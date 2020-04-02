COVID-19 продолжает своё шествие, переворачивая с ног на голову жизнь целых стран, стало понятно – мир не будет прежним

Уже и не кажется фантазией мнение, что коронавирус создан искусственно в военных лабораториях. Есть достаточно много факторов, позволяющих говорить о рукотворности сегодняшнего положения дел. Но для чего тогда это нужно, что ещё нас ждёт и что будет с мировой и российской экономикой? Вполне возможно, дело идёт к полному переформатированию мирового порядка, к отходу от капитализма.

Идёт организованная борьба с вирусом. Но с вирусом ли?

По мнению Сергея Николаевича Лазарева, психолога, писателя, автора книг по развитию человека, о рукотворности вируса свидетельствует истерия в СМИ и способы локализации вируса. Жесткие меры по борьбе с ним во всех странах не случайны. В большинстве городов Европы магазины, театры, рестораны закрыты, улицы пусты, патрулирует конная полиция. Возникает ощущение апокалипсиса. Для чего это нужно? Все дело не в вирусе, а его последствиях, считает Сергей Лазарев. А это экономический паралич, остановка производства, прекращение практической рабочей деятельности на огромных территориях. Все это, по сути дела, начало большого экономического кризиса. Такого же мнения придерживается известный венгерский политолог Ласло Кемени: « …Мы имеем дело с тектоническими сдвигами, с глобальной биологической войной, после которой мир изменится неузнаваемо».

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg. Мир разваливается на глазах. В большинстве стран Америки и Европы царят паника и хаос. Люди, потеряв работу и находясь под давлением ограничений и негативной информации, становятся психически неуравновешенными. В странах Америки и Европы население стало воровать продукты и другие товары первой необходимости в магазинах, требовать бесплатной их выдачи. В Мексике власти призывают своих граждан не выходить на улицу уже не столько из-за опасности заразиться вирусом, сколько из-за массовых нападений и грабежей. Евросоюз терпит крах. Политолог и общественный деятель Вадим Сидоров говорит об этом:

«Пандемия коронавируса стала очередной по счету наглядной демонстрацией несостоятельности ЕС как геополитического образования, в частности, его неспособности адекватно реагировать на кризисные ситуации общеевропейского и мирового масштаба. И итальянцы, конечно, вправе возмущаться тем, что хваленая объединённая Европа, которая ещё недавно требовала от её правительства впускать в Италию суда беженцев из Африки, при угрозе от неё самой закрыла перед ней двери и бросила биться с бедой в одиночку».

Вообще в мире произошли геополитические паттерны. Одни страны, такие, как Италия, Германия, Испания, Великобритания, Швеция, США, Турция продемонстрировали свою безалаберность и несостоятельность перед угрозой пандемии. В то время как некоторые государства Восточной Европы, страны Залива и Израиль, наоборот, повели себя весьма эффективно. Россия, с некоторым запозданием, но тоже на данный момент очень эффективна в своих действиях, но самым продвинутым в борьбе с коронавирусом оказался Китай. И именно Китай с полуторамиллиардным населением продемонстрировал готовность, собранность, дисциплинированность и быструю реакцию на серьезную угрозу. Они, первыми пострадав от коронавируса, сумели побороть его за два месяца и начали быстрыми темпами восстанавливать свою экономику, расширять производства.

Что происходит в России?



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В Россию коронавирус пришел значительно позже, чем в другие страны. И, конечно, не меньше повлиял на нашу экономику. «Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – заявил Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, – будут измеряться триллионами рублей». При этом он отметил, что бюджетная система страны защищена от потрясений Фондом национального благосостояния, однако необходимо предпринимать меры для защиты и остальной экономики. В первые же недели ограничений, связанных с коронавирусом, Российские коммерсанты ощутили эти потери на своей шкуре. Предпринимательница Анастасия Татулова владеет сетью «АндерСон», насчитывающую 50 кафе по всей стране. Её статья «Нам осталось несколько недель»: как коронавирус убивает малый бизнес в России» не что иное, как крик души. Анастасия пишет:

«Мы столкнулись с фатальным кризисом. Пожалуй, самым большим и страшным в истории нашей страны после революции 1917-го. Каждый день умирают бизнесы, которые много лет создавали комфортную среду в городах, развиваясь офлайн. Это те, кто не производит и не продает так нужные всем сейчас гречку, туалетную бумагу и санитайзеры. Это уютные кафе за углом, булочные с горячим хлебом, люди, которые устраивали дни рождения вашим детям, турагентства, которые отправляли вас в долгожданный отпуск. Выездной туризм умер полностью, ивент-индустрия бьется в агонии, рынка детских услуг и развлечений уже почти нет. Фактически умер весь и так мизерный пласт малого и среднего предпринимательства в нашей стране».

Но ситуация только усугубляется.

Меры по стабилизации в сложившейся ситуации в России

И так как распространение заразы растет во всем мире и России с небывалой скоростью, наш президент, по примеру других стран, объявил не рабочей неделю с 30-го марта по 3 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а затем и многие другие регионы страны объявили обязательным режим самоизоляции. Рекомендовано всем гражданам Москвы и Московской области без большой необходимости не выходить из дома. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и торговых точек, продающих предметы первой необходимости. Закрыты также все учреждения, школы, детские площадки, центры питания и всевозможных услуг. Работают лишь больницы и аптеки, банки и полиция, похоронные службы. При этом президентом издан приказ не допускать сбоев поставок и роста цен на розничные товары и медикаменты по всей стране.

Очень важно всем сейчас сидеть дома. Тем самым мы предотвратим распространение коронавируса – благое дело! Дай Бог, чтобы статистика по зараженным резко пошла на спад, и китайская зараза быстро исчезла.

Многие режим самоизоляции восприняли как отдых, как отпуск. И не каждый понимает, как это отразится на кармане их работодателя. С госпредприятиями всё понятно. А что касается частного предпринимательства… Мы «ЗА» разумные меры борьбы с распространением коронавируса. Но недели простоя могут убить и убьют десятки тысяч компаний. А радостным сотрудникам из неожиданного отпуска может быть просто некуда возвращаться. А прогнозы в этом не утешительные, до 8,5 миллионов ожидается безработных.

Поэтому, чтобы бизнес и люди не оказались на краю пропасти, для затронутых пандемией компаний президент предложил следующие меры поддержки:

• Отсрочки по всем налогам и страховым взносам, кроме НДС

• Для малых предприятий – отсрочки и по социальным страховым выплатам

• Для малых и средних предприятий – в два раза снижен размер страховых взносов – с 30% до 15%

• Мораторий на начисление штрафов, а также на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний в пострадавших отраслях

• Беспроцентное кредитование на зарплату сотрудников

• Гражданам, потерявшим работу, будет выплачено пособие в размере 19500 руб.

• Размеры ежемесячного пособия по безработице назначены от 1500 руб. до 12130 руб.

Беда не приходит одна

Потери Российской экономики происходят не только из-за коронавируса. Крах договоренностей ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи привел к сильнейшему с 1991 года падению цен на нефть, от которых напрямую зависит состояние российской экономики.

«На рынке сложилась редкая комбинация факторов – шок со стороны предложения (рост нефтедобычи), обратный шок со стороны спроса (снижение потребления из-за коронавируса) и отсутствие на рынке «стабилизирующего производителя» (swing producer), – написал в Twitter Боб Макнэлли, основатель американской консалтинговой компании Rapidan Energy, специализирующейся на энергорынках. «Последний раз такое «ужасное сочетание» было в начале 1930-х годов, на фоне Великой депрессии, и тогда цена нефти обвалилась до «центов за баррель», – указал он.

Bloomberg прогнозирует сильное падение рубля. Курс доллара может вырасти до 100 руб., а евро до 107 руб. Ослабление рубля выгодно бюджету, но не нужно ни ЦБ, ни населению – оно ведет к росту цен и ускоряет инфляцию. Это негативно скажется на реальных доходах населения. Грядет повышение цен на импортные товары из-за ослабления рубля. Причем немалое повышение, а на 50-60%. И это при том, что из-за мер, принятых по коронавирусу, большая часть населения окажется безработной, либо с минимальными доходами.

Так для чего миру нужен такой кризис?

По мнению Сергея Николаевича Лазарева, ответ напрашивается сам:

«Не только простые люди, но даже руководители государств заметили простую понятную истину, капитализм не жизнеспособен. Капитализм умирает. Он, как система, не пригоден для выживания и нормального развития. Любой сложившийся строй, любая система экономических политических, религиозных отношений и взглядов привязаны к конкретным людям и изменение обстоятельств в сложившейся ситуации – это потеря этими людьми денег и власти, потеря статуса. А за власть они будут бороться. Поэтому неизбежно будет формироваться новая формация. Какая? Пока не известно. Но мир станет другим. И страна наша будет совсем другой».

Ласло Кемени считает: «Нет доверия, и на первое место страны ставят свои интересы, исходя в основном из интересов капитала. Это интересы капитала, то есть интересы капитализма. Если более глобально смотреть на ситуацию, то скажу так: мы действительно перешагнули порог новой цивилизации. Но это означает… конец капитализма. Должно быть новое общество, новое соотношение стран, новое соотношение людей, то есть абсолютно новый мир, старая система рухнет полностью. Вирус как будто катализатором является сейчас этого процесса, ускоряет этот процесс. Чтобы люди во всём мире осознали, что теперь придётся по-другому жить».

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