Что ждет Украину. Прогноз участников YES

Прошедший в пятницу и субботу форум YES-2018 во многом показал настроение украинской финансовой и деловой элиты в отношение того, что за последнее время произошло в стране.

И что ее ждет. Если кратко, то пока все исполнены острожного оптимизма. Впрочем, похоже, что это ненадолго.

1.Выигранный суд

Как известно Украина добилась положительного для себя решения в Апелляционном суде Лондона относительно $3 млрд займа, которй был получен у России в период президентства Виктора Януковича. На самом деле решение далеко не такое однозначное, как можно себе представить. Апелляционный суд Лондона по-сути лишь постановил принять аргументы Украины о нанесенных Россией потерях и пересмотреть дело с их учетом. Тем не менее, все присутствующие на YES эксперты включая экс-министров финансов Наталку Яресько и Александра Данилюка, в один голос уверяли, что оно крайне положительное для Украины. Главное, что решение суда даст больше уверенности МВФ, Евросоюзу и другим кредиторам в том, что Украине стоит давать деньги.

2. Кредиты МВФ и Евросоюза

Международный валютный фонд согласно инсайдерской информации принял решение выдать Украине кредит, о чем стало известно от источников в окружение премьер-министра Владимира Гройсмана. Помощь Евросоюза вероятнее всего также будет получена Украиной уже в ближайшее время. Все это безусловно подогревает интерес инвесторов, особенно на фоне растущих внешних рынков. Украинская экономика и так выросла на 3,6% в первом полугодие, что больше заложенных в бюджет показателей роста. А на фоне увеличения цен на зерно, руду и металлопродукцию в третьем квартале этого года ситуация в экономике будет еще лучше. Что до кредитов, они станут маркером для участников рынка о том, что в Украину можно снова верить.

3. Инвестиции

Буквально накануне YES было заявлено о двух довольно крупных сделках – покупке арабской компанией Salic за $240 млн агрохолдинга Мрия. А также об инвестициях норвежских компаний Scatec Solar и NBT в строительство солнечных электростанций в Украине размером 300 и 388 млн евро. По мнению участников форума это только начало и до конца года инвестиций может быть в разы больше. Главным условием, для их осуществления впрочем называют приватизацию, которая пока серьезно буксует. Глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив утверждает, что именно по причине отсутствия приватизации в Украине, у нас настолько серьезные проблемы с инвестициями. Надо заметить, что мировая экономика сейчас на подъеме.

4. Президентские выборы

Участники форума не исключают, что при нынешнем развитии ситуации у президента Петра Порошенко есть шансы переизбраться на второй срок. Нардеп Мустафа Найем, например прямо сказал, что президентские выборы следующего года прогрессивные силы скорее всего попросту проиграют действующему президенту, и потому сосредоточатся на парламентских. Тот же Святослав Вакарчук, который выступил с неоднозначными заявлениями на форуме, на прямой вопрос о желание идти в президенты ответил, что ничего похожего пока не обещает. Впрочем, признал, что своими заявлениями специально подогревал интерес к теме. Важно, как следующий президент повлияет на активность инвесторов. Некоторые из них буквально придерживают деньги до того момента, пока политическая ситуация в стране не разрешится.

5. Финансовый кризис

Впрочем, несмотря на все положительные настроения «черный лебедь» в украинской экономике может таки появиться. Только прилетит он извне, а не изнутри. Никто не отменял законы экономического развития и вслед за многолетним ростом на мировых рынках начнется падение. Тем более, что торговая война США с Китаем во многом этому способствует. Если мировой экономический кризис таки случится, по украинской экономике это ударит очень и очень сильно. Пик выплат кредитов, падением мировых рынков и президентские выборы — это коктейль который может напрочь лишить устойчивости, не только экономику, но и всю страну.

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