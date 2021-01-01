Что ждет украинскую экономику в 2021: прогнозы экономистов

Что будет с ценами и курсом валют в наступившем году.

ВВП: как упал, так и встанет

Экономисты надеются, что ситуация с пандемией близится к логическому завершению, поэтому большие потрясения нас не ожидают.

В частности, экономист Владислав Банков считает, что в 2021-м экономика вырастет на 1,5-2%, хотя это будет не рост, а восстановление после пандемии за счет розницы и сферы услуг.

Аналитик Даниил Монин считает — базовый прогноз роста ВВП составляет 4%, с этой же цифрой — 4% — согласен и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

С немного большим оптимизмом смотрит в будущее аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер, по мнению которого ВВП по итогам 2021-го может вырасти на 5-6%.

— Если в следующем году ситуация с пандемией будет близка к логическому завершению, то мы получим рост экономики, примерно сопоставимый с падением в 2020-м, — считает экономист Алексей Кущ. — Учитывая, что по итогам этого года падение составит порядка 5%, то за счет низкой базы сравнения и эффекта восстановления мы можем ожидать рост на уровне 3-4%, а в случае реализации оптимистического сценария — 5% и выше.

Гораздо более пессимистично настроен аналитик «Центра биржевых технологий» Максим Орыщак, который уверен, что в 2021-м украинскую экономику ожидает не рост, а падение.

— Падение ВВП Украины в 2021 году может составить до 2%, — говорит Орыщак. — В 2021-м рост ВВП невозможен по объективным внешним причинам: последствия пандемии, период становления отношений Китая и США при новой власти, период постбрекзита. Любые оптимистичные прогнозы на фоне темпов роста экономики Китая, как основного импортера украинской продукции, не могут являться однозначным ориентиром, так как Китай не преследует цель поддержать рост других стран. А при замещении торгового партнера по политическим соображениям украинская экономика тут же просядет. Драйвером роста может стать быстрое восстановление Китая после пандемии, но другие импортеры украинской продукции все же снизят темпы потребления, так что стремительного роста у отечественной экономики пока не будет.

Курс: доллар позиции не сдаст

Даниил Монин и Сергей Родлер считают, что средний курс на следующий год составит 29-30 грн за доллар.

30,5-31 грн за доллар прогнозирует на конец будущего года экономист Владислав Банков. По его словам, мы увидим дальнейшее ослабление доллара в рамках стимулирования роста американской экономики, но гривна ослабнет, потому что ее начнут печатать для финансирования непомерного бюджета.

Александр Охрименко прогнозирует курс 29-30 грн, хотя и уточняет: с экономической точки зрения без участия политических мотивов нужно ждать ревальвацию до 25-26 грн за доллар.

Глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин называет три сценария для курса-2021: базовый 29,0-30,5 грн за доллар, пессимистический 30,0 — 31,5 грн, оптимистический 28,5-29,5 грн за доллар.

— В следующем году можно ожидать курс в диапазоне 27-30 грн за доллар, несмотря на то что пока неясно, какое влияние окажет фактор внешних долгов, — говорит Алексей Кущ. — Непонятно, как они будут погашаться, произойдет ли реструктуризация, продолжится ли сотрудничество с МВФ. Но в любом случае можно говорить, что, вероятнее всего, гривна будет жить по своему обычному графику: укрепляться к лету и ослабляться осенью и зимой. Фундаментальных факторов, которые бы могли толкнуть гривну на 10% в ту или другую сторону, я не вижу.

По мнению Максима Орыщака, курс продажи доллара в 2021 году будет близок к 30 грн, а колебания в сторону 32 грн за доллар возможны в периоды, когда будет подходить время выплат по ранее взятым долговым обязательствам. Откаты курса продажи доллара к 28 грн можно ожидать по сезонным причинам.

— Общая картина такова: 2021 год пройдет под знаком разрешения ситуации вокруг коронавируса, — считает Орыщак. — Кроме того, важен вопрос внешней экономики США, в частности, отношения с Китаем. Если две ведущие экономики будут вести себя дружелюбно, инвестиционная привлекательность развивающихся стран будет расти.

Инфляция: включат печатный станок

Алексей Кущ прогнозирует для инфляции коридор в 4-7%. Во-первых, поясняет эксперт, это произойдет за счет роста цен на энергоносители, который затронет продукты, транспорт и тарифы. Во-вторых, на фоне восстановления посткризисной экономики и низкой базы сравнения импульс подтолкнет вверх платежеспособность и, соответственно, цены. В-третьих, поскольку год, вероятнее всего, начнется с локдауна, первые месяцы нового года окажутся провальными по наполнению бюджета. Правительству придется печатать деньги, что также сработает на ускорение инфляции.

С коллегой согласен Максим Орыщак, который считает, что инфляция в 2021 году не превысит 4-5%. По его словам, несмотря на риски девальвационных скачков из-за отсутствия внешнего кредитования, инфляция в Украине будет контролируемой.

Сергей Родлер не исключает, что инфляция на фоне отложенного потребительского спроса превысит 6%.

По мнению экономиста Александра Гаврутенко, при продолжении кризиса мы можем увидеть значительное повышение инфляции, но если год для экономики в целом окажется хороший, она стабилизируется на уровне 6-7%.

Даниил Монин в качестве базовой инфляции называет показатель 9,5%. С этими цифрами в принципе согласен Владислав Банков, который считает, что при умеренно-оптимистичном сценарии инфляция будет меньше 10%.

При этом Александр Охрименко отмечает: учитывая, что у нас после низкой инфляции всегда отмечается рост, можно прогнозировать этот показатель на уровне 10%.

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Биткоин прогнозам не поддается

Алексей Кущ считает, что биткоин продемонстрирует непредсказуемость 2020 года: прогнозируемой динамики нет. Не исключены ни гипертрофированный рост, ни неожиданный обвал.

По мнению Владислава Банкова, биткоин по-прежнему сохраняет некоторый потенциал роста, и при курсе от 22-22,5 тыс. долларов можно подумать о продаже.

— Биткоин продолжит дорожать, — уверен Максим Орыщак. — Перспектива снижения влияния доллара США в мире, а значит, новые политические перипетии — это сигнал, что инвесторы станут искать укромные места для своих средств. Кроме очевидного выбора в сторону азиатских рынков, нужна диверсификация, а значит, снова будет расти спрос на флагмана рынка криптовалют. Ориентир в 26 тысяч долларов можно считать ближайшим, после которого возобновится надувание пузыря. В мире снова запустят маркетинговую программу рынка криптовалют под эгидой «вспомните, как никто не верил в биткоин в 2015-м и как он подорожал в 2017-м».

С тем, что биткоин продолжит расти, так как интерес к нему в качестве актива для защиты сбережений от инфляции сохраняется, соглашается Сергей Родлер. По словам эксперта, в ближайшие годы крупнейшие центробанки планируют разгонять инфляцию для стимулирования экономики, так что стоит ожидать дальнейшего притока средств в криптовалюту, особенно на фоне ожидаемого появления новых инструментов, вроде биткойн-ETF. Согласно прогнозу Родлера, курс главной криптовалюты может вырасти до 25-30 тысяч долларов.

— Криптовалюты остаются рисковым инструментом, — предупреждает Андрей Шевчишин. — Ключевыми факторами их движения выступают достаточность спекулятивного капитала, популяризация криптовалют, легкий доступ к инструменту розничного капитала простых людей, а также регулирование рынка. Также важным фактором является возможное появление более сильной криптоальтернативы, которая может оттянуть на себя часть капитала — например криптовалюта от Facebook. Но уйти в ноль биткоин уже не сможет, по крайней мере, в следующем году.

Исходя из этих факторов, Шевчишин дает три прогноза для биткоина: 15-25 тыс. долларов в базовом сценарии, 10-15 тыс. долларов в пессимистическом сценарии, 25-35 тыс. долларов при оптимистическом сценарии развития событий.

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