Дайджест: врачи о зараженных радиацией в России и Макрон чуть не оторвал Джонсону руку

Ноги — на стол

Борис Джонсон съездил в Германию и во Францию, пытаясь убедить лидеров этих стран, что его планы по «брекситу» — самые лучшие.

Но британскую прессу взволновал не столько «брексит», который, если верить Джонсону, обязательно произойдет 31 октября, сколько то, как он вел себя в Елисейском дворце.

Премьер положил одну ногу на стол перед французским президентом, за что соцсети тут же обозвали его хамом. Но, как выяснилось, он всего лишь сделал это в ответ на шутку Макрона.

Фото дня: Джонсон в гостях у Макрона почувствовал себя как дома

«Радиоактивные пациенты»

Пострадавшие от взрыва побывали в приемном отделении, где были другие пациенты

8 августа на военном полигоне под Северодвинском во время испытания реактивной установки произошел взрыв. Но врачам в Архангельской больнице, куда привезли пострадавших, не сказали, что пациенты стали источником радиоактивного излучения.

Медики согласились поговорить с Русской службой Би-би-си на условиях анонимности, подробнее — в репортаже нашего корреспондента Павла Аксенова.

«Все было нарушено». Архангельские врачи — о «радиоактивных пациентах»

От рабства до «Правды»

Image caption

Первый корабль с африканскими рабами вошел в порт английской колонии Вирджиния в августе 1619 года

К 400-й годовщине с начала рабства в Америке журнал New York Times Magazine выпустил масштабный проект по истории расового неравенства. Влиятельные республиканцы назвали его «ложью» и «пропагандой» и сравнили издание с газетой «Правда».

Проект вызвал одобрительные отзывы ученых, публицистов и политиков-демократов. Однако республиканцы и консервативные публицисты посчитали его попыткой переписать историю и посеять расовую рознь.

Американцам напомнили о рабстве. Консерваторы в бешенстве

Годовщина дружбы нацистской Германии и СССР

Image caption

Вячеслав Молотов подписывает советско-германский пакт. Стоят (слева направо): начальник генштаба Красной армии Борис Шапошников, Рихард Шульце, Риббентроп, Сталин и советский переводчик Владимир Павлов

Сегодня Европа отмечает день памяти жертв сталинизма и нацизма. Именно в этот день был заключен пакт Риббентропа-Молотова.

Дата также называется «Днем черных ленточек».

В результате соглашения между Москвой и Берлином была поделена Восточная Европа. Вскоре началась Вторая мировая война — после того, как нацистская Германия напала на Польшу.

О курьезах недолгой нацистско-советской дружбы — в материале Артема Кречетникова.

Крупнейшая мечеть

В Чеченской республике, в городе Шали, открывается крупнейшая в Европе мечеть под названием «Гордость мусульман», имени Ахмата Кадырова.

Мероприятие начнется в 10 утра по московскому времени. Желающие прийти должны принести с собой коврик для намаза.

ВВП России ждут потрясения?

Рейтинговое агентство Moody’s значительно понизило прогноз роста ВВП России за 2019 год — от 1,6% до 1,2%, сообщают «Ведомости».

Прогноз на 2020 год пока остается неизменным, отмечает газета — ожидается рост в 1,5%. Кроме того, агентство прогнозирует, что за год уровень инфляции в России понизится с 4,6% до 4%.

Несмотря на то, что в целом мировая экономика вырастет на 2,7% за тот же период, агентство ожидает замедления роста в таких странах, как ЮАР, Германия, Китай, Австралия, Южная Корея, Италия, Мексика, Индия и Бразилия.

Семерка, восьмерка или двадцатка?

Image caption

Биарриц готовится к саммиту «Большой семерки»

В ближайшие выходные во французском Биаррице встретятся лидеры семи ведущих стран, чтобы обсудить мировые проблемы. Еще пять лет назад в саммите участвовало восемь лидеров. Но это было до того, как членство России в «Большой восьмерке» было приостановлено, так как Москва решила аннексировать Крым, пишет Times (пейволл).

Президент США Дональд Трамп уже сказал, что хотел бы, чтобы Россия вновь присоединилась к G7, чтобы та снова стала «восьмеркой». Но есть ли на это шансы? По мнению газеты, не исключено, так как президент Франции Эммануэль Макрон, похоже, не против подобного развития событий.

Своего рода волшебной палочкой тут станет разрешение конфликта на Украине. Но не стоит забывать, что российский президент Владимир Путин уже насмехался над G7, сказав, что все важные международные вопросы разрешаются в рамках «Большой двадцатки», членом которой Россия остается.

«Улыбка голодной акулы»

Для британского премьера Бориса Джонсона вчерашняя встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, должно быть, была болезненной, пишет Майкл Дикон в Daily Telegraph (пейволл). И речь идет не о «брексите», а лишь о рукопожатии.

С Макроном так всегда. Неважно, какой именно лидер его навещает. Французский президент убежден, что он должен ясно показать, кто здесь хозяин. Язык его телодвижений удивителен. Он выглядит очень агрессивным, даже когда хочет показаться дружелюбным.

Он агрессивно пожимает руки. Он улыбается, но тоже агрессивно. Однако даже по стандартам Макрона встреча с Джонсоном выглядела удивительно. Он тут же схватил Бориса за руку и стал ее не столько пожимать, сколько зажимать. Сложно понять, как у Джонсона не отвалилась рука.

Все это продолжалось довольно долго. Макрон жал и жал руку Джонсона, пока они не оказались примерно в метре или двух от собравшихся журналистов. Только тут он его отпустил.

Но этим дело не ограничилось. Как только Борис Джонсон открывал рот, Макрон чрезвычайно пристально на него смотрел, ни разу не моргая. Время от времени он улыбался, однако улыбка его была похожа на рот акулы, которая только что заметила очевидно вкусного пловца, пишет газета.

Но Борис Джонсон не сдавался. Он тоже решил изобразить из себя мачо — сжимал кулаки, выдвигал вперед нижнюю челюсть и все шире и шире раздвигал ноги, так что в какой-то момент показалось, что он вот-вот сядет на шпагат. Так что в подобные игры могут играть многие, замечает Daily Telegraph.

Сомнительные знакомые сына королевы

Имя принца Эндрю, среднего сына королевы Великобритании Елизаветы II, последние недели не сходит с экранов и страниц британских СМИ в связи с делом Джеффри Эпштейна.

Принц много лет был знаком с американским финансистом, которого в июле взяли под стражу по обвинению в продаже людей в сексуальное рабство. 10 августа Эпштейна нашли мертвым в камере, где он ожидал суда. По версии следствия, он покончил с собой.

Эпштейн — не единственный знакомый принца Эндрю с подмоченной репутацией.

Проблемный сын королевы: опасные связи принца Эндрю

Ядерный удар: кто первым?

Image caption

Трения между Индией и Пакистаном обостряются

Министр обороны Индии заявил, что страна может пересмотреть свою ядерную доктрину, в которой есть обязательство не применять ядерное оружие первыми. Его слова прозвучали на фоне усиления трений с соседним Пакистаном, также обладающим ядерным оружием.

Недавно министр обороны подтвердил, что Индия не намерена первой применять ядерное оружие в случае военного конфликта, но позже вслух вопрошал, сколь долго это принятое Индией на себя обязательство будет оставаться в силе.

По его словам, все зависит от обстоятельств.

Индекс шанса смерти

Голландским ученым удалось разработать анализ крови, который с высокой вероятностью может предсказать, умрете ли вы в ближайшие 10 лет, если не раньше.

В общей сложности были проанализированы образцы крови 44 тысяч человек.

Медикам удалось выявить всего 14 биомаркеров, оценивающих вероятность смертельного исхода от любых естественных причин, и на их основе разработать общий «индекс смерти».

«Титаник» исчезает на дне океана

Image caption

«Титаник» вышел из порта в английском Саутгемптоне 10 апреля 1912 года

Международная команда дайверов впервые за 15 лет снова спустилась к затонувшему «Титанику» и обнаружила, что некоторые части корабля разложились до основания.

«Титаник» лежит на дне Атлантического океана, на глубине 3800 метров. Часть корабля до сих пор прекрасно сохранилась, но некоторых фрагментов, которые были там еще 15 лет назад, больше нет.

Ученые: обломки «Титаника» стремительно исчезают

Подросток, решивший изменить мир

Ей всего 16 лет. И тем не менее, шведская школьница Грета Тунберг не только борется за то, чтобы к изменению климата все относились серьезно, она уже стала «человеком года» и международной знаменитостью.

А еще год назад о ней не знал почти никто. Мы решили выяснить, кто она такая.

«Самый влиятельный подросток». Как Грета Тунберг стала «мессией» экодвижения

23 августа 1989 года около 2 миллионов жителей Латвии, Литвы и Эстонии взялись за руки и образовали живую цепь длиной в 600 километров.

Акция Балтийский путь была приурочена к годовщине пакта Молотова-Риббентропа, который в 1939 году закрепил страны Балтии в сфере влияния Советского союза.

Как без мобильной связи и современных технологий 30 лет назад удалось организовать такую массовую акцию? Мы поговорили с участниками и организаторами.

Самый большой флешмоб: 30 лет Балтийскому пути

Дайджест готовили Борис Максимов и Марина Ромадова.

