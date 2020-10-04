COVIDные горки. Как упадут и вырастут экономики Украины и стран мира в 2020−21 годах — инфографика

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Украинская экономика может отыграть коронавирусное падение уже в 2021 году (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Весь мир готовится к масштабному восстановлению экономики в 2021‑м, и это течение вынесет вверх и Украину, переживающую сейчас сложные времена.

Уже в третьем квартале 2020‑го украинская экономика, переболевшая коронакризисом, подала признаки восстановления. Эксперты отмечают, что она возвращается на траекторию привычного для себя роста — без надрыва, но со стабильной динамикой. Об этом пишет журнал НВ.

Если на пике коронакризиса, во втором квартале, ВВП упал на 11,4%, то в третьем хоть и наблюдается его сокращение в сравнении с прошлым годом, но оно заметно меньше — примерно 7%.

«Фактором восстановления экономики в третьем квартале выступает позитивная динамика всех секторальных коэффициентов в июле по отношению к июню, причем розничная торговля с ее ростом на 12,1% и строительство с ростом на 7,3% зафиксировали рекордные для июля результаты», — отметил Сергей Колодий, главный макроэкономист Райффайзен Банка Аваль.

В итоге аналитики инвестгруппы ICU пересмотрели свой прогноз относительно ВВП Украины в текущем году, сократив его падение с 6,7% до 5,7%. Их коллеги из инвесткомпании Dragon Capital поступили аналогично: теперь они ожидают, что экономика по итогам 2020‑го ужмется на 5,5%, а не на 7,2%.

Впрочем, украинские показатели все равно хуже, чем у соседей.

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