Дайте жалобную книгу! Как «агрессивная» Россия мешает жить Украине | Экономика | Baltnews

Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Украиной касается, прежде всего, политики, а также идеологии украинских властей, которые настроены к Москве недружественно, считает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Вопрос торговли между Россией и Украиной – это вопрос политический и внутриполитический вопрос для Украины, потому что вся идеология современной украинской власти построена на противостоянии с Россией. Они рассказывают населению, почему мы так живем плохо, потому что на нас «напала» Россия», – сказал Зубец в разговоре с Baltnews.

Он напомнил, что антироссийская риторика Украины как была, так и продолжается. «Так было при президенте Петре Порошенко, так мы наблюдаем это и сегодня», – отметил экономист.

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По мнению Зубца, миф о войне с Россией является одним из краеугольных камней украинской политики.

«Если вдруг ни с того ни с сего Зеленский захочет наладить торгово-экономические отношения – ему не дадут это сделать. А праворадикальная оппозиция, которая группируется сейчас вокруг Порошенко, опять же существует и пользуется поддержкой, потому что есть вот эта русофобская истерия, которую они продвигают в массовом сознании и которая является обоснованием их существования», – объяснил собеседник Baltnews.

Экономист считает, что в ближайшем будущем вряд ли можно говорить об улучшении торгово-экономических отношений между Россией и Украиной.

«Улучшение [экономических отношений России и Украины] невозможно по причине того, что русофобия сейчас является официальной политикой Украины, и на Россию они (украинское руководство – прим. Baltnews) списывают все свои проблемы», – добавил Алексей Зубец.

Ранее правительство России приняло решение о ликвидации торговых представительств на Украине и в Литве. В Минпромторге посчитали дальнейшую работу представительства бесперспективной, учитывая падение товарооборота. За первое полугодие 2020 года он сократился на треть.

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