Citrix за благополучие сотрудников

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| 12.02.2021

Здоровье компании напрямую зависит от здоровья людей. И скажем прямо: многим есть на что пожаловаться. Пандемия перевернула наш стиль работы с ног на голову, и уровень стресса просто зашкаливает. По

данным Бюро переписи населения США, с апреля признаки беспокойства и депрессии проявляются у более 30% взрослых американцев, то есть на 200% больше, чем в 2019 г. Чтобы взять ситуацию под контроль,

Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) добавила в решение Citrix Workspace™ новый функционал для обеспечения благополучия сотрудников. Решение поможет психологическому восстановлению после рабочего дня,

чтобы сотрудники могли максимально сосредоточиться на своих прямых обязанностях.

«Так сложилось, что организации в основном уделяли внимание физическому состоянию сотрудников, рассматривая другие аспекты благополучия как своего рода табу. Пандемия изменила ситуацию, — считает

Донна Киммел (Donna Kimmel), исполнительный вице-президент и старший директор Citrix по управлению персоналом. — Сейчас преобладает комплексный подход, учитывающий интеллектуальные, духовные и

эмоциональные аспекты благополучия. Бизнес понял, что необходимо создать такое рабочее пространство, которое обеспечит всесторонний комфорт».

И для этого есть мотивация. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, из-за уменьшения производительности труда, связанного с тревожно-депрессивными расстройствами, мировая экономика ежегодно

теряет порядка триллиона долларов.

«Уставший, постоянно испытывающий негативные эмоции и перегруженный сотрудник находится в состоянии когнитивного и эмоционального хаоса, — говорит доктор медицины Амит Соод (Amit Sood),

исполнительный директор Глобального центра жизнестойкости и благополучия (Global Center for Resiliency and Well-Being). — Решение есть: нужна жизнестойкость, которая поможет выдерживать и отражать

неприятности, с которыми нам сегодня приходится сталкиваться, нужно становиться сильнее физически, улучшать взаимоотношения и добиваться успехов в работе».

Пространство успеха



Вместе с Citrix компании создают пространства, необходимые сотрудникам для хорошего самочувствия и успешной работы. С помощью решения Citrix Workspace они обеспечивают безопасные, надежные и

стабильные условия труда, устраняют из рабочего процесса шум и отвлекающие факторы, дают возможность максимально сфокусироваться, экспериментировать и приносить пользу.

Новые возможности встроенных в решение микроприложений позволяют интегрировать в рабочее пространство функционал для обеспечения благополучия персонала и сделать его частью рабочего процесса. С

помощью набора простых готовых инструментов можно автоматически выделить соответствующий контент и ресурсы и передать их на любое устройство. Также они применяются для решения задач, связанных с

обеспечением физического и психологического здоровья на рабочем месте, например:

периодический мониторинг пульса сотрудников для выявления возможного стресса и устранения его причин;

рассылка позитивных новостей для поддержания рабочего настроя;

активное признание достижений коллег для создания атмосферы вовлеченности и общего дела;

повышение значимости релевантного контента и вопросники для поддержки сотрудников.

Заказчики также могут добавлять новый функционал с привлечением участников растущей партнерской экосистемы Citrix или сами разрабатывать новые микроприложения в соответствии с возможностями и

потребностями обеспечения благополучия.

Культура благополучия



«Все мы решаем проблемы пандемии по-разному, — продолжает Киммел. Но одно будет общим для всех: если человек хорошо себя чувствует на рабочем месте, то он полностью раскрывает свой потенциал,

работает целенаправленно и творчески, успешно справляется с повседневными нагрузками и вносит значимый вклад в общий успех всей организации».

Компания A2K Partners, один из партнеров Citrix, уже рассматривает новые возможности Citrix Workspace для создания у заказчиков рабочей среды, которая будет способствовать благополучию сотрудников и

уменьшать влияние стресса и выгорания, поднимая тем самым производительность труда.

«Чтобы повышать доходы и улучшать обслуживание клиентов, сотрудники должны не отвлекаться и быть “в своей тарелке”. Учитывая это, руководители начинают уделять внимание обеспечению благополучия на

стратегическом уровне, — говорит Рэй Уолф (Ray Wolf), генеральный директор A2K Partners. — Мы вместе с Citrix поддерживаем этот новый тренд и предлагаем решения, которые позволяют организациям

сделать благополучие частью своей ДНК и поддерживать его в контексте всей деятельности».

Компания Fujitsu также признает важность обеспечения благополучия: она интегрировала мобильное приложение Fujitsu BuddyConnect с решением Citrix Workspace.

«Решение для преобразования корпоративной культуры Culture Change делает жизнестойкость неотъемлемой характеристикой организации. Оно поддерживает новые формы работы сотрудников и их благополучие, —

говорит Сара-Джейн Литлфорд (Sarah-Jane Littleford), руководитель подразделения ответственного бизнеса Fujitsu Global Delivery. — Пандемия послужила катализатором, который вывел благополучие

сотрудников в число приоритетных задач бизнеса. С платформой Citrix Workspace и интегрированным в нее функционалом благополучия мы сможем помочь заказчикам обогатить корпоративную культуру за счет

сохранения психического и физического здоровья и инклюзивности, что является ключом к успеху и к повышению операционной эффективности».

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