Дайджест: Удар по турецким военным и ответ Анкары, мир пытается справиться с коронавирусом

(No Ratings Yet)

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Гибель турецких солдат и ответ Анкары

По меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб, после того, как по их позициям был нанесен авиаудар. После этого армия Турции открыла огонь по, как было сказано, «всем известным позициям» сирийской армии.

Турецкие чиновники обвинили в авиаударе сирийские силы, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Полеты над Сирией совершают не только военные самолеты сирийских ВВС, но и российская военная авиация, которая помогает Башару Асаду в борьбе против оппозиции. Турция, напротив, поддерживает противоположную сторону конфликта.

Еще до последнего авиаудара наш корреспондент Ольга Ившина попыталась ответить на вопрос, нужно ли в ближайшее время ждать столкновения России и Турции в Сирии:

«Остались считанные дни». Ждать ли столкновения России и Турции в Сирии?

Что поможет в борьбе с коронавирусом

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Вспышка коронавируса пока не объявлена пандемией, но ее последствия чувствуются по всему миру. В четверг на глобальных фондовых рынках произошло самое серьезное падение с 2008 года, когда разразился финансовый кризис.

Вспышка коронавируса обрушила рынки. Эксперты говорят об угрозе мировой экономике

Вирус уже затронул 48 стран, зафиксировано более 80 тыс. случаев заболевания, которое распространяется за пределами Китая быстрее, чем на территориях, где началась вспышка. Всего в мире умерли 2808 человека, подавляющее большинство из них — в Китае. В России было подтверждено 2 случая заболевания, она закрыла свои границы с Китаем и запретила въезд граждан КНР.

В России прекращены продажи путевок в Италию из-за коронавируса. Но там остается много туристов

Как поменяют конституцию

Правообладатель иллюстрации AFP

Комитет Государственной Думы продолжит обсуждать проведение всенародного голосования по вопросу о внесении изменений в конституцию России. Эти изменения предложил внести Владимир Путин. В четверг комитет решил, что голосование состоится 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.

Наши корреспонденты недавно разбирались, какие изменения президенту предлагали внести в основной закон и что ему понравилось и не понравилось.

Что Путину предложили внести в Конституцию и что ему понравилось

Виртуальная пресс-конференция о борьбе с Covid-19

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Южная Корея — один из основных центров распространения вируса

Всемирная организация здравоохранения проведет виртуальную пресс-конференцию по вопросу о борьбе с новым коронавирусом. Судя по всему, ВОЗ пока не будет призывать страны мира к чрезвычайным мерам.

В четверг ВОЗ подтвердила, что работает с туристическими компаниями, так как некоторые опасаются, что именно туристы способствуют распространению вируса. При этом в организации не видят необходимости глобально ограничивать туристические поездки.

Посольство России на площади Немцова

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Праге в пятую годовщину убийства в Москве Бориса Немцова, была переименована в его честь одна из площадей города. Именно там находится посольство России. Депутаты городского совета Праги говорят, что таким образом Прага выражает солидарность с российской оппозицией и правозащитным движением.

На церемонии переименования площади побывали наши корреспонденты Олег Антоненко и Мария Евстафьева.

В Праге появилась площадь Бориса Немцова. На ней стоит российское посольство

Media playback is unsupported on your device

Посольство России в Чехии: теперь на площади Бориса Немцова

Нападение на чеченского блогера

Image caption Более четырех лет назад Тумсо Абдурахманов покинул Чечню

Сосед чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, на которого было совершено нападение, рассказал Би-би-си, как он помогал Тумсо и полиции. Абдурахманов известен критикой в адрес властей Чечни и сейчас живет за границей из-за конфликта с родственником Рамзана Кадырова. В России на него заведено уголовное дело.

«Вокруг была лужа крови». Сосед рассказал о нападении на блогера Тумсо Абдурахманова

К делу «Сети» подошли эксперты

На очередном судебном заседании по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) были оглашены результаты экспертиз так называемого «Свода» — подборки документов, которые следствие считает уставным документом организации. Защита считает, что экспертизы доказывают невиновность подсудимых — Виктора Филинкова и Юлия Бояршина.

Дело «Сети»: эксперты оценили «устав» и «съезд» организации в Петербурге

У Земли новый спутник

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новый спутник Луне не конкурент

У Земли нашлась вторая луна. Правда она очень маленькая — размером примерно с автомобиль. И во-вторых, она, скорее всего, в скором будущем покинет орбиту Земли. Это астероид, который называется чрезвычайно прозаически — 2020 CD3.

У Земли появилась вторая луна. Но она очень маленькая и скорее всего ненадолго

Успех Украины — «головная боль Путина»

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Рост экономики Украины — головная боль для Путина, пишет Financial Times (требуется подписка). Несмотря на все проблемы, экономические новости поступающие из Украины в основном позитивны, сказано в редакционной статье FT. Некоторые эксперты даже считают, что страна на пороге бурного роста.

Но по мнению издания, главная проблема — мстительный Кремль. Владимиру Путину неприятно видеть, что экономика Украины может расти быстрее российской, даже если страна остается более бедной. Особенно после того, как Украина поменяла своих лидеров на свободных выборах. Но мир на востоке Украины так и не был достигнут, и недавняя вспышка насилия в этом регионе указывает, что у Москвы остаются рычаги давления на Украину, пишет Financial Times.

«Захват Украины опасен для России». Владимир Зеленский рассказал об отношениях с Путиным

С коронавирусом борются все

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Японский национальный институт здравоохранения в префектуре Канагава заявил, что его исследователям удалось разработать технологию, которая позволяет обнаружить коронавирус Covid-19 в теле человека за 10-30 минут, пишет Japan Times.

Для практического применения новой технологии понадобится некоторое время, так как она должна быть одобрена регуляторами.

Британские власти должны рассмотреть возможность запрета массовых собраний, а также закрытия школ минимум на два месяца, заявил главный санитарный врач страны, пишет Times (требуется подписка). Это может привести к отмене футбольных матчей и других спортивных состязаний, а также музыкальных фестивалей.

Власти города Шэньчжэнь на юге Китая предлагают законодательно запретить употреблять в пищу мясо собак и кошек в рамках борьбы с эпидемией Covid-19, пишет South China Morning Post.

Согласно законопроекту, будет создан так называемый «белый список» видов мяса, пригодных к употреблению. В него входят свинина, говядина, курятина, а также морепродукты, рыба и мясо кроликов. Власти считают, что мясо собак и кошек может распространять инфекцию.

Media playback is unsupported on your device

Смертельный вирус из Китая стремительно распространяется по миру. Что происходит?

Для мужчины или для женщины? Да какая разница!

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Voronina

Есть ли разница между женщинами и мужчинами? В том, что касается физиологии — да. Но в мире моды есть те, кто считает, что людей нельзя делить на две половины.

Наш корреспондент Алина Исаченко рассказывает о росте так называемой агендерной моды, отрицающей деление гардероба на мужской и женский.

Мужчины в колготках и девушки в широких штанах: ожидает ли моду бесполое будущее?

Что скрывается в парламенте

В британском парламенте обнаружен всеми забытый тайный проход, который был давным-давно замурован.

Media playback is unsupported on your device

Тайная комната в британском парламенте: что нашли внутри?

Наш канал в YouTube

Хотите быть в курсе последних событий? Подписывайтесь на наш Telegram-канал.

Дайджест подготовили Борис Максимов и Евгений Каневский

Источник