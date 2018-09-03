Чубаров: В Крыму используют экологическую катастрофу, чтобы возобновить подачу украинской воды

Российская оккупационная власть Крыма пытается использовать последствия экологической катастрофы на севере Крыма в качестве аргумента в пользу возобновления подачи воды из Днепра

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в на своей странице в «Фейсбук», передает «ДС».

«Началось осторожное зондирование возможности восстановления подачи днепровской воды во временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу. Теперь в качестве аргументов, призванных разжалобить официальные власти Украины и международное сообщество, российские оккупанты используют последствия экологической катастрофы, вызванной ядовитыми выбросами завода «Крымский титан», — сообщил Чубаров.

Он пояснил, что по утверждению российских оккупантов, нехватка воды для заполнения отстойников, мол, привела к чрезмерной концентрации кислоты, что стало причиной отравления окрестностей.

«Не вдаваясь в обсуждение российской позиции, заметим, что единственным эффективным мероприятием для предотвращения отравления вокруг завода «Крымский титан» является деоккупация Крыма и полное прекращение украинской властью деятельности этого завода», — заявил Чубаров.

Чубаров отметил, что настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти, является попытка любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой водохранилища Крыма.

«Понятно, что такой возможности оккупантам мы не дадим», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что экологическая ситуация в Армянске в оккупированном Россией Крыму изо дня в день становится все хуже. Люди жалуются на слабость, головную боль и першение в горле. В сети появились фотографии с места экологической катастрофы в аннексированном Крыму в районе Армянска — кистолотоотстойника «Титана».

Отметим, после аннексии Крыма подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу была прекращена.

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