COVID-19 убил мировую экономику? Не спешите с выводами…

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В июне индекс JPMorgan и IHS Markit по промышленному производству в мире показал, что активность в производственном секторе и в сфере услуг выросла на 11,4 пунктов, являя собой самый резкий месячный рост за всю историю мониторинга. Об этом в статье для гонконгской South China Morning Post пишет партнер Lauressa Advisory, финансовый аналитик Николас Спиро.

Фото: Лукас Джексон / Reuters

Старший экономист Caixin Insight Group Ван Чжэ констатирует, что китайские предприятия уверены в своих экономических перспективах, а индикатор ожиданий бизнеса уже четыре месяца подряд продолжает расширяться в сторону экспансии, поскольку поставщики услуг оставались крайне оптимистичными в отношении перспектив своего бизнеса в течение ближайщих 12 месяцев.

Прошлый месяц показал удивительный результат: деловая активность в сфере услуг в Китае росла самыми быстрыми темпами с апреля 2010 года. «Даже в еврозоне, где рост экономической активности был слабее, розничные продажи росли месяц за месяцем почти на 17,8%, свидетельствуют данные статистического агентства Европейского союза», — отмечает Николас Спиро.

Эксперт признается, что «мало кто мог предсказать такое быстрое восстановление, особенно на рынке труда в США». «За последние два месяца работодатели создали 7,5 млн новых рабочих мест, что позволило стране восстановить чуть более трети рабочих мест, потерянных после введения карантина в марте 2020 года», — напоминает аналитик.

Спиро также обращает внимание на то, что «резкое улучшение экономических данных за последние два месяца, особенно в США, коренится в шокирующем сокращении объемов производства в начале текущего года, когда мировая экономика внезапно и беспрецедентно (для мирного времени) остановилась, подготовив почву для резкого отскока»

Тем не менее, по данным провайдера данных Factset, в первой половине 2020 года аналитики снизили свои прогнозы по годовой прибыли компаний из списка S&P 500 почти на 29%, что стало самым большим падением с 1996 года, когда такие оценка стали отслеживаться в системе Factset.

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