что ждет гривеню после победы Зеленского

В Украине банкиры считают, что победа Владимира Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни к доллару.

«На межбанке все спокойно. Курс доллара на открытии межбанка в понедельник даже несколько снизился по сравнению с финальной частью торгов в пятницу и составил 26,81-26,84 грн/$», – сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко в комментарии «Интерфакс-Украина».

По его словам, укрепление курса гривни обусловлено тем, что нерезиденты продают валюту для инвестирования в короткие и длинные украинские государственные облигации.

Эксперт также отметил, что в ближайшее время на курс гривни могут оказать давление выплаты НДС, погашение облигаций госбанков, а в мае – выплата дивидендов.

«Курс гривни будет плавно укрепляться в связи с сезонными факторами, дополнительную поддержку курсу гривни окажет сохранение притока средств нерезидентов в ОВГЗ», – заявил Гриненко.

В то же время директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной сообщил, что межбанковский рынок в первое рабочее утро после выборов президента занял выжидательную позицию.

«В ближайшей перспективе влияние политических факторов на курсовую стабильность, безусловно, скажется в виде усиления спекулятивной составляющей, но будет более эмоциональным и кратковременным, чем воздействие фундаментальных экономических факторов, определяющих соотношение притока и оттока валюты: ход сотрудничества с мировыми финансовыми организациями, уровень интереса инвесторов к вложениям в ОВГЗ, конъюнктура мировых сырьевых и фондовых рынков, объемы экспортной выручки, денег трудовых мигрантов, календарных внешних выплат», – подчеркнул он.

Директор департамента казначейства «Пиреус Банка» Игорь Якобчук полагает, что президентские выборы не повлияли на курс гривни.

«Видимо, результаты президентских выборов оказались для большинства на рынке прогнозируемыми, и все, кто спешил купить или продать валюту, сделали это до второго тура президентских выборов. Утром в понедельник межбанковский рынок открылся довольно спокойно, без резких колебаний», – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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