что вернуло оптимизм на мировой рынок нефти

После длительного провала на нефтяной рынок вернулся оптимизм, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. В результате сырьевые котировки смогли подняться выше $34 за баррель — до максимального уровня почти за полтора месяца. Этому способствовали сокращение добычи участниками сделки ОПЕК+ и их союзниками, а также надежда на восстановление спроса на энергоносители в Европе. Как далеко готовы пойти нефтяные цены — в материале NEWS.ru.

Сырьевые котировки демонстрируют рост третью торговую сессию подряд и за это время смогли прибавить более 15%, поднявшись выше $34 за баррель эталонной марки Brent. Это произошло впервые с 9 апреля.

Основной драйвер роста — действия Саудовской Аравии, которая сокращает экспорт нефти и в целом старается поддержать рынок вместе со своими партнёрами по сделке ОПЕК+ — ОАЭ, Оманом и другими странами, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. По его словам, участники рынка убедились в реальной работе соглашения о сокращении добычи сырья и отыгрывают этот момент.

Мы видим смену информационного фона. Если несколько недель назад говорили о том, что нефти слишком много и её негде складировать, то на прошлой неделе начались разговоры, что на рынке даже возможно возникновение дефицита. Теоретически это может произойти, если сокращение добычи будет больше, чем предполагалось, а спрос начнёт расти быстрее, чем считали ранее. То есть мировая экономика станет активнее выходить из карантина.

Сергей Дроздов

аналитик ГК «ФИНАМ»

Саудовская Аравия и Кувейт с 1 июня остановят добычу нефти на совместном месторождении «Аль-Хафджи», сообщило агентство S&P Global Platts со ссылкой на информированный источник. По оценкам агентства, прекращение производства на данном участке позволит убрать с рынка 140 тыс. баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что Эр-Рияд планирует наполовину сократить продажу нефти в США и Европу в июне. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Поставки некоторым покупателям в этих регионах могут снизиться на 60–70%.

Как писал NEWS.ru, ранее Саудовская Аравия заявила, что в июне сократит добычу нефти сверх плана на 1 млн баррелей в сутки. В результате общее снижение производства достигнет 4,8 млн баррелей по сравнению с апрелем, а уровень добычи в июне составит около 7,5 млн баррелей. Кроме того, Министерство энергетики королевства поручило Saudi Aramco постараться снизить добычу и в мае с планируемых 8,5 млн баррелей в сутки по договорённости с покупателями сырья.

AP/TASS

Оптимизм на нефтяном рынке связан, в первую очередь, с сокращением предложения сырья, соглашается директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. Он поясняет, что первые цифры снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+ показали, что производство уменьшается достаточно быстро.

Кроме того, мы видим, насколько серьёзно падает добыча нефти в США. Количество активных буровых сократилось до минимума за долгий период. Хотя Штаты не присоединились к сделке ОПЕК+, у них рыночная экономика, и цена сырья ниже $30 за баррель заставляет уходить мелких производителей, а крупных — закрывать нерентабельные скважины. Если на конец февраля США добывали 13,1 млн баррелей в сутки, то сейчас откатились до 11,6 млн.

Иван Манаенко

директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

Эксперт считает, что наконец-то началась реальная перебалансировка нефтяного рынка, то есть размер профицита стал сокращаться.

В целом мировое производство нефти в мае может снизиться на 12 млн баррелей в сутки — до 88 млн. Такую оценку даёт Международное энергетическое агентство (МЭА). Добыча сокращается как за счёт стран ОПЕК+, так и за счёт остановки скважин в странах, формально не присоединившихся к сделке. Производство нефти в таких государствах, прежде всего в США и Канаде, в апреле упало на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с началом года, отмечают в МЭА.

Думаю, что сокращение добычи в мае может быть и больше 12 млн баррелей в сутки. Только страны ОПЕК+ обещали снизить её на 9,7 млн, а у других государств в сумме, думаю, будет больше 2 млн. Полагаю, что именно на май придётся наибольшее снижение производства, — отмечает Сергей Дроздов.

Возвращение спроса

AP/TASS

Другой фактор позитива на нефтяном рынке — надежда на постепенное восстановление спроса на энергоносители. Мировое потребление нефти во втором квартале снизится на 19,9 млн баррелей в сутки в годовом выражении, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве. При этом худшим месяцем стал апрель — минус 25,2 млн баррелей. Дальше ситуация будет улучшаться и по итогам года общее снижение спроса составит 8,6 млн баррелей в сутки.

В МЭА считают, что восстановить потребление поможет постепенное ослабление ограничений на передвижение. По оценкам агентства, к концу мая под ограничениями из-за эпидемии коронавируса будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру, в то время как на пике это число достигало 4 млрд человек.

Участники рынка находятся в предвкушении окончания действия карантинных мер в Европе, отмечает портфельный управляющий QBF Денис Иконников.

В Италии и Испании — основных очагах распространения вируса в Европе — уже открывают магазины. В таких странах, как Греция, Ирландия, Польша, Португалия вводятся послабления карантинного режима. Это приведёт к росту спроса на нефть.

Денис Иконников

портфельный управляющий ИК QBF

Тем не менее, по словам эксперта, даже при полном соблюдении условий сделки ОПЕК+ предложение нефти в мае превысит спрос. По различным оценкам, избыток сырья может составить 4–10 млн баррелей в сутки. В связи с этим до конца мая рост цен выше отметки $30 за баррель Brent неустойчив, считает экономист.

Оптимизм вызван ростом мировых рынков вместе со снижением вирусных ограничений в разных странах. То есть одновременно появляются признаки восстановления спроса и сокращения поставок. В моменте такой набор факторов смещает баланс в сторону роста котировок.

Алексей Кириенко

управляющий партнёр EXANTE

По мнению экономиста, ценовое дно для нефти осталось позади, правда, рассчитывать на полное восстановление котировок в обозримом будущем будет слишком оптимистично. На конец мая стоимость барреля Brent может подняться к $35, считает эксперт. При этом импульс восстановления может и угаснуть, поскольку высоки риски, что кроме карантинного обвала спроса будет проявляться и экономический: люди остаются без работы, а компании сокращают свои издержки.

Если мы посмотрим на ценовые ожидания на один-два года вперёд, то они всё ещё находятся «у дна», что соответствует общим ожиданиям рынка о медленном восстановлении экономики и, в частности, авиаиндустрии, — отметил Алексей Кириенко.

AP/TASS

Для заметного восстановления спроса необходимо, чтобы начали восстанавливаться перевозки, считает Иван Манаенко.

Промышленность — это далеко не всё потребление нефти. Больше половины забирает транспорт — грузовые и пассажирские перевозки. Здесь восстановление будет идти постепенно, например, в сфере туризма. Думаю, что ещё долгое время люди будут бояться куда-то ездить, — отметил аналитик.

По его мнению, именно на темпы восстановления спроса в дальнейшем будут ориентироваться нефтяные цены. Некоторый рост потребления постепенно начался, и рынок закладывает это в стоимость барреля, но потом ему понадобится подтверждение, что всё идёт как надо. Уровень в $33–35 — потолок для этого месяца. Чем выше цены забираются, тем более чувствительны они становятся к любым негативным новостям, а такие возможны, предупредил эксперт.

В минус не уйдут

Во вторник, 19 мая, наступает дата экспирации (завершение обращения на бирже) июньских фьючерсов на американский сорт нефти WTI. Месяц назад в такой же ситуации стоимость майских фьючерсов на американскую нефть упала ниже нуля — до рекордной отметки — минус $37,6. Возникшая на рынке паника затронула и европейскую марку Brent, чья стоимость впервые за 18 лет опустилась ниже $19 за баррель.

В этот раз, по мнению экспертов, подобный сценарий нефтяным котировкам уже не грозит.

Волатильность на ближних фьючерсных контрактах всегда была высокой, а последние месяцы она побила все рекорды. Однако фундаментально эти движения не несут информационной ценности. Сейчас видно, что рынки настроены на позитив — интерес покупателей контрактов нарастает. Ровно противоположно тому, что наблюдалось месяц назад, — отмечает Алексей Кириенко.

Сергей Дроздов напоминает, что апрельское падение по большей части носило технический характер — инвесторы уходили из ближних контрактов в дальние. Сейчас они в этом так сильно уже не нуждаются.

Для нефтяных котировок остаётся два основных риска, считает эксперт. Первый касается темпов перезапуска мировой экономики — если это будет происходить слишком медленно или возникнет вторая волна коронавируса. Второй риск — возможное осложнение торговых отношений США и Китая.

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