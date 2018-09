Чтобы узнавали: в Украине запустили новый бренд страны

Украинские товары и услуги будут продвигаться на международные рынки посредством экспортного бренда.

Об этом на странице «Мінекономрозвитку» в Twitter во вторник, 18 сентября, сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

«Экспортный бренд базируется на бренде UkraineNow, который утвердило правительство Украины. Экспортный бренд будет создавать устойчивую эмоциональную и визуальную связь между различными отраслями и секторами экономики», – сказал министр.

Предполагается, что экспортный бренд облегчит выход бизнеса на новые рынки. Поскольку каждый украинский экспортер сможет пользоваться репутацией всех других украинских экспортеров, независимо от отрасли.

#Кубів: Експортний бренд базується на Бренді UkraineNow, який затвердив Уряд України. Експортний бренд України буде створювати стійкий емоційний та візуальний зв’язок між різними галузями та секторами економіки @EPOUkr @Kabmin_ua pic.twitter.com/vcIdroZOhX

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство экономического развития и торговли продолжит использовать для туристической отрасли Украины айдентику 2013 года (Ukraine – It’s all about U), несмотря на принятие нового международного бренда страны (Ukraine NOW).





