исследования Nomura Holdings, с которыми согласно информационное агентство Bloomberg, по словам старшего аналитика финансовой компании ГК FOREX CLUB Андрея ШЕВЧИШИНА, построены на основании модели раннего предупреждения развития кризисов под названием «Дамокл», которое происходит от известного выражения «Дамоклов меч». Это своего рода намек на неизбежную и вездесущую опасность. С помощью этой модели удалось предсказать две трети валютных кризисов в развивающихся странах с 1996 г.

валютный кризис Фото: АиФ в Украине

«Эта модель учитывает многие параметры: золотовалютные резервы, размер долга и процентную ставку, уровень импорта и его покрытие. По сути эти параметры напрямую описывают ситуацию с глобальным спросом и предложением валюты», — поясняет А. Шевчишин.

Эксперт приводит эти параметры для Украины: золотовалютные резервы — 16,6 млрд долл. (сентябрь 2018 г.), среднемесячный чистый импорт — 4,4 млрд долл. (январь-август 2018 г.), среднемесячный дефицит торгового счета — 0,9 млрд долл. (январь-август 2018-го). То есть, наша экономика каждый месяц теряет почти 1 млрд долл. из-за превышения импорта над экспортом. Еще есть теневой сектор и покупка валюты населением. С другой стороны, эти расходы компенсируются притоком валюты от украинцев за рубежом, кредитными ресурсами наших западных партеров и МВФ, привлечением средств на свободном рынке через еврооблигации. Компенсируют их и прямые внешние инвестиции, репатриация активов (возвращение в страну капиталов, вложенных за рубежом, с целью инвестировать на родине. – Ред.) и приватизация. Но любые долги необходимо отдавать — и государству, и корпорациям. Тут роль играют поступления валюты и стоимость привлечения, а именно ставки, как внутреннего привлечения, так и внешних заимствований.

Из ряда критериев, которыми руководствуются Nomura Holdings, а вслед за ней и Bloomberg, экономический эксперт Андрей БЛИНОВ выделяет вопрос кредитоспособности страны, то есть способности обслуживать валютные обязательства. Также основные показатели, критическое состояние которых может свидетельствовать о грядущем валютном кризисе, — высокий дефицит бюджета, высокий дефицит текущего счета (внешней торговли), большой уровень госдолга по отношению к размеру экономики (ВВП). В мировой экономике сейчас наблюдается рост процентных ставок ведущих центробанков. Это означает переток капитала в развитые страны, следовательно, отток его с рынка третьих стран. Кроме того, рост ставок означает более дорогие внешние заимствования.

А вот экономический эксперт Виталий ШАПРАН считает, что модель Nomura Holdings не предназначена для точного прогнозирования кризиса, она реагирует лишь на общие индикаторы, поскольку основана на средних величинах. Так что ждать кризиса только на основании этого исследования не стоит.

КТО ЕЩЕ ПОД УДАРОМ?

Кроме экономики Украины, под угрозой еще шесть стран: Турция, Египет, Аргентина, ЮАР, Пакистан и Шри-Ланка. А. Блинов говорит, что эти страны необязательно имеют идентичные проблемы, но их проблемы — в треугольнике «госдолг-бюджет-внешняя торговля».

Проблема внешнего долга (его подорожания, закрытия рынков заимствований) остра почти для всех государств из списка. Более других это касается Египта, где госдолг уже больше размера экономики (составляет 101%). Хронически высокий госдолг в последнее десятилетие на Шри-Ланке (70-80% ВВП) и в Пакистане (60-65%). Схожие симптомы демонстрирует ЮАР, где госдолг составлял 35% в начале десятилетия, а сегодня уже 53%. Казалось бы, у Турции с внешним долгом все в порядке, но именно лира в 2018 г. стала одним из мировых лидеров девальвации. Дело в высоких и неэффективных госрасходах, раздувших дефицит бюджета, а также в росте дефицита текущего счета до 5,5% ВВП. В Египте этот показатель 6,5% ВВП, а в Пакистане — 8%. Кстати, именно пакистанская рупия в ближайшее время может показать наибольшие темпы девальвации. В Аргентине ситуация остается проблемной: госдолг не удается сократить ниже 60% ВВП, плюс дефицит бюджета недавно достигал 5,5% ВВП. Только удалось победить эту напасть, как стал стремительно ухудшаться баланс экспорта-импорта.

Наибольшим вызовом для Украины является необходимость выплатить по долгам в инвалюте сразу 20 млрд долл. в ближайшие три года, или около 1/6 годового ВВП. Кроме того, из-за выборов есть риск избыточного наращивания госрасходов и дефицита бюджета.

Из перечисленных 7 стран с наивысшим риском валютного кризиса, по мнению шеф-аналитика финансовой компании ГК TeleTrade Петра ПУШКАРЕВА, в худшем преддефолтном состоянии находятся Аргентина и Украина. Разница в том, что в Аргентине много плохого уже произошло, а в Украине пока нет. Начиная с 2014 г. нацвалюта Аргентины обвалилась более чем в 6 раз, страна пережила за эти годы 3 острых фазы обвала песо. В тоже время, у украинской гривны настоящий обвал был только один: в 2014 г., и пока «всего» в 3 с лишним раза. В той же Турции с намного более развитой экономикой, под 1 трлн долл. объемом, валюта падала в несколько приемов, несколько лет подряд.

«Боюсь, у Украины все впереди, в плане приближения следующей острой фазы обвала гривны. Падение украинской валюты как минимум еще на 50-70% фактически неизбежно, потому что через подобное прошли за последнее время почти все страны развивающихся рынков», — резюмирует П. Пушкарев.

ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО

А. Блинов с коллегой не согласен. Он считает, что на фоне других стран ситуация в Украине не так плоха.

«Дефицит бюджета находится в пределах 2,5% ВВП, а отрицательное сальдо текущего счета — в пределах 2% ВВП. Тут следует понимать, что благоприятная валютная ситуация отчасти состоялась благодаря заробитчанам, которые в минувшем году, по оценкам НБУ, перевели в Украину свыше 9 млрд долл, а в 2018-м, по прогнозам, перечислят более 10 млрд долл. Пока у них относительный порядок с работой в Польше, России, Чехии, Италии, США, Португалии — текущий счет будет получасть неплохую подпитку», — поясняет эксперт.

Ключевая проблема, по его мнению, остается прежней — как Украине наиболее мягко пройти период пика внешних долгов, рефинансировать их и, в перспективе, сделать дешевле. Именно цена заимствований сейчас — наиболее сложная проблема: несколько месяцев тому назад украинскому Минфину удалось занять на рынках внешних заимствований средства лишь на полгода под 9,1% годовых. Впрочем, МВФ объявил о начале новой 14-месячной программы объемом 3.9 млрд долл., она перекрывает как раз периоды президентской и парламентской избирательных кампаний, и, по сути, позволит значительно удешевить долг.

Виктория ХАДЖИРАДЕВА

ВЗГЛЯД ШЕВЧИШИНА

МВФ ПОМОЖЕТ

— После достижения договоренностей с МВФ вероятность валютного кризиса для Украины снизилась, потому что появилась сильная альтернатива внешним свободным заимствованиям. Тем более, что большая часть долгов реструктуризирована. Однако необходимы взвешенные шаги по дальнейшему долгу, а также нацеленные действия на снижение ставок внешних привлечений, что позволит ревальвировать долг, то есть повысить курс национальной валюты по отношению к валютам других стран.

Андрей ШЕВЧИШИН, старший аналитик ГК FOREX CLUB

МНЕНИЕ ПАРХОМЕНКО

ЛУЧШЕ ТОРГОВАТЬ

— Нужно улучшить сальдо торгового баланса. Это можно сделать только за счет сокращения основных импортных статей. Основной минус формируют закупка энергоносителей. Уменьшив их, мы могли бы сократить общие затраты. Помочь в этом могло бы увеличение добычи газа в Украине, чего давно не происходит.

В сумме стабилизация сальдо (сальдо — разница между ценой экспортируемых (вывозимых) и импортируемых (ввозимых) товаров. — Ред) позволила бы увеличить уровень ЗВР и стабилизировать гривну.

Максим ПАРХОМЕНКО, аналитик финансовой компании «Альпари»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ БЛИНОВА

«ЗАМОРАЖИВАНИЕ» ДЕФИЦИТА

— Вряд ли валютного кризиса удастся совсем избежать, но не допустить острого характера девальвации на уровне 50-100%, как у ряда других стран с проблемными валютами (лира, песо) возможно. Необходимо не допускать роста дефицита бюджета и постепенно удлинять и удешевлять госдолг, только так можно снять долговую петлю с шеи украинцев. Также, многое зависит от экспортной конъюнктуры. А она пока для украинских товаров благоприятная, доходы от вывоза товаров растут в этом году на 11 с лишним процентов.

Андрей БЛИНОВ, экономический эксперт

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