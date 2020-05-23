Дальний Восток перевыполнил план по койкам для больных COVID–19 — Амурская правда

Министр Александр Козлов — о жизни и экономике федерального округа в условиях кризиса





Огромную помощь, как и другим субъектам страны, Дальневосточному федеральному округу в условиях кризиса оказало правительство РФ, рассказал Александр Козлов.





— Почти 18 миллиардов рублей выделено Дальнему Востоку. Сюда входят деньги на дополнительное создание и перепрофилирование коечного фонда, покупку автомобилей скорой медицинской помощи, на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Очень масштабная работа идет, очень кропотливая и при этом быстрая. Ведь от скорости зависит итог, — подчеркнул министр. — Полная мобилизация всех федеральных и региональных структур. Каждую неделю мы под председательством вице-премьера, полпреда в ДФО Юрия Петровича Трутнева собираемся по видео-конференц-связи и сверяемся с каждым дальневосточным регионом: чего не хватает, где надо усилиться или, наоборот, все по плану. В случае необходимости оперативно помогаем субъектам. Скажу так — идеальных территорий не было, помогали всем.









Правительство РФ выделило ДФО на борьбу с коронавирусом почти 18 миллиардов рублей. Фонд развития Дальнего Востока добавил 950 миллионов.





Сейчас в округе фактически развернуто 6 468 койкомест. Это 158,41 процента от нормативных 4 083. Аппаратами ИВЛ оборудованы 1 043 койкомест.





— Дополнительно на случай эскалации ситуации с заболеваемостью коронавирусом медицинские организации в кратчайшие сроки за счет имеющихся фондов могут перевести на режим изоляции дополнительно еще 3 840 койкомест, — сообщил Александр Козлов. — Также, по данным органов исполнительной власти субъектов округа, медицинские учреждения обеспечены тестами на 105,4 процента при запасе в среднем по округу на 21 день.









Помимо этого, вице-премьер РФ Юрий Трутнев поручил выделить дополнительные средства для закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты врачей за счет Фонда развития Дальнего Востока.





— Это дополнительная программа помощи Дальневосточному федеральному округу. Ее цель — закупка средств индивидуальной защиты для дальневосточных медиков, а также прямая финансовая помощь дальневосточным регионам. Фонд развития Дальнего Востока совместно с крупными компаниями, реализующими инвестиционные проекты в ДФО, а также имеющими на территории региона действующие предприятия, выделили 950 миллионов рублей, — рассказал глава Минвостокразвития.





В итоге дальневосточным медикам в общем итоге передадут 289 тысяч защитных комбинезонов, 206 тысяч защитных очков, 408 тысяч респираторов и 200 тысяч пар медицинских перчаток. Плюс к этому в Бурятию, Забайкалье, на Камчатку, в Магаданскую область и Еврейскую автономную область перечислили 300 миллионов рублей. На эти средства закупили оборудование для региональных больниц.









К программе фонда уже присоединились более двадцати организаций: ВЭБ.РФ, фонд Романа Абрамовича, ПАО «Сибур-холдинг», ПАО «Полюс», «Евраз», ПАО «Русгидро», АО «Русская медная компания», УК «Колмар», ГК «Русагро», холдинг RFP, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco, Baker Hughes и ряд других компаний.









В интервью Александр Козлов высказал мнение о том, как сильно начавшийся из-за коронавируса кризис ударит по экономике Дальнего Востока и насколько замедлит темпы развития округа.





— Сейчас специалисты различных отечественных экономических институтов готовят прогнозы, насколько пострадает российская экономика из-за ограничений, вызванных пандемией. Но пока она продолжается, оценить реальные масштабы, на мой взгляд, сложно. Все зависит от того, как будут дальше развиваться события. Конечно, потери будут. Это уже видно по туристической сфере, авиаперевозкам, падению оборотов торговли непродовольственных товаров, снижению показателей внешнеторгового оборота — за три месяца 2020 года он просел на 5,4 процента, — отметил руководитель министерства.









Александр Козлов напомнил, что правительство РФ подготовило ряд беспрецедентных мер по поддержке экономики, в том числе для малого и среднего бизнеса, семей с детьми. Кроме того, президент Владимир Путин провел совещания по ситуации в различных отраслях на фоне вызванного коронавирусом кризиса. Правда, рассматривать развитие Дальнего Востока как отдельную отрасль не стоит, считает глава Минвостокразвития. Он объяснил, что видит сейчас для региона не только риски, но и точки роста.





— Дальний Восток — это 40 процентов территории нашей страны, он очень разнороден. Везде требуются разные подходы. К добыче и переработке полезных ископаемых — один, в сельском хозяйстве на юге региона — совершенно другой.









Дальний Восток в последние годы демонстрирует устойчивый рост промышленного производства: за пять лет он вырос на 24,1 процента, это почти в три раза выше, чем в среднем по России. Большой вклад в этот процесс вносят производства, которые появились в регионе благодаря новой экономической политике. На сегодня у нас в разной стадии реализуется более 2,3 тысячи таких проектов, в дальневосточную экономику уже вложено 1,19 триллиона рублей, а в ближайшие три-четыре года, по мере ввода новых производств, эта сумма должна увеличиться почти в четыре раза, — обнадежил глава Минвостокразвития.





К слову, в Дальневосточном федеральном округе в последние годы создано более 50 тысяч рабочих мест.









По всему федеральному округу активно строится и модернизируется социальная инфраструктура, более 800 объектов будут готовы до 2022 года. Программа действует с 2018 года, уже построено и реконструировано 500 объектов — это школы, детские сады, спорткомплексы, дороги, коммунальная инфраструктура. «То, чего не хватает в регионах, а региональные и местные бюджеты просто не потянут их строить», — уточняет Александр Козлов. По его словам, в апреле правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств — 2,9 миллиарда рублей — на новые объекты Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской, Еврейской и Магаданской областей. Всего выделяется почти 100 миллиардов рублей на социальную инфраструктуру.





— Важно, чтобы и новые, и стройки, которые идут, не остановились. Люди ждут эти объекты, — подчеркнул министр. — Что касается новых возможностей, думаю, после окончания пандемии напишут целые труды о том, какие сферы получили мощный импульс развития. Это и электронная коммерция, и IT-технологии в целом, и дистанционные образовательные программы. Уверен, в сфере здравоохранения произойдет серьезный скачок развития.













За два года, которые Александр Козлов провел на посту федерального министра, был дан старт многим важным для Дальнего Востока проектам. Один из них — ипотека под два процента. «Надо сказать, несмотря на пандемию, интерес к ней растет — 7 440 молодых семей уже оформили кредитные договоры, буквально на днях появился первый участник программы «Дальневосточный гектар», который взял ипотеку на строительство дома», — рассказал Александр Козлов.









Из-за карантинных мер и ограничений по самоизоляции на Дальнем Востоке, как и по всей стране, пострадал прежде всего туристический сектор.





— Так, приостановил свою работу крупнейший в стране гостинично-развлекательный комплекс «Приморье». Один из крупных налогоплательщиков региона, и конечно, это чувствительно, — отметил Александр Козлов. — Но как только ситуация стабилизируется, уверен, все будет наверстано. А вообще, на Дальнем Востоке так же, как и по стране, самоизоляция ударила в первую очередь по гостиничному и туристскому бизнесу, по сфере услуг (парикмахерские, салоны), по предприятиям общественного питания, — перечислил министр.









Между тем развитие Дальнего Востока всегда было связано с инвесторами, в основном иностранными, из стран АТР. Александр Козлов рассказал, парализовало ли закрытие границ из-за коронавируса ту работу, и есть ли какие-то проекты в ДФО, пострадавшие из-за невозможности поездок инвесторов.





— Российский Дальний Восток — часть Азиатско-Тихоокеанского региона, и безусловно, экономические и культурные связи со странами АТР глубокие. Конечно, эпидемиологическая ситуация в мире, в Китае — эта страна первой пострадала от вируса, наложила свой отпечаток на бизнес-процессы, на деловую активность, но она далеко не парализована. Да это и невозможно в современном мире. Министерство, наши институты развития продолжают работу с иностранными инвесторами, в том числе и потенциальными, — заверил глава Минвостокразвития. — Более того, и раньше большая часть вопросов решалась онлайн. Конечно, приходится переносить сроки визитов инвесторов на Дальний Восток, в связи с этим есть сдвиги по срокам реализации проектов, пока несущественные, будем надеяться, что в ближайшем времени ситуация с вирусом стабилизируется и постепенно сойдет на нет. Производства с участием иностранных инвестиций, которые уже работают, выпускают продукцию, находятся в равных условиях со всеми остальными. Мы помогаем и будем помогать им справиться с временными трудностями, с которыми им сейчас приходится сталкиваться.













Китай постепенно возвращается к жизни после коронавируса и начинает восстанавливать свою экономику — это, в частности, зафиксировали дальневосточные порты.





— Так, например, Посьет и Славянка в начале года отмечали резкое падение грузооборота с Китаем, сейчас же ситуация выравнивается. Пока мы фиксируем снижение общего товарооборота КНР — минус 12 процентов, но рассчитываем, что в течение года ситуация выровняется, — говорит Александр Козлов.





Тем временем реализуемые на территории ДФО инвестпроекты идут своим чередом.





— В том числе проект Находкинского завода минеральных удобрений, молочного производства «Чжундин Дайри Фармин». Более того, проекты развиваются и в этих непростых условиях, например, совместное российско-китайское производство грузовиков FAW в Приморье. Грузовики, которые собирает компания «Юбо-Сумотори», можно увидеть на площадках завода «Звезда», угольных разрезах Лучегорский и Полтавский. Ими также интересуются крупные компании Сибири, Урала, а также Китая. И резидент Свободного порта Владивосток готов расширять дистрибуцию, — рассказал глава Минвостокразвития.





Помимо этого, деревообрабатывающая компания «Жуньда» производит OSB плиты и фанеру и поставляет потребителям Приморского края и других регионов Дальнего Востока. А резидент ТОР «Амуро-Хинганская» — «Биробиджанский завод металлоконструкций» — в партнерстве с китайскими инвесторами построил в Еврейской автономной области цех по производству сэндвич-панелей и теперь строит еще два: металлоконструкций и средств малой сельхозмеханизации. Продукцию компании используют на строящемся газоперерабатывающем заводе в Амурской области. Также заключены контракты на поставку блок-модулей для угольного терминала в порту Ванино и судоремонтного завода в городе Большой Камень.









Среди 2 тысяч 336 резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток (СПВ) более ста компаний — с иностранным участием и среди них 58 — с китайскими инвестициями (11 в ТОР и 47 — в СПВ). Общая стоимость заявленных проектов — более 304 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать около 16,5 тысячи рабочих мест. За прошедший год это количество выросло на треть. Динамика неплохая, считает Александр Козлов. Также заработали девять производств, 17 проектов находятся в высокой стадии готовности — ведутся активные строительно-монтажные работы, приобретение и пусконаладка оборудования.





— Через дальневосточные пункты пропуска сегодня пока ограничено перемещение граждан, это связано уже с эпидемиологической ситуацией в России. Но, безусловно, это временная мера. Изменится ли взаимодействие с китайскими партнерами после окончания пандемии? Думаю, что да. Сейчас мы видим, как в считанные дни привычная жизнь может измениться. Уже сейчас разрабатываются подходы, при которых сотрудничество будет еще более устойчивым. Важно помогать друг другу. Наша страна помогала КНР, когда там ситуация была непростая, затем Китай, в свою очередь, отправил в Россию гуманитарную помощь. Вот это и есть настоящие дружеские отношения, и мы ценим это, — сказал Александр Козлов.









Корпорация развития Дальнего Востока помогает в кризис резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток. Возникают проблемы с поставками из-за рубежа и иностранными работниками.





— Наша Корпорация развития (КРДВ) постоянно на связи с ними, если нужно, подключается и министерство. Мы оцениваем риски реализации проектов, если где-то они повышаются, немедленно реагируем. Где-то под предлогом вируса бумагу нужную все не могут выдать, приходится решать это в ручном режиме, где-то предприятие столкнулось с тем, что невозможно привлечь пока новых работников – вместе смотрим, можно ли справиться с имеющимися кадрами, — объясняет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. — Работают в основном производства, где нет прямого контакта с потребителем, где возможно обеспечить безопасный процесс выпуска продукции. Сейчас мы видим, что на первое место резиденты ставят проблемы, связанные с ограничениями в поставках из-за рубежа производственного оборудования и комплектующих, на втором месте — трудности в сбыте производимой продукции. Затрудненный въезд в Россию иностранных работников стоит на третьем месте в числе проблем.









Перенос сроков в реализации проектов из-за отсутствия рабочей силы возможен, констатировал руководитель Минвостокразвития. На изменение ситуации потребуется время, «поскольку речь идет о безопасности нашей страны и здоровье граждан». Тем не менее Агентство по развитию человеческого капитала ищет альтернативные способы замещения кадров, и смотрит, как задействовать в работах россиян.





— Есть другая проблема, она связана с закрытием производств за рубежом из-за коронавируса: многие резиденты заказывали в Китае оборудование и стройматериалы, и теперь нужно найти им замену, перепрофилироваться. Но данная ситуация выгодна для отечественных производителей. Приведу пример: резидент из Якутии, который ввозил оборудование из Кореи, переориентировался и нашел поставщика в Смоленской области. В решении этих вопросов мы тоже помогаем и будем помогать, — пообещал Александр Козлов. — Сегодня мы создаем на своем сайте площадку, где резиденты смогут видеть продукцию друг друга и закупать ее без посредников.









Минвостокразвития держит на контроле ситуацию с выплатой зарплат на дальневосточных предприятиях в условиях кризиса. Глава государства дал ряд поручений в этой сфере, в том числе 11 мая. Это касается и поддержки приоритетных отраслей экономики, и предоставления государственной субсидии на выплату зарплат для малого и среднего бизнеса.





1 151 российская компания включена в список системо-образующих предприятий и организаций, которым будет оказана государственная поддержка





— Запускается специальная кредитная программа поддержки занятости. Предприятия смогут взять кредит всего под два процента непосредственно как на выплату зарплаты, так и на рефинансирование ранее взятых кредитов. При определенных условиях списывается часть кредита и процентов. Это беспрецедентные меры поддержки, — напоминает министр по развитию Дальнего Востока. — Безусловно, мы, как и всегда, будем держать тесную связь с регионами, чтобы поручения президента РФ выполнялись. Здесь важна еще одна вещь – обеспечить устойчивость дальневосточной экономики в целом.





Сейчас формируется всероссийский список системообразующих предприятий и организаций, которым будет оказана государственная поддержка. Из 1 151 компании, которые на данный момент включены в список, 113 ведут деятельность на Дальнем Востоке. Среди них — предприятия транспортной инфраструктуры (аэропорты, авиакомпании, железнодорожные перевозчики), а также крупные производства, обеспечивающие занятность большого количества людей, такие как «Спаскцемент», «Доброфлот», «Дальлеспром», «Саханефтегазсбыт» и другие.





— Этот список мы готовили совместно с регионами, отстаивали на комиссии каждую позицию, — поделился Александр Козлов. — Перечень не конечен, мы готовим в него дополнения, которые будут рассмотрены на правительственной комиссии под председательством первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова. Это порядка 16 компаний.









Будет ли проводиться в 2020 году Восточный экономический форум, пока не ясно. Также как и то, изменятся ли формат и темы форума из-за пандемии. «Рано об этом говорить: все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Для нас главное – это здоровье и жизнь людей», — подчеркнул Александр Козлов.





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