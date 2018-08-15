Что ждет экономику Украины и кто сменит США в мировом лидерстве – интервью с Гжегожем Колодко

Как Украине выйти на новый уровень экономики, что этому мешает, нужно ли дальше сотрудничать с МВФ и что ждать на международном экономическом рынке – читайте в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

Факты ICTV пообщались с профессором экономики, директором института TIGER в университете Козьминского, вице-премьер-министром и министром финансов Польши (1994-1997 и 2002-2003) Гжегожем Колодко.

Главный архитектор польских экономических реформ дал несколько советов Украине, в частности, на что нам нужно обратить внимание и что поменять в управлении страной.

Кстати, Гжегож Колодко примет участие в Киевском международном экономическом форуме 2018, который пройдет 18-19 октября в КВЦ Парковый.

Далее — прямая речь.

Фото: Igor Dolgov/Dreamstime.com

Экономика и война на Донбассе

– Некоторые части восточной Украины создают трудности в создании общей экономической картины. И это все из-за неразрешенного конфликта.

Поэтому первое, что нужно сделать, это соединить всевозможные политические и дипломатические силы, чтобы найти решение — и закончить этот конфликт, чтобы работать в мирном ключе развития экономики.

Как руководить экономической политикой страны, где идет война или конфликт (что я считаю разными понятиями) — здесь решение скорее политическое, чем экономическое.

Сколько нужно времени

– Если наступит конец враждебности между некоторыми людьми, и особенно между Украиной и Россией, тогда экономическая ситуация может улучшиться очень быстро.

Если обратить внимание на историю или на другие страны, где были конфликты, там ситуация была достаточно часто намного серьезнее и разрушительнее, чем в Украине, но даже они восстанавливались после того, как конфликт завершился.

Потому что идеальная стратегия направлена в динамике на инвесторов и предпринимателей с одной стороны, и на потребителей – с другой.

И уверенность в будущем – это еще один ингредиент, который добавляет масла в экономическую машину. Если вы будете уверены, что скоро избавитесь от этого конфликта, то, я думаю, что все следующие годы мы будем наблюдать экономический рост в Украине.

С чего начать

– Во-первых, Украина все еще отстает в построении и развитии социально-рыночных экономических институтов. Поэтому нужно регулировать законы частного сектора предпринимательства и социальное расточительство.

Есть либеральное мнение, что здесь существует противостояние между социальным законом и экономикой, между социальной солидарностью и предпринимательством.

Это может работать сообща, и оно работает в экономически высокоразвитых местах, а также экономически развивающихся стран, таких как Чили, Малайзия.

Но большой проблемой в Украине является коррупция. Она – враг социальной экономики.

Украине можно ждать ростаэкономики на 5-6%, если, как минимум, будет спокойная политическая ситуация в стране и хорошие отношения с соседями, включая Россию.

Сейчас в Украине развивается рабочая сила очень быстро, даже лучше, чем в высокоразвитых странах. Тут есть хорошие умы и технологии. Это может поднять гривну достаточно быстро.

Но из-за политической составляющей очень сложно определить, какой будет гривна в ближайшее время.

МВФ и Украина

– Конечно, с финансовой поддержкой Украине будет намного лучше, но только, если все будет даваться на равных условиях и будут выполняться требования.

Да, даже я не всегда был согласен с условиями МВФ, но у них больше опыта по развитию экономики. Их эксперты заслуживают того, чтобы прислушиваться к их советам.

Олигархи не должны быть отдельной структурой, над ними должен быть контроль. До тех пор, пока этого не будет происходить, страной будет сложно управлять.

Мировой кризис?

– Мир может ожидать сейчас новых проблем, хотя бы потому, что есть человек, который хочет “Make America Great Again”. Он может их создавать.

И, конечно, самая большая проблема миру – это угроза применения ядерного оружия.

В ближайшее время очень сложно смотреть на эту всю ситуацию положительно, особенно, когда Трамп сидит в Белом доме.

Я люблю больше смотреть на более длительную перспективу. Я думаю, что уйдет весь этот бардак и Китай займет главную роль в глобальной экономике.

Это принесет гораздо больше возможностей, но должно быть более прагматично и социально ориентированно.

Если обратить внимание, то сейчас Китай вкладывает намного больше, чем Запад. Он является спасителем свободного рынка.

Все теперь зависит от комбинаций таких вещей как законы, управление законами, их выполнение и контроль за ними.

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Напомним, ранее Факты ICTV говорили с аналитиками о том, какой будет экономика Украины в ближайшие 2-3 года, как изменится курс доллара и нужен ли нам транш от МВФ.

Фото: Volodymyr Shevchuk/Dreamstime.com





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