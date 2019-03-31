Что желают Украине ее граждане в Эстонии — репортаж Sputnik Эстония — Sputnik Эстония

ТАЛЛИНН, 31 мар — Sputnik, Денис Пастухов. Украинцы, проживающие в Эстонии и обладающие правом голоса, в воскресенье, 31 марта, активно голосовали в первом туре президентских выборов — на открытом в здании посольства Украины избирательном участке.

Этот избирательный участок, который находится в столице Эстонии по адресу улица Лахе, 6, — единственный в стране, где, по данным посольства, правом голоса на президентских выборах обладают порядка 4000 сограждан.

По постоянному потоку людей и небольшим очередям у входа в посольство и на его территории чувствовалось, что многие избиратели из этих четырех тысяч, вне зависимости от возраста и пола решили не оставаться в стороне и исполнили свой гражданский долг.

Очередь на избирательном участке в здании посольства Украины в Эстонии © Sputnik / Вадим Анцупов

Выборы президента Украины на избирательном участке в здании посольства Украины в Эстонии © Sputnik / Вадим Анцупов

Выборы президента Украины на избирательном участке в здании посольства Украины в Эстонии © Sputnik / Вадим Анцупов

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© Sputnik / Вадим Анцупов

Очередь на избирательном участке в здании посольства Украины в Эстонии

В Таллинне, по наблюдениям корреспондента Sputnik Эстония, голосовали как старожилы Эстонии (некоторые обосновались в стране еще в советское время), так и недавние мигранты, а также, к примеру, проходящие обучение в эстонских вузах студенты. В ходе проведенного Sputnik Эстония опроса выяснилось, что большинство граждан Украины ждут от нового президента возвращения в страну мира.

Так высказалась, к примеру, приехавшая в Эстонию пару лет назад из Житомирской области Леся Кравчук, которая на избирательный участок пришла вместе с семьей. Самое главное изменение, которое она хотела бы увидеть по итогам выборов — это то, чтобы в Украине закончилась война и начался мир.

© Sputnik / Вадим Анцупов

Посетительница избирательного участка Леся Кравчук

«Все украинцы, которые живут сейчас не на территории Украины, мечтают в глубине души вернуться туда. Ведь всем хочется жить на родине, в мирной и процветающей стране, где можно зарабатывать деньги. И вкладывать их в развитие своей же страны», — сказала Леся Кравчук.

Конечно, отметила избирательница, для кардинального изменения ситуации нужно не пять лет, а все двадцать пять. Но пяти лет под руководством нового президента, полагает Леся, должно быть вполне достаточно, чтобы выполнить основную задачу — вернуть Украине мирное небо над головой.

«Да, и мы надеемся на это», — ответила Леся Кравчук на вопрос корреспондента Sputnik Эстония о том, можно ли за срок в пять лет стабилизировать отношения с Россией.

София, давно живущая в Эстонии уроженка Черкасской области, тоже уверена, что Украине необходим мир. Она пришла проголосовать на выборы президента, чтобы украинский народ жил лучше – изменения нужны прежде всего, по ее утверждению, в социальной сфере, а также «мирной».

© Sputnik / Вадим Анцупов

Избирательница София

«Многое зависит от того, кто станет президентом. Если будет дружба с Россией, всё может наладиться. Уверена, точка невозврата в возможности стабилизировать российско-украинские отношения еще не пройдена», — сказала София.

Два пункта – окончание военных действий и улучшение экономической ситуации – выделил для себя и житель Таллинна Александр Ширнин, приехавший в Эстонию в 1994 году.

© Sputnik / Вадим Анцупов

Избиратель Александр Ширнин

«Я сам родом из Донецка. Для меня самое главное, чтобы окончились военные действия на востоке Украины, чтобы там наступил мир, а люди, которые там живут, имели какое-то будущее. В настоящий момент ситуация аховая, просвета не видно. Надеюсь, что президент, который будет избран, найдет мирное решение проблемы — чтобы люди не пострадали», — объяснил Александр.

Второе, говорит он, — это острая необходимость улучшить благосостояние украинских жителей. Помочь этому может урегулирование законов таким образом, чтобы в страну пришли инвестиции, то есть иностранные инвесторы не боялись вкладывать свои деньги в экономику Украины.

Украинский народ, отметил Александр Ширнин, постоянно страдает от любой власти, которую выбирал последние 20 — 25 лет:

«Изменения возможны, в том числе, во внешней политике. Но это сильно зависит от того, кто будет находиться у власти ближайшие пять лет и будет диктовать направление движения страны. Не считаю, что на Украине можно поставить крест — это страна, которая может жить самостоятельно, развиваться и иметь стабильную хорошую экономику».

© Sputnik / Вадим Анцупов

Избиратель Олексий

Олексий в посольство Украины в Таллинне пришел с женой. Из центральной части Украины пара приехала около четырех лет назад. Стоит отметить, что все избиратели, с кем общался корреспондент Sputnik Эстония, отвечали на вопросы по-русски, в то время как Олексий ответил по-украински.

Он сообщил, что пришел на избирательный участок в надежде на положительные изменения на его родине в целом и не стал выделять что-то одно: «К примеру, и экономика, и внешняя политика — улучшения в этих двух сферах очень важны для Украины, при этом рассматривать эти сферы отдельно нельзя».

«Это за гранью моего понимания и скажу честно, что не знаю», — ответил Олексий на дополнительный вопрос, возможны ли изменения украинской внешней политики и улучшение отношений с Россией в ближайшие пять лет.

Как сообщал Sputnik Эстония, 31 марта проходит первый тур президентских выборов на Украине. Результаты голосования Центральная избирательная комиссия Украины обязана огласить до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то состоится второй тур.

По мнению руководителя эстонской делегации наблюдателей Марта Нуття, из-за непредсказуемой ситуации на Украине в первом туре новый президент, скорее всего, избран не будет. Реальные шансы пройти во второй тур, который состоится 21 апреля, есть у трех кандидатов — шоумена Владимира Зеленского, нынешнего президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.

Кто станет лишним: на Украине — первый тур президентских выборов >>





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