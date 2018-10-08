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Что ждет в будущем электронную коммерцию в Казахстане?

E-commerce 08 Окт 2018
Что ждет в будущем электронную коммерцию в Казахстане?
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Озвучены преимущества введения цифровой торговли для бизнеса.

По официальным данным Министерства национальной экономики, дорожная карта развития программы рассчитана до 2022 года. Всего в ней можно выделить семь основных направлений:

  • регулирование электронной торговли (разработка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам электронной торговли);

  • развитие платежных систем в электронной торговле;

  • повышение цифровой и финансовой грамотности населения и предпринимателей в электронной торговле;

  • продвижение электронной торговли (информационное сопровождение электронной торговли);

  • развитие инфраструктуры логистики;

  • повышение позиции Республики Казахстан в международном рейтинге UNCTAD электронной коммерции;

  • создание новых рабочих мест и другие вопросы.

Одним из важнейших нововведений в 2018 году, коснувшемся электронной торговли стало то, что с 1 января предприниматели в этой сфере освобождены от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налогов, получаемых в сфере электронной торговли до 2023 года.

Также представители министерства отмечают, что к 2025 году планируется создание дополнительных 200 тысяч рабочих мест в сфере электронной торговли и в смежных отраслях за счет создания порядка 10 тысяч интернет-магазинов. Поэтому скоро востребованными окажутся следующие специальности: логистика, продажи и маркетинг, IT поддержка и разработка, консалтинг и развитие.

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