Что ждет украинцев к осени: курс около 27 и понижение зарплат

Основной тренд наступившего третьего квартала — небогатая стабильность. Эксперты «Сегодня» — руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Николай Ивченко, глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, аналитик агентства MPP Consulting Павел Мельник и директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский — обещают замораживание роста зарплат, небольшие колебания доллара и замедление роста цен. Уровень безработицы немного снизится из-за большого количества украинцев, уехавших на сезонные заработки, а государство сократит госдолг и попытается закупить газ подешевле.

Цены и зарплаты

Большинство аналитиков говорят о том, что цены до сентября будут расти медленнее, чем в первом полугодии: на 1-1,5% за квартал, что даст среднегодовую инфляцию 9-10% (сейчас она 12%). По мнению Ивченко, этому способствует хороший будущий урожай, который сдержит рост цен на продукты и укрепившаяся в 1-м полугодии гривня.





«Но мы ожидаем неспокойную осень в мировой экономике из-за торговых войн (особенно между США и Китаем), что может ускорить рост цен в сентябре и в Украине», — прогнозирует Ивченко.





По итогам квартала средняя зарплата ожидается 8300 грн (за сентябрь 8800, сейчас 8725), то есть в июле и августе доходы у многих снизятся из-за отпусков, уверен Забловский.





«Но, учитывая инфляцию, увеличение реальной зарплаты в значительной мере «съедается» опережающим ростом цен на продукты и услуги», — констатирует он.





А Землянский отмечает, что реальные заработки в провинции на 2-3 тыс. грн и более отстают от декларируемых Госслужбой статистики.

Курс и госдолг





«Курс гривни к доллару в конце квартала составит 26,7—26,9 грн на фоне наступления нового политического сезона, — говорит Забловский. — Госдолг в сентябре снизится и может составить 1,78 трлн грн (сейчас 1,99 трлн грн). Пока сомнительно, что Украина до конца сентября получит очередной транш МФВ, что увеличило бы существенно госдолг, а выплаты по старым займам его уменьшат».





Мельник, наоборот, прогнозирует рост госдолга выше 2 трлн грн из-за того, что гривня в сентябре девальвирует, по его расчетам, до 27,5 грн/$.

Бензин и газ

Цена бензина останется практически стабильной (в среднем +2% к цене). Но по поводу цены газа для промышленности и населения мнения разошлись кардинально. В отличие от большинства экспертов, обещающих цену на уровне $230—240 за 1000 куб. м, Мельник прогнозирует, что в «низкий» сезон удастся его купить даже по $170 (во II квартале по $200).





«Это вряд ли, — возражает Землянский, — так как Европа увеличивает сейчас потребление газа, наш «Нафтогаз» уже начал закачку на зимний сезон, и цены на газ будут только расти, поэтому цена в III квартале окажется минимум $240 за 1000 куб. м».





Безработица

Здесь эксперты едины: свободных рук станет меньше. По словам Ивченко, это будет подтверждением относительной макроэкономической стабилизации в Украине. Слегка радикален лишь Землянский, по мнению которого безработица к концу сентября снизится с 9,7% до 8% за счет нарастающего оттока сограждан на работу и ПМЖ за рубеж.

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Точность прогнозов

Если проанализировать прогнозы наших экспертов на II квартал, то они сбылись более чем на 70%. Точнее всего специалисты предсказали стоимость бензина и газа, курс доллара, госдолг и уровень безработицы.

Так, реально бензин А-95 стоил на конец квартала 29,2 грн/л (на 3% меньше прогноза), газ $200 за 1000 куб. м (на 3,7% меньше), доллар по курсу НБУ — 26,3 грн (на 1,4% меньше). Уровень госдолга оказался 1,99 трлн грн (на 1% меньше). Средняя оценка аналитиками безработицы была 10,05%, реально оказалась 9,7% (без статданных за июнь). А вот инфляцию аналитики завысили: по их оценке, цены должны были вырасти за полгода на 7,7%, а Госстатистики насчитала всего 5%. Зарплата «от Госстата», наоборот, оказалась выше прогнозной более чем на 800 грн: 8725 грн против 7907.

Специалисты настаивают на правильности своих оценок, прежде всего касательно инфляции. Так, Мельник утверждает, что, по его расчетам, цены с начала года выросли даже не на 7,7%, а более чем на 10%.





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