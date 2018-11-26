Что заставит Москву сдать Курилы Японии

26 ноября японское издание «Никкэй» провело очень важный опрос среди своих читателей на тему того, какими они видят условия подписания мирного соглашения между Москвой и Токио. Из его результатов следует, что речь для них не идёт ни о торге, ни о поиске компромисса — исключительно об итоговой дипломатической капитуляции России.

Согласно этому опросу лишь пять процентов согласны удовлетвориться возможной передачей двух островов Курильской гряды из четырёх (речь идёт об островах Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп), в то время как 33% считают, что под контроль Токио безо всяких условий должны вернуться они все. Еще 46% согласны на передачу Японии двух островов с последующим обсуждением вопроса о судьбе оставшихся двух.

Таким образом, мы видим, что жители Японии даже не рассматривают всерьёз развитие событий, при котором все четыре острова остаются российскими, для них есть разница лишь в форме и скорости сдачи Москвой своих позиций.

Собственно, нельзя сказать, что это какая-то огромная неожиданность. Михаил Морозов в статье для «Свободной прессы» предупреждает, что японцам в итоге будет мало и четырёх островов, и они не успокоятся, пока не заберут все Курилы.

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И во время встреч на любом уровне люди, представляющие нашу страну, должны помнить и ни на секунду не забывать, что перед ними хоть и партнёры, но такие, которые видят решение курильского вопроса лишь в полном удовлетворении своих требований. Они могут быть убедительными, уверяя и давая честное слово, что на Курилах не появится американских военных баз, и вообще обещая всё, что потребуется в каждый момент.

Но мы ведь знаем цену подобным обещаниям ещё со времен падения Берлинской стены и соглашения о нерасширении НАТО на Восток, не так ли? Тем более что ещё совсем недавно риторика по этому вопросу была совершенно иной. Вроде бы, в последнее время руководство страны не было замечено в какой-то совсем уж вопиющей наивности на внешнеполитической арене, но от самоуверенности японского премьера Синдзо Абэ, обещающего, что возвращение «северных территорий» будет совершено уже при жизни нынешнего поколения, становится немного не по себе.

Вообще, для японцев возвращение Курил — вопрос столь же принципиальный, каким для россиян долгие годы был вопрос возвращения Крыма. С той лишь разницей, что никто из руководства нашей страны, кроме бывшего мэра Москвы, от распада СССР до 2014 года не позволял себе всерьёз заявлять о том, что полуостров снова станет российским. А вот официальные лица в Токио подобные заявления по поводу Курил делают регулярно и нисколько не сомневаются в своём успехе.

Теоретически, аргументом в переговорах с Москвой могло бы стать обещание Токио снять с России санкции в обмен на острова. Но, есть ощущение, что это слишком низкая цена, особенно в свете заявления главы российского МИД Сергея Лаврова, который, пусть и по другому поводу, сказал, что вопрос санкций нас давно уже перестал волновать.

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Другим весомым аргументом может стать желание президента РФ Владимира Путина на своём последнем сроке широким жестом разрешить эту давно всем надоевшую проблему. Возможно, именно на это и рассчитывает Абэ, когда подчёркивает, что именно вместе с нынешним главой России «на основе доверия» договор будет заключён.

Путин уже вписал своё имя в историю, исполнив давнюю мечту россиян и вернув Крым. Теперь важно, чтобы он не вошёл во вкус, пожелав стать тем самым правителем, который, наконец, закончит войну с Японией, пусть даже ценой потери территории.

Новости политики: В Кремле рассказали, возможна ли автоматическая передача Курильских островов Японии

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