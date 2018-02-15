Coinbase представила новую криптоплатформу для электронной коммерции















Базирующаяся в Сан-Франциско криптовалютная компания Coinbase представила платформу, позволяющую торговым фирмам по всему миру принимать к оплате криптовалюты биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.

Introducing Coinbase Commerce https://t.co/FwMs4wWEtm

— Coinbase (@coinbase) 14 лютого 2018 р.

Как отмечается в блоге компании, «Coinbase Commerce — новый сервис, позволяющий мерчантам принимать к оплате различные криптовалюты, поступающие непосредственно на управляемый пользователем кошелек».

По словам представителей Coinbase, миссия компании заключается в создании открытой финансовой системы. При этом, в отличие от предыдущих аналогичных продуктов компании, Coinbase Commerce предоставляет мерчантам полный контроль над криптоактивами.

Для регистрации на платформе необходим лишь адрес электронной почты и телефон. В настоящее время Coinbase Commerce поддерживает несколько наиболее популярных криптовалют, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.

Также в Coinbase сообщили, что платформа уже успешно интегрирована канадской интернет-компанией Shopify, которая специализируется на разработке программного обеспечения для онлайн- и розничных магазинов. Компания обслуживает 500 тысяч торговых компаний с совокупным торговым оборотом $45 млрд.

Напомним, тестовая версия сервиса Coinbase Commerce была запущена всего несколько дней назад.

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