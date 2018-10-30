Cколько стоит VIP недвижимость в Украине: инфографика

По данным ресурса OLX, самое дорогое элитное жилье в Украине в этом месяце — резиденция за $8 млн на левом берегу Киева

Самым дорогим объектом недвижимости в этом месяце названа эксклюзивная резиденция в районе коттеджной застройки на киевских Осокорках. Об этом свидетельствуют исследования ресурса OLX.

Список достоинств жилья довольно длинный. Здесь и технология умного дома, и авторский дизайн. Жилье также включает в себя: камин, беседку, сад, теннисный корт, солнечные панели и даже собственную котельную. И это далеко не все удобства, которые предлагают в резиденции за $8 млн.

Топ 5 элитных объектов недвижимости на продажу:

1. Элитная резиденция, Дарницкий — $8 000 000 (1 200 кв.м., бассейн, собственная котельная);

2. Загородный дом в стиле Hi-Tech, Святошинский — $5 950 000 (винный погреб, сауна, приватные террасы);

3. Элитное поместье, Печерский — $3 900 000 (мраморная лестница, русская печь, спортзал);

4. Элитное поместье, Печерский — $3 900 000 (720 кв.м., Печерские холмы, гараж на 2 авто);

5. 5-комнатная квартира на Банковой, Печерский — $2 800 000 (индивидуальный лифт, французский дизайн, круглосуточная охрана).

Объединяет элитные объекты ряд сходств по географическому признаку. Например, в Киеве 45% квартир и домов класса люкс сосредоточены в Печерском районе. Еще одно сходство — почти полное их отсутствие на Соломенке. Актуальных объектов на продажу там меньше всего — 3%.

Что касается аренды, самым дорогим объектом для сдачи оказался пентхаус в Шевченковском районе площадью 220 кв.м. В месяц за проживание здесь просят $7 800. Авторы объявления уточняют, что квартира по проекту известного итальянского архитектора предназначена “для респектабельных людей с прекрасным чувством вкуса”. Кроме функциональности, бонусом является экологически чистая мебель.

Топ 5 элитных объектов недвижимости для аренды:

1. Двухуровневый пентхаус, Шевченковский район — $7 800/мес. (панорамный вид, технология “умный дом”, паркинг, итальянский дизайн);

2. 4-комнатная квартира в царском доме, Шевченковский — $7 000/мес. (3 балкона, 4 санузла, евроремонт);

3. 5-комнатная квартира, Шевченковский — $4 000/мес. (эксклюзивная мебель, 4 спальни, 5 балконов);

4. Дизайнерские апартаменты (4 комнаты), Печерский — $3 800/мес. (панорамный вид, доступ к SPA зоне, европейский дизайн);

5. 3-комнатная квартира с видом на Днепр, Днепровский — $3 500/мес.(круглосуточная охрана, яхт-клуб, карточная система).

Средняя стоимость долгосрочной аренды объектов класса люкс составила $6 235.

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