что ждать от экономики в новых условиях?

Участники дискуссии:

Александр

Мертенс

Марина

Авдеева

Олег

Гавриш

Что ждать от экономики в новых условиях?

Издание совместно со Smart Holding продолжает серию бизнес-подкастов Smart Talking. В седьмом выпуске мы разбирались в том, как будет работать экономика в новых условиях. Наши участники рассказали, к чему на самом деле стоит готовиться в ближайший год на рынках, и дали конкретные рекомендации, как подготовить свой бизнес к предстоящим испытаниям. Мы также коснулись вопросов планирования бизнеса в новых условиях, перевода его на новые рельсы и стоимости денег.

В обсуждении приняли участие профессор экономики и финансов Международного института бизнеса Александр Мертенс и управляющий акционер «Арсенал Страхование» Марина Авдеева.

Общие выводы, которые можно сделать из услышанного:

Спад экономики Украины в этом году составит не менее 5-6%, возможно, 7-8%. Прогнозы, сделанные весной, были слишком оптимистичными. По состоянию на сейчас есть риск того, что кризис продлится намного дольше – до 2,5 лет.

Нынешний спад экономики говорит о том, что правило десятилетней цикличности кризисов не работает — падение экономики настало через 12 лет и вследствие пандемии. V-образного выхода из кризиса на этот раз тоже не будет. Падение было быстрым, а выход станет очень и очень постепенным.

Предприниматели должны заложить риск падения экономики во все свои стратегии и бизнес-планы. Нужно понимать, что дальше может быть еще хуже, чем сейчас, и подготовиться к этому, разработав стратегию выживания. Риск-менеджер должен подготовить самые негативные сценарии развития ситуации.

Основные рекомендации для крупных предприятий таковы:

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

во-первых, сосредоточиться на основном направлении бизнеса, которое приносит наибольшее количество денег. Все силы уделять ему;

во-вторых, думать о стратегии, а не только решать тактические задачи выживания;

в-третьих, думать о том, как занять долю конкурентов, которые покинут рынок.

Приводим самые яркие цитаты дискуссии:

Подписывайтесь на нас в Google News!

Александр Мертенс, профессор экономики и финансов Международного института бизнеса

Серьезное падение экономики

«В среднем спад экономики в этом году составит не менее 5-6%, а в некоторых странах существенно больше. Если говорить об Украине, оптимистичные прогнозы – это как минимум 5-6%, если не все 7-8%. Но это очень существенное падение. Какие-то страны пострадали меньше, какие-то больше. В целом падение серьезное».

Экономических предпосылок к кризису не было — дело в пандемии

«Десятилетней цикличности на самом деле нет. Есть такой факт в экономике, что кризисы нерегулярны и непредсказуемы. Серьезные экономисты придерживаются этой точки зрения. Десятилетнего цикла, безусловно, нет. Если вы посмотрите на историю последних 20-30 лет, то был серьезный кризис 1997-98 годов, связанный с одними причинами. Был серьезный кризис 2008-2009 годов, связанный с другими причинами. Между тем были и небольшие локальные кризисы. Но нельзя сказать, что существует какая-то регулярность. Есть ряд экспертов, которые регулярно предсказывают кризис. То есть они каждый год говорят, что сейчас грянет кризис. И когда кризис происходит, все говорят, что вот был человек, который предсказал кризис, не вспоминая о том, что они все время их предсказывают. Здесь кризис обусловлен пандемией. Других особых причин для серьезного кризиса в мировой экономике не просматривалось. Была позитивная динамика на фондовых рынках, некоторые говорили, что есть какие-то признаки пузыря. Может быть, какие-то признаки были. Но в целом мировая экономика, если говорить об основных экономиках — американской и европейской, выглядела более или менее здорово по состоянию на 2019 год. Каких-то серьезных предпосылок, что должно что-то произойти, не было».

Как долго продлится коронакризис

«Прогнозы, которые делали весной, были чуть более оптимистичны. Во-первых, не было понятно, как долго это может продлиться. Во-вторых, было понятно, что само по себе падение связано в первую очередь с локдауном и карантинными мерами. Ничего же плохого не произошло: мощности остались, люди остались, все на месте — все должно было восстановиться достаточно быстро. Сейчас приходит понимание того, что эта история длинная, и пока непонятно, когда она закончится. Есть разные прогнозы. Все повторяют, что «испанка» продолжалась 2,5 года».

Больше внимания стратегии

«Сегодня одна из ошибок – это когда в состоянии аврала бизнес начинает уходить в тактику ручного управления, реагируя на какие-то возникающие новые обстоятельства. Тогда как нужно уделять не меньше (а может, и больше) внимания именно стратегическим изменениям в компаниях. Потому что тренды очень сильно ускорились».

Концентрируйтесь на ключевых активах

«Первое, что надо сделать, — это укрепить свое лидерство и воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет рынок. Вы должны ответить на вопрос о том, где находятся ваш рынок и ваша отрасль — они совсем в кризисе, на подъеме или где-то посредине. Как долго вы сможете продержаться в кризисных условиях? Насколько вы ресурсно обеспечены? Эти три измерения дают совсем разные направления стратегического развития компании. То есть вы должны действовать, ориентируясь на ваши ключевые активы. Это могут быть материальные активы, могут быть компетенции — то, что помогает вам в первую очередь. И сконцентрировать все свои действия на их сохранении и развитии бизнеса именно на ключевых активах».

Подготовьтесь к плохим сценариям

«Нужно учитывать риски. Если бы не пандемия, думаю, продолжились бы эти низкие ставки и стабильный валютный курс — то, что у нас установилось с 2018-го. 2018-й и 2019-й были благополучными с точки зрения макроэкономики. Тренд был на снижение процентных ставок. И это бы открыло возможности большего кредитования. Я не прогнозирую, что обязательно произойдет плохое. Но вероятность этого сценария растет, и к этому нужно быть готовым. Одна из ошибок компаний в кризис – это если у вас все идет более или менее нормально, думать, что так будет и дальше. Ошибка — думать, что если у вас установилась стабильность, то это уже на все время. Нет. 2008-2009 годы это уже показали. Нужно быть готовым к плохим сценариям. Сейчас вероятность такого сценария, к сожалению, растет».

Сделайте сценарный анализ

«Должен быть хотя бы какой-то сценарный анализ того, что мы будем делать в таких случаях, как реагировать и как можем подготовиться к этим случаям. Если есть риск изменения валютного курса — значит, надо подумать, как мы от этого зависим, какова наша уязвимость и как ее снизить. Сейчас ситуация несколько лучше, чем в 2008 году, потому что нет такого объема валютных кредитов. Тогда изменения курса очень сильно ударили по многим. Сейчас этого нет, но все равно есть уязвимость к изменению валютного курса. То же самое и с уязвимостью к инфляции. Она не прямая, но это может ударить и по вашим затратам, и по вашим потребителям, и по покупательной способности. Надо думать, как мы будем реагировать на все это. Это ключевая рекомендация».

Марина Авдеева, управляющий акционер «Арсенал Страхование»

Падение будет продолжаться

«Я не думаю, что мы на дне. Точно так же я не думаю, что мировая экономика на дне. Хотя многие эксперты — те же самые МВФ и ЕБРР — говорили о том, что в 2020-м будет падение, а в 2021-м они прогнозировали рост. Мне понравилось выражение главы Федерального резервного банка, что V-образного выхода из кризиса не будет. И то, что сейчас происходит, напоминает в большей степени падение в лифте перед необходимостью подниматься пешком. Мы упали фактически очень быстро, а восстанавливаться будем очень долго. Многие рейтинговые агентства и мировые эксперты уже поменяли свои прогнозы и говорят о том, что в 2021 году также будет продолжаться падение».

Оживление сменилось падением

«Некое оживление было летом. Это был такой отскок, когда люди успокоились, а кризис, связанный с пандемией, немного замедлился. Осенью опять очередная волна заболевших и переполненные больницы. Думаю, что мы однозначно до конца года из этого не выберемся. Мы будем продолжать падать. В первую очередь, пострадала HoReCa. На финансовом рынке в Украине (если говорить о страховых компаниях и банках) многие даже получили прибыль за все годы. Это абсолютно случайно получилось».

Планируйте на короткие сроки и перестраивайте бизнес

«Как изменившиеся условия заставляют компании менять свое планирование и свою стратегию? Во-первых, теперь работают только короткие планы. Раньше мы могли себе позволить планирование на год. Сейчас мы планируем короткими промежутками, потому что запланировать что-либо с высокой вероятностью нельзя. Ты должен быть гибким, уметь быстро переориентироваться, мгновенно принимать решения, писать стратегию на поле боя. Поэтому ни о каких годовых прогнозах сейчас речь вообще не идет. Максимум, что мы делаем, – это планируем на ближайшие три месяца вперед с постоянным пересмотром этого плана. Во-вторых, сейчас компаниям нужно тратить силы не на планирование, а на то, чтобы продолжать перестраиваться. Первый тренд, о котором все говорят и все знают, – это диджитализация. Сумасшедшим образом нас послали в будущее на 10 лет вперед».

Будьте гибкими и эффективными

«Если говорить о моделях бизнеса, о том, какой должна быть модель компании даже не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня, то это должна быть очень гибкая модель. Сейчас тренд на эффективность. Для того чтобы выживать в этом мире, мы должны быть сумасшедше операционно эффективными. Потому что маржинальность любого бизнеса сейчас падает, а конкурентная борьба ужесточается. Конкуренты не спят, они не сидят на месте. Тренды, которые коснулись потребительского спроса, тоже наложили свой отпечаток. Поэтому компаниям нужно повышать свою эффективность и маневренность, то есть реакцию на сложившиеся обстоятельства».

Смотрите, слушайте наши видео- и аудиоподкасты в полном формате:

Видео:

Подкаст:

· Выпуск 7. Что ждать от экономики в новых условиях?

Другие материалы спецпроекта

Smart Talking. Выпуск 6

Smart Talking. Выпуск 5

Smart Talking. Выпуск 4

Smart Talking. Выпуск 3

Smart Talking. Выпуск 2

Smart Talking. Выпуск 1





Источник