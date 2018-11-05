Дайте Киеву в долг! Платим самый большой процент! — обзор экономики Украины

Андрей Стеценко, 5 ноября 2018, 15:16 — REGNUM

Продажу энергогенерирующей компании «Центрэнерго» (по-видимому, единственного объекта из перечня т.н. большой приватизации, который вынесут на аукцион в этом году) запланировали на 13 декабря. Таким образом, если считать по количеству активов (21), то эффективность работы Фонда госимущества и минэкономразвития в этом году — менее 5%. В деньгах пока — ещё меньше. По результатам подсчёта Счётной палаты, план приватизации за восемь месяцев этого года выполнен всего на 0,4%. Пока что это рекорд (с приставкой «анти», конечно же). Ранее в самом провальном году план удалось выполнить на 1,1%.

С опозданием начинает доходить это и до премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

«Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro — здесь открыто и прозрачно, всё нормально. Но большую приватизацию — мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Бардак, каждый день бардак», — охарактеризовал он происходящее во время заседания правительства на этой неделе.

Что же, можно посоветовать нынешнему главе украинского правительства воспользоваться трюком своего предшественника Арсения Яценюка. В ноябре 2014 года Кабмин принял официальное решение урезать план поступлений от приватизации с 17,1 млрд грн до 363 млн грн. А поскольку по итогам 2014 года удалось наторговать 460 млн, то в итоге план даже «перевыполнили».

А вот малая приватизация на фоне большой пока действительно выглядит более успешным проектом. Возможно потому, что там предлагаются более ликвидные активы. Скажем, пресс-служба системы электронных закупок ProZorro сообщила о продаже демонтированного в одном из сёл Черниговской области памятника Ленину. За бронзовую скульптуру весом 2,5 тонны удалось выручить 220 тыс. грн. В целом же поступления от малой приватизации по состоянию на 19 октября превысили 300 млн грн. И к этой сумме можно приплюсовать по меньшей мере ещё 60 млн, полученных от продажи Львовского опытного завода «Волна».

По состоянию на 5 октября Нацбанк установил официальный курс доллара на Украине на уровне 28,13 грн (-0,2 грн с 26 октября). Впрочем, гривна укрепилась и к остальным валютам. Евро подешевел до 32,11 грн (-0,23 грн). Рубль — до 0,429 грн (-0,001 грн). Нельзя не отметить, что курс рубля изменился минимально. Следовательно, это не столько укрепление гривны, сколько ослабление доллара на фоне цен на нефть. Вторая возможная причина — привлечение Украиной 2 млрд долл. на внешнем рынке заимствований. И хотя назвать это размещение облигаций удачным довольно сложно (подробности см. ниже), но для валютного рынка это скорее позитивный сигнал.

Курс «межбанка» 2 ноября остановился на уровне 28,08−28,11 грн (-0,26 грн), т. е. фактически вернулся к значениям прошлой недели. В сравнении с началом торгов (28,16−28,19 грн/долл) американская валюта незначительно подешевела. Вообще же, по словам банкиров, доллар на межбанке укрепляется с начала прошлой недели. Однако трендом назвать это пока нельзя.

«Торговля шла нервно и сумбурно, а котировки швыряло в разные стороны. Иностранцы начали покупать валюту под репатриацию дивидендов, но в небольших объемах», — рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко.

Его коллеги также отмечают, что валютные спекулянты активно стараются раскачать рынок.

На чёрном рынке с прошлой недели курс также опустился, но не так сильно, как на межбанке или у НБУ: 28,08−28,14 грн (-0,13 грн).

Прочие участники рынка отмечают, что гривна могла бы укрепиться и больше, если бы ей не мешал… Нацбанк. Там воспользовались ситуацией и купили 10 млн долл. по довольно выгодному курсу (28,11 грн)

На Украине, похоже, всё-таки решились легализовать криптовалюты. По крайней мере это следует из Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, которую подготовило министерство экономического развития. Правда, само признание будет делом небыстрым и растянется до 2021 года — и то, если концепцию примут и будут исполнять без задержек.

В конце прошлой недели Украина снова вышла на внешний рынок заимствований. И в этот раз под ещё более худшие условия, чем в августе (тогда Украина заняла 725 млн долл. под 9,1% годовых). В этот раз и сумма была больше (2 млрд), а доходность зависела от срока обращения и колебалась от 9% до 9,75%.

Поскольку предварительно новая программа кредитования от МВФ к тому времени была уже согласована, то спрос на украинские облигации впору назвать ажиотажным. Если бы Украина хотела, то могла бы взять в долг и 5 млрд долл. — именно на такую сумму было получено предложений.

Вместе с тем повода для оптимизма тут нет. Экономист Андрей Блинов в своем комментарии указывает, что ни одна развивающаяся экономика в этом году не привлекала кредиты под такие бешеные проценты. А те, кто брали в долг, сделали это в первой половине этого года на гораздо более выгодных условиях. Ему вторит и его коллега Виктор Скаршевский:

«Согласно бюджетной росписи, Минфин ещё в первом квартале 2018 года должен был выйти на долговой рынок и занять 2 млрд долл. Тогда стоимость долга для развивающихся стран, в т.ч. для Украины, была на уровне 7−7,5%».

Причём это самые высокие ставки на тот момент. Скаршевский приводит несколько примеров. Скажем, Белоруссия в феврале этого года заняла 600 млн долл. на 12 лет под 6,2%. Турция занимала дважды: 2 млрд долл. на десять лет в апреле под 6,125% и столько же в октябре — но уже под 7,25% и на пять лет. Самая высокая процентная ставка, если не считать Украину, у Ганы — 8,627% Но Гана заняла на 30 лет, а не на 5−10, как Украина. Зато Аргентина в мае умудрилась занять 1 млрд долл. под сравнительно невысокие 6,625%, хотя это 10-летний займ. К тому же в мае правительство Аргентины разместило сразу семь займов на разные сроки и под разную доходность (6,25−7,5%).

Если коротко, это означает, что если бы и Украина занимала в это же время, то кредит обошёлся ей на 350−400 млн долл. дешевле, делает вывод эксперт.

Ну и наконец, «вишенка на торте» — управляющий партнер Capital Times Эрик Найман уточняет, что 725 млн долл. из нового кредита пойдёт на покрытие такого же займа, взятого в августе под 9,1%.

Некоторые эксперты высказывают предположения, что большая часть облигаций была раскуплена самими же украинцами и что действующая власть таким образом попросту паразитирует на стране и украинцах. Впрочем, согласно заявлениям Минфина, большинство еврооблигаций Украины выкупили инвесторы из США и Великобритании.

Хотя логика в таком предположении есть. Проблемы с выполнением бюджета-2018 стали очевидны уже в начале июля, когда возник кризис пенсионных выплат. Однако в правительстве знали о них и раньше, ещё весной, поскольку из-за укрепления курса гривны бюджет недополучал деньги (его принимали с расчётом на средний курс 29,2 грн/долл). И уже весной Казначейство брало краткосрочные кредиты на покрытие кассовых разрывов. К тому же, если внимательно вспомнить доходную часть бюджета-2018, то там говорится о привлечении в течение 2018 года 215 млрд грн заёмных средств (почти 8 млрд долл.), из которых чуть менее половины приходится на внешнее кредитование. Т. е. эти 2 млрд не возникли ниоткуда, их привлечение было запланировано ещё год назад.

На старую программу МВФ в Нацбанке уже не надеются и ждут денег по новой.

«У нас недавно был монетарный брифинг, где глава НБУ Яков Смолий сообщил, что (транш) можно ожидать к концу года. Что касается суммы, мне кажется, что между 1,5−1,9 млрд долларов», — заявила на форуме BEPSinUA замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Видимо, монетарный брифинг состоялся раньше 29 октября и его участники ещё не были знакомы с очередной просьбой Фонда. А именно — принять окончательный проект бюджета-2019 до 1 декабря, чтобы аналитики МВФ смогли оценить кредитоспособность Украины, а уж потом принимать решение о выдаче транша.

Эксперты, в частности старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, говорят о том, что кредитная программа МВФ станет залогом привлечения Украиной других кредитов и курсовой стабильности.

«Речь может идти еще суммарно о 3−4 миллиардах долларов. Если прогресс в реализации новой программы stand-by с МВФ будет достигнут, то курс до конца года может остаться в пределах 28,5 гривны за доллар, а в следующем году — в пределах 29,5 гривны за доллар», — заявил он в комментарии УНИАН.

Однако возникает логичный вопрос: если Украина и дальше собирается привлекать кредиты на кабальных условиях, то каков же тогда практический смысл от сотрудничества с Фондом? Ведь занимать под 10% годовых можно и без его траншей.

Отдельный вопрос по поводу такого дорогого кредита можно бы поставить и МВФ. Там не скупятся на критику низких цен на газ на Украине, а вот по поводу 10%-ной доходности украинских ценных бумаг хранят молчание, хотя источник финансирования в данном случае один и тот же — бюджет.

По состоянию на вечер 2 ноября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 32,84 грн (-0,15 грн с 25 октября, +4,44 грн с начала года), за литр А-92 — 31,83 грн (-0,15 грн с 25 октября, +4,9 грн с начала года). Однако автомобилистам не стоит расслабляться. В ближайшую неделю-две Украину ждёт очередной скачок цен на топливо. С 1 ноября Белоруссия повысила экспортную пошлину на нефтепродукты на 10,5%. Учитывая, что «Белнефтепродукт» собирается экспортировать на Украину нефтепродуктов на сумму 2,2 млрд долл., это повышение скажется примерно на каждом втором литре топлива на заправках.

Дизтопливо продолжает вести себя нестандартно. Если неделю назад оно сравнялось с А-92, то теперь оно даже обогнало его: 32,44 грн (+0,46 грн с 25 октября, +7,15 грн с начала года).

Стоимость литра автогаза также выросла — до 16,4 грн/л (+0,12 грн), обновив тем самым исторический рекорд на этот вид топлива.

Согласно сообщению Госказначейства, дефицит общего фонда бюджета Украины в январе — сентябре достиг 11,3 млрд грн. Кроме того, остаток средств на Едином казначейском счете на 1 ноября составил всего 14,64 млрд грн (21,39 млрд грн на 1 октября).

Баланс внешней торговли Украины продолжает «зарываться в грунт». За три квартала 2018 года Украина наторговала в минус на 8,6 млрд долл. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (-5,8 млрд долл.). Традиционно торговый баланс удавалось немного выравнивать за счёт профицитной торговли услугами. Однако в этом году негативное сальдо по товарам за указанный период превысило 9 млрд долл. (+41,4%), а профицит внешней торговли услугами, наоборот, сократился до 449 млн долл. (-25,8%).

Впрочем, и сам экспорт начинает пробуксовывать.

«Динамика экспорта ухудшилась по всем товарным группам, прежде всего из-за более низкого урожая ранних зерновых, меньших переходных запасов отдельных технических культур урожая предыдущего года, ремонтных работ на металлургических заводах, сложности с транспортировкой и определенного ухудшения внешней ценовой конъюнктуры», — комментирует пресс-служба НБУ сокращение объёмов экспорта в сентябре до 3,3 млрд долл. (-3,6% к сентябрю 2017 года).

В конце года динамика роста негативного сальдо может ещё более ускориться из-за санкций, введённых Россией в отношении украинского бизнеса. В обнародованном Москвой списке перечислены 68 компаний, принадлежащих, в частности, представителям крупного бизнеса (Ринат Ахметов, Юрий Косюк, Алексей Вадатурский, Геннадий Боголюбов и прочие). В правительстве Украины затруднились с оценкой эффекта российских санкций, попросив примерно месяц для расчёта. Однако уже даже анализ фамилий говорит о том, что санкции бьют по металлургии и аграрному экспорту — двум наиболее прибыльным позициям во внешней торговле Украины.

Экономист Александр Кущ, комментируя санкционный список для «Страна.ua», отметил, что пока его разумнее считать предупреждением. В частности, потому, что основные экспортёры под запрет не попали. Попали, скажем, владельцы этих компаний или менеджеры высшего звена, однако собственно продавать продукцию в Россию это не мешает. Однако теперь все они понимают, что рынков в РФ они могут лишиться в одночасье.

Впрочем, эксперт указывает на то, что пострадать может не только сбыт этих компаний в России, но и в СНГ — так уже было, когда Россия начала вводить заградительные меры в отношении украинской продукции в 2014—2016 гг. К тому же у санкций есть ещё и европейский рикошет, поскольку попавшие в список компании и лица будут подвергаться более пристальному финмониторингу уже со стороны европейских надзорных органов:

«Дело в том, что Россия — член организации по борьбе с отмыванием денег (FATF), а также далеко продвинулась в присоединении к BEPS (борьба с уклонением от налогообложения). Поэтому её санкции имеют определенный вес в мировом бизнес-сообществе. Никто не будет разбираться, почему их применяют — из мести или как урок на будущее».

На своё присутствие в санкционном списке уже откликнулось госпредприятие «Укрспирт». Его руководство в ответ намерено инициировать законодательный запрет на продажу ликёро-водочной продукции в Россию. А чтобы мощности не простаивали, их собираются переориентировать на производство топлива (законодательная норма о подмешивании спирта в моторное топливо, которую «Укрспирт» лоббирует годами). Правда, есть нюанс. Ещё с прошлого года «Укрспирт» прекратил любые деловые контакты с Россией, в т.ч. поставку туда своей продукции. Поэтому запрет на продажу водки в Россию ударит не по нему, а по частным производителям.

На форуме инвесторов президент Украины Пётр Порошенко торжественно отчитался о том, что Украина поднялась в рейтинге Doing Business с 76-й на 71-ю позицию. Вряд ли инвесторов сильно обнадёжил этот факт, учитывая, что находящаяся под международными санкциями РФ умудрилась занять в этом же рейтинге 31-е место, опережая даже ряд европейских стран. К тому же из постсоветских стран ниже Украины находятся только Узбекистан и Таджикистан. Их экономики уже давно существуют за счёт заработков трудовых мигрантов, поэтому опередить эти страны — невелика победа.

«Украина ежегодно улучшает своё место в рейтинге Doing Business, и вместе с этим ежегодно падают объёмы инвестиций в страну, хотя они, наоборот, должны расти», — иронизирует по этому поводу в Facebook экономический обозреватель Павел Вернивский.

Редактор интернет-сайта liva.com.ua Андрей Манчук сообщает о любопытной новации ивано-франковского хлебокомбината: в магазине при заводе пенсионерам продают хлеб по пониженной цене, но с истекшим сроком реализации, о чем предупреждает вывешенное на магазине объявление. Сложно сказать, к чему это можно отнести — к грубейшему нарушению правил торговли или к примеру социальной ответственности. Однако покупатели не жалуются, к магазину выстраивается довольно масштабная очередь. Надо думать, что вскоре и другие хлебокомбинаты Украины возьмут пример со своих ивано-франковских коллег.

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко оппонирует и правительству, и МВФ, и рейтинговым агентствам в их оценках роста украинской экономики. По его мнению, ВВП в 2019—2020 годы вырастет не более чем на 2%.

«В 2019 году замедлится рост украинской экономики. Если после значительного падения экономики в 2014—2015 годах она начала расти за счет резкого повышения минималки и строительства, то в 2019—2020 годах такого не будет. Нет драйва для роста. Мы фактически топчемся на месте», — говорит специалист в комментарии для «ГолосUA».

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