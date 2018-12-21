Что угрожает курсу гривны в 2019 году | Новости и аналитика : Украина и мир : EtCetera — EtCetera Media

Одной из ключевых задач Национального банка Украины является снижение уровня инфляции. Но инфляция зависит не только от политики НБУ. Всегда есть внешние причины, способные ускорить или замедлить ее. EtCetera узнавал, что может нарушить планы Нацбанка.

ФАКТ. По итогам ноября 2018 года инфляция в Украине составила 10%. В планах Нацбанка Украины до 2020 года сократить уровень инфляции до 5%. Таких же результатов ждет от Украины МВФ. Для контроля за инфляционными процессами НБУ проводит жесткую монетарную политику. Только в 2018 году несколько раз повышали учетную ставку. В НБУ отмечают, что такой шаг делает депозиты более выгодными и сдерживает потребительский спрос.

РИСКИ. Но одной политики НБУ недостаточно для того, чтобы удерживать гривню на желаемых позициях. Для укрепления валюты необходима как внутренняя, так и внешняя стабильность. Оценивая глобальные риски для украинской экономики, в НБУ выделили 4 основных риска, которые могут спровоцировать инфляцию в Украине в 2019 году.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС. В НБУ отмечают, что повышение доходов украинцев влияет на спрос, а это, в свою очередь, провоцирует инфляцию. Как объяснил президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, любое повышение доходов потенциально может повлиять на инфляцию. Вопрос в том, поспевают ли объемы производства за повышением доходов. Экономист напомнил, как повышение минимальной зарплаты в 2017 году привело к взрывоподобному росту доходов и стало важным инфляционным фактором.

ВЫБОРЫ. В 2019 году в Украине пройдут президентские и парламентские выборы. На фоне нового политического цикла инфляционные ожидания всегда ухудшаются. По словам экономиста Романа Корнилюка, неопределенность, связанная с выборами, может дать толчок инфляции.

ГЕОПОЛИТИКА. Конфликт в Азовском море может привести к сокращению валютной выручки, что отразится на украинской экономике. Представитель инвестиционной компании ICU Александр Мартыненко отметил, что в случае эскалации конфликта вокруг Керченского пролива украинским компаниям придется переориентироваться на черноморские порты. Это будет дороже для многих предприятий и сократит их доходы. Если валютная выручка сокращается, то доллар растет, а вслед за ним растут и цены в магазинах.

СПАД МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. По данным рейтингового агентства Fitch, в 2019 году мировая экономика начнет замедляться. Это касается и стран, которые являются торговыми партнерами Украины. По словам Романа Корнилюка, если экономика стран, покупающих украинские товары, прекратит расти, валютная выручка Украины сократится. А это приведет к давлению на гривню и последующему обесцениванию национальной валюты.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ. В НБУ назвали и положительные моменты, которые могут укрепить гривню и приостановить рост цен. Это рекордный урожай кукурузы и подсолнечника в Украине, падение мировых цен на нефть, постепенное разрешение торгового конфликта между США и Китаем, а также продолжение сотрудничества Украины с МВФ.

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