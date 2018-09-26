Что такое фулфилмент, или как «Казпочта» помогает предпринимателям

Продавцы и покупатели переходят в интернет. Заинтересованность людей в онлайн-покупках растет, увеличивается и количество интернет-магазинов. С ростом потребностей людей и, соответственно, расширением ассортимента магазинов возникает проблема – для хранения товаров необходим склад и дополнительные сотрудники. Все это явилось предпосылками к развитию такого явления как фулфилмент.

Фулфилмент призван помогать интернет-магазинам в их работе. Фулфилмент-центры принимают товар, хранят его, упаковывают и отправляют потребителю. Казахстанский рынок фулфилмента еще совсем молод. «Казпочта» активно поддерживает развитие электронной коммерции в стране и открывает такие центры. Второй по счету открылся в Астане на базе сортировочного центра.

«E-commerce в Казахстане занимает около 3 %. Грубо говоря, с каждой сотни товаров только 3 товара продается онлайн. В США этот показатель составляет 15 %, в России 5-6 %. Мы растем быстрыми темпами. Россию догоним в течение 2-3 лет».

Аскарбек Алшанбаев, управляющий директор по IT и трансформации АО «Казпочта».

Огромное помещение с сотнями коробок и тысячами мелких посылок. Кажется, что справиться с такими масштабами в краткие сроки невозможно. Но «Казпочта» справляется – для быстрой и организованной работы помещение поделено на три зоны. В первой принимают и отправляют товар, во второй сортируют посылки по местам их назначения, а в третьей готовят к отправке. Люди здесь работают «на автомате». Ведь работа по сортировке, к примеру, автоматизирована до действий «отсканировать штрих-код — положить посылку в пакет». Для этого сотрудники используют мобильный терминал. Устройство выглядит, как простой смартфон. Сортировщик сканирует штрих-код с посылки, а мобильный терминал выдает номер мешка, который отправится в определенный регион, в которую нужно положить посылку. Делятся емкости по городам. Штрих-код мешка отсканировать тоже необходимо, ведь благодаря этому можно узнать уровень его наполненности. Достиг 14 килограмм – пора закрывать и пускать на отправку. Такие нововведения, по словам сотрудников, заметно экономят время и исключают вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

«Но от человеческого труда не уйти. Никакая машина не сможет отвечать на звонки и так детально консультировать по товарам, как это делает человек. На сегодняшний день увеличивается потребность в маркетологах, ведь продвижение – это основной двигатель e-commerce. Также, с увеличением количества заказов растет потребность в курьерах».

Султан Мустафин, директор департамента e-commerce АО «Казпочта».

Фулфилмент-центр помогает казахстанским предпринимателям ускорить доставку товаров до клиента и сэкономить на аренде складов.

«Раньше нам приходилось обслуживаться в почтовых отделениях вместе с другими клиентами. А сейчас интернет-магазины могут обращаться в фулфилмент-центры. Хорошо, что в Казахстане поддерживают интернет-магазины. Раньше некуда было расти, а сейчас простор шикарный для деятельности. Нет никаких проблем с нехваткой места и времени».

Олжас Нуралдинов, директор «KBT Group».

Предприниматель просто передает свои товары фулфилмент-центру «Казпочты». Здесь он может получить полный спектр услуг, начиная от приема и обработки товара, заканчивая его упаковкой и отправкой клиенту.

«В наше время, чтобы открыть интернет-магазин, нужно просто открыть сайт, а раньше нужно было беспокоиться о том, где хранить товар, как проконтролировать доставку.… Сейчас эту работу выполняют фулфилмент-центры. В этом идея развития электронной коммерции, заложенной в программе «Цифровой Казахстан».

Сакен Сарсенов, председатель правления АО «Казпочта».

На сегодняшний день число интернет-покупателей в Казахстане составляет полтора миллиона человек. Это на 11% больше, чем в прошлом году. В «Казпочте» отмечают, что объемы интернет-продаж увеличиваются ежемесячно. А электронная коммерция в стране стремительно растет.

«Развивайтесь! Государство будет помогать и продвигать. Вы ведь знаете, что Президент всегда поддерживает. Благодаря его поддержке законодательство изменилось, и налоговый кодекс сегодня претерпел изменения, и соответствующие льготы появились для развития электронной коммерции. Мы многого от вас ждем, но самое главное, что для экономики нужны рабочие места, которые вы увеличиваете. Это радует».

Аскар Жумагалиев, вице-Премьер министр РК.

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