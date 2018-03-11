Что ждет мировую экономику с изменением климата

Фото: © Depositphotos.com/tomwang

Главная цель Парижского соглашения по климату, ратифицированного более чем 170 странами, – удержать глобальный рост температуры ниже 2°C к 2100. The Boston Consulting Group (BCG) объясняет, при каких условиях задача окажется выполнимой.

Энергетические затраты

Климатологи утверждают, что для достижения целей Парижского соглашения количество выбросов, вызванных человеческой деятельностью, должно резко снизиться в первой половине следующего десятилетия и продолжать стремительно сокращаться – так, чтобы к 2040 достичь уровня вполовину меньше сегодняшнего.

К тому времени глобальное производство электроэнергии, на которое приходится четверть антропогенных выбросов, должно испускать по крайней мере на 70% меньше углекислого газа, а вскоре и вовсе перейти на полную декарбонизацию. Это означает резкое снижение добычи угля и гораздо более широкое использование ветровой и солнечной энергии. В секторах транспорта, сельского хозяйства, промышленности и строительства необходимо будет добиться значительного прогресса в переходе на альтернативные виды топлива. Потребуется существенно увеличить энергоэффективность зданий, электрических и световых приборов.

Хотя светодиодное освещение, двигатели с низким потреблением топлива, электромобили и солнечные батареи уже доступны, нет уверенности в том, что они вовремя станут конкурентоспособными, чтобы заменить традиционные технологии. Солнечная и ветровая энергия дешевле своих аналогов, но носит нерегулярный характер – низкая цена оправдывает себя только в условиях подходящей погоды.

Смена позиций

Глобальная температура повысилась из-за выбросов от деятельности богатых стран, но сегодня проблему усугубляют развивающиеся государства (в основном не входящие в ОЭСР) из-за сильной зависимости их рынков от природного топлива и быстрого роста населения. На эти страны приходится более трети мировой энергогенерации за счет природного топлива, а к 2040 их доля превысит 45%. В Южной Америке и Азии выбросу парниковых газов способствует обезлесение (час­то для разведения скота). Всего в мире лесоводство и сельское хозяйство ответственны за 15% выбросов.

Между тем Китай активно поощряет внутреннюю отрасль возобновляемых источников энергии и всерьёз занимается решением проблем загрязнения городов.

По данным BCG, даже если все государства будут выполнять обязательства Парижского соглашения и совершенствовать энергоэффективность, страны с формирующейся экономикой обеспечат рост мирового спроса на природное топливо более чем на 130% с 2015-го по 2040, что эквивалентно 7 млрд тонн углекислого газа в год. При этом в странах ОЭСР и Китае спрос упадет.

Цена вопроса

По данным аналитиков, даже при условии того, что годовой рост глобального ВВП составит 3% с 2015-го по 2040 (хотя многие предсказывают до 3,5%), что правительства стабилизируют выбросы парниковых газов до нормы, что политики Китая и стран ОЭСР станут ещё агрессивнее в плане усиления энергоэффективности – и в этом случае объём нежелательных выбросов с 2015-го по 2040-й сократится лишь в 2 раза.

При этом до 2030 объем инвестиций на повсеместное внедрение технологий и замену традиционных загрязняющих активов должен составить от $19 трлн до $21 трлн. Из этой суммы 60–80% должно прийтись на формирующиеся экономики. Однако если богатые страны ОЭСР могут выделить на это средства, то развивающиеся не имеют таких возможностей. Они не могут прекратить использование угольных электростанций, потому что большинство из них существуют меньше 10 лет (в ОЭСР им в среднем не менее 30 лет).

По оценкам BCG, страны ОЭСР и Китай до 2030 должны инвестировать 0,9 и 1,2% своего годового ВВП соответственно для достижения цели Парижского соглашения. У развивающихся стран инвестиции должны составить 1,4–1,5% ВВП – огромная сумма для правительств, которым нужно вкладываться в инфраструктуру, здравоохранение и другие основные блага для населения.

План Б

Никто точно не знает, какое влияние на окружающую среду окажут высокие температуры. Согласно некоторым исследованиям, при повышении более чем на 3°C возрастет риск голода, а с увеличением более чем на 4°C рост уровня мирового океана разрушит крупные города. Поэтому не стоит надеяться только на то, что ситуацию удастся остановить, – следует подготовиться к тёплому миру.

Так, правительствам нужно уже сейчас выделять средства на установку прибрежных барьеров и других средств защиты инфраструктуры. В планах развития городов стоит ограничить распространение населения в уязвимых районах. В регионах, зависящих от сельского хозяйства, потребуется инвестировать в рациональное использование почвы и воды, укрепление сетей прогнозирования и наблюдения за климатом. Некоторым компаниям придётся перенести базовые объекты для сохранения природных ресурсов и обеспечения непрерывности бизнеса в случае стихийных бедствий. Во всех отраслях промышленности надо будет учитывать изменение климата в стратегическом планировании и принятии инвестиционных решений.

Смещение географического следа различных заболеваний потребует ответных мер здравоохранения; в измененном климате будут развиваться новые виды сельского хозяйства; дефицит водных ресурсов потребует нововведений от поставщиков оборудования для обработки воды.

Источник