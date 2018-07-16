Что ждет украинцев в ближайшие три года: оптимистический и пессимистический сценарии

Жизнь украинцев в ближайшие три года будет постепенно улучшаться: зарплаты станут расти быстрее, а повышение цен замедлится, станет меньше безработных. Это видно из утвержденного Кабмином 11 июля «Прогноза экономического и социального развития Украины на 2019—2021 годы«, которые правительство обновляет ежегодно. Экономисты говорят, что показатели выполнимы, но называют их недостаточными, дабы люди ощутили существенное повышение уровня жизни.

Планы

Как разъяснили нам в пресс-службе Кабмина, среднесрочное прогнозирование необходимо для более четкого принятия управленческих решений. Например, как повышать соцстандарты, какие доходы и расходы закладывать в проект госбюджета. Такие прогнозы обновляются ежегодно. Рассчитывается три сценария развития экономики: оптимистический, пессимистический и реалистический. Как видно из инфографики, «самый плохой» и «самый хороший» варианты развития событий не сильно отличаются: в обоих ВВП и зарплаты растут, а безработица и инфляция снижаются либо замедляют темпы роста. Правительство надеется на снижение безработицы и ежегодное увеличение экспорта товаров и услуг, предусматривается и увеличение импорта, причем продажи должны расти вдвое быстрее, чем покупки.

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Эксперты

Аналитики согласны с тем, что показатели, установленные Кабмином, реализуемы, но недостаточны, чтобы украинцы ощутили существенное повышение уровня жизни. Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что 3-5% ежегодного роста экономики можно считать неплохим прогнозом, который демонстрирует — страна оттолкнулась от черты бедности и выходит из экономической ловушки кризиса.





«Это важно, ведь следующие годы для Украины полны рисков — выборы, необходимость выплаты больших сумм по долгам. Это сопровождается рисками внешними — мировая экономика может уйти в рецессию», — разъясняет эксперт.





По его словам, для выживания экономике нужно искать резервы:





«На иностранные инвестиции рассчитывать не приходится, поскольку компании будут замораживать проекты. А внутренние резервы использовать можно: поддерживать малый бизнес, готовить программы доступного госкредитования, вводить налоговые льготы для приоритетных сфер бизнеса, например, связанных с высокими технологиями».





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А исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что предпосылки для роста экономики закладываются в 2018-м из-за благоприятной конъюнктуры рынка:





«Один пример: наши металлурги экспортировали в этом году на 1,5% больше продукции в тоннах, а заработали в деньгах больше на 24%. Но снизить темпы роста экономики могут высокие выплаты в 2019-м по внешним долгам ($7,5 млрд), завершение программы с МВФ независимо от того, получим ли мы от Фонда еще транши, а также выборы. В МВФ уже заявили, что переговоры о сотрудничестве будут вести с новым правительством. Поэтому реальный сценарий окажется близким к пессимистическому».





Также эксперт резюмировал, что потенциал у страны есть, но нужно развивать не только агросектор, но и IT-сектор.

Новые планы оптимистичнее

В мае этого года Кабмин подготовил Бюджетную резолюцию, главные показатели которой: ВВП, инфляция, безработица ниже, чем рассчитано в «Прогнозе». Так, в 2019 г. ВВП по реалистическому сценарию должен быть 3,73 трлн грн, в 2020 году — 4,12 трлн грн, в 2021-м — 4,61 трлн грн. Это ниже, чем в «Прогнозе», даже с учетом пессимистического сценария. Зато в Бюджетной резолюции ниже инфляция: в 2019 году — 6,5%, в 2020-м — 5%, в 2021-м — 4,8%, это на 4-5% ниже, чем в обновленном прогнозе.

Пендзин называет новые цифры по инфляции более реалистичными, так как Кабмин уже заявил о повышении цены газа для населения и ЖКХ с нового отопсезона на 18%.

«Это увеличит рост цен, поэтому Нацбанк уже сейчас принимает меры, дабы сбить инфляцию, повысив с 17% до 17,5% учетную ставку кредитования комбанков в гривне», — отметил эксперт.





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