cможет ли экономика Казахстана повысить среднегодовые темпы роста — Forbes Kazakhstan

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В Стратегическом плане развития Казахстана до 2025 года рассматриваются три возможных сценария мирового развития: «Бум технологий», «Единый открытый мир» и «Разрозненный мир».

Сценарий «Бум технологий» предполагает, что технологический прогресс стал основным конкурентным преимуществом в мире. В рамках этого сценария экономики развитых страны будут расти на 2,5%, а развивающиеся – на 4,7% в среднем ежегодно. Темпы экономического роста Казахстана, чтобы войти в тридцатку самых развитых стран мира, должны быть на уровне 5% в среднем в год.

Сценарий «Единый открытый мир» предполагает усиление процессов глобализации на фоне либерализации, свободной торговли и международной интеграции. Ожидается опережающий рост развивающихся стран с усилением роли государств Азии. В этих условиях темпы роста развитых стран повысятся на 3,1%, а развивающихся – на 5,2% в среднем в год. Задача для Казахстана – рост ВВП на 5,4% в среднем в год.

Сценарий «Разрозненный мир» предполагает распространение политики протекционизма, в результате чего общемировой рост замедлится, а экономики развивающихся стран утратят свой импульс. Ожидается спад мировой торговли. В политическом плане мир станет ещё более раздробленным. Этот сценарий приведет к снижению среднегодовых темпов роста ВВП развитых стран до 1,2%, а развивающихся – до 2,7% в среднем в год. В рамках такого сценария экономике Казахстана надо расти на 4% в среднем в год.

Ссогласно стратегическому плану, самым вероятным является сценарий «Бум технологий». Однако сегодня благодаря политике внешнеторговых войн, проводимых администрацией Трампа, мы видим реализацию сценария «Разрозненный мир». Правда, дело пока не дошло до чего-нибудь похожего на закон Смута – Хоули, принятый в 1930-м, по которому были подняты импортные пошлины на более чем 20 тыс. товаров.

Трамп больше пугает, чем применяет реальные протекционистские меры, очевидно руководствуясь известным принципом «угроза сильнее исполнения». Он хочет добиться лучшей переговорной позиции с парт­нерами США, в первую очередь с Китаем.

ВВП Казахстана в 2017 и 2018 годах рос на 4,1%. Экономика страны укладывается в параметры, предусмотренные сценарием. Однако есть две незадачи.

Первая – экономика и развитых и развивающихся стран пока растет быстрее, чем предусмотрено сценарием. Развитые страны показали в 2017 и 2018 годах рост на 2,3 и 2,2% соответственно. Развивающиеся – на 4,3 и 4,2%. То есть наши 4,1% получены в более благоприятных условиях, чем предусмотрено сценарием. Что будет, если мировая экономика замедлится до сценарных показателей? При сохраняющейся зависимости от конъюнктуры на сырьевые товары на мировых рынках отечественной экономике вряд ли удастся удержать существующие темпы роста.

Вторая – велика вероятность, что сценарий «Разрозненный мир» так и не будет реализован и мир вернется на рельсы одного из альтернативных сценариев. Предпосылкой для такого поворота служат высокие издержки от торговых войн для США. Либо сам Трамп, либо следующая администрация будут вынуждены снизить накал страстей. Сможет ли экономика РК повысить среднегодовые темпы роста до 5%, а то и до 5,4%? Пока особых оснований для этого не видно.

«Лучшее – враг хорошего» – принцип, господствующий в общественном сознании. А это означает, что мы с трудом принимаем изменения в общественном устройстве, культуре, экономическом укладе. Но без готовности принимать изменения, внедрять их невозможен скачок в экономическом росте, предусмотренный стратегическим планом.





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