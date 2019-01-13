Что ждет экономику Украины в ближайшие три года: курс доллара и все, что нужно знать — politeka.net

Министерство финансов Украины на своем сайте обнародовало макроэкономический прогноз на 2019-2021 гг.

Так, финансовое ведомство прогнозирует курс гривны в 2019 году 28,2 грн/долл., в 2020 году — 29,7 грн/долл., и 30,4 грн/долл. — в 2021 году, информирует Hyser.

Также Минфин прогнозирует реальный ВВП в 2019 году на уровне 103%, 103,8% — в 2020 году и 104% — в 2021 году. В 2019 году ожидается рост средней зарплаты до 10 129 грн, в 2020 году — 11 451 грн, и до 12 835 грн — в 2020 году. Уровень безработицы ожидается на уровне 8,9% в 2019 году и будет снижаться до 8,3% к 2021 году.

В Минфине отмечают, что основными рисками для негативного сценария макроэкономического роста в 2019 году являются: рост напряженности на востоке Украины; осложнение доступа стран к международным рынкам капитала; снижение аппетитов инвесторов к рискам; снижение мировых цен на рынках металлов и агропродукции; замедление темпов роста экономик стран ЕС.

«Как следствие, в 2019 году существует большая вероятность отклонения от официального прогноза в сторону снижения, чем роста», — говорится в сообщении Минфина.

Отметим, что директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что в 2019 году темпы инфляции будут несколько выше, чем прогнозирует НБУ.

«Продукты будут увеличиваться в цене. К большому сожалению, в следующем году Украина покажет около 10% инфляции. Я даже не берусь сравнивать с европейскими странами, где инфляция находится в пределах 2%, худшем варианте — 3% … », — заявил он.

Напомним, Всемирный банк спрогнозировал экономическое развитие Украины на 3 года.

Еще мы писали, что Всемирный банк неожиданно ударил по России

Также politeka сообщала, что глобальная экономика находится на пороге нового катаклизма, предвестником которого стали последние события в мире финансов.

Источник