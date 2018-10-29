Что такое buyback blackout? Чем собираются реанимировать американский рынок?

Сегодняшний обзор начнем со следующего графика:

На нем пока годовые изменения в балансах активов мировых центральных банков. Другими словами, волны, которые образует политика ЦБ, представляют собой впрыскивания денег в экономику, т.е. монетарное смягчение. Поразительно, но каждый раз, когда изменение доходило до нулевого уровня, банки возобновляли покупку активов в ответ на экономические вызовы.

Сейчас, когда ФРС находится в разгаре ужесточения политики, ЕЦБ приостанавливает покупку бумаг, а ЦБ Японии ищет выходы из порочного круга дефляции, мировая экономика может вновь начать диктовать необходимость мягкой политики, и первые сигналы к этому уже даны. Взять ту же коррекцию на фондовом рынке США.

10 лет непрерывного роста обернулись резней в октябре. Сейчас лишь 20% мировых активов оставили инвесторов в плюсе. Остальные стали убыточным вложением:

Global asset Returns

Этот график хорошо объясняет текущее укрепление доллара как банальный всплеск спроса на ликвидность. То есть, сейчас, допуская чрезмерную реакцию на фондовом рынке в ответ на высокие темпы ужесточения ФРС, выходящую за пределы фундаментально оправданной, образуется некоторый «панический» перекос в пользу ликвидности (т. е. доллара), который может быть также быстро устранен с возвращением оптимизма на фондовый рынок. Это нужно учитывать и, исходя из этого, строить соответствующие перспективы относительно роста американской валюты.

Подобная ситуация с «дефицитом доходности» в активах исторически случалась всего лишь два раза: во время стагфляции в США в 1970 году и финансового кризиса в 2008. То есть, при конъюнктуре, гораздо худшей, чем сейчас. С точки зрения экономической подоплеки из исторических примеров, иррациональность глубины нынешних продаж является более правдоподобной версией происходящего. С другой стороны, если грибы растут после дождя, то какой бы плодородной ни была почва, ждать их без дождя бессмысленно. Вы, наверное, догадываетесь, о чем я говорю.

Дешевый кредит долго доминировал в умах инвесторов, и после расставания с ним вакантное место не так-то просто заполнить. Если вообще возможно.

Однако есть несколько подходящих кандидатов для выдвижения. Первым является обратный выкуп акций. В одной из статей летом я упоминал, что в октябре компании столкнутся со временными ограничениями в операциях по обратному выкупу акций (buyback blackout period). Он введен как мера противодействию асимметрии информации между менеджерами и акционерами, которая достигает пика за неделю или несколько дней до выхода отчетности.

Ей может воспользоваться сторона, имеющая больше информации, то есть менеджеры, что и обуславливает нарастание конфликта интересов. Например, компания, зная, что отчетность превзойдет ожидания, может предпринять усилия по выкупу акций по более низкой цене, чем потенциально возможная после выхода отчетности. И наоборот, если менеджеры считают, что отчетность расстроит инвесторов, они могут попытаться избавиться от акций по пока еще высокой цене.

Период ограничений прошел пик, и компании, скорее всего, будут возобновлять операции по выкупу акций, на чем в немалой степени рос фондовый рынок США в этом году.

Традиционно, качественные и понятные инвесторам катализаторы для роста должны хорошо освещаться в прессе и также вызывать интерес у инвесторов. Вот, например, положительный новостной фон по запросу buyback blackout period, и данные из Google Trends:

Ключевой запрос – buyback blackout:

Теперь про кандидата номер два. Это, конечно же, совокупный спрос в американской экономике и все индикаторы, его касающиеся. Можно обратить внимание на пятничный ряд экономических данных, в том числе , и производственные цены, из которых можно сделать вывод что диспропорции в экономике США нарастают:

Рост потребления и опередили прогнозы за третий квартал, однако инфляция, измеренная через личные расходы, упорно остается на низком уровне. Ее рост в третьем квартале составил всего 1.6%. В стандартной модели рост выпуска обычно сопровождается усилением роста цен, но данные указывают на обратное.

Единственное объяснение, которое мне приходит в голову – это комбинация эффектов монетарной и фискальной политики. Налоговая реформа лучше таргетировала потребителя, дав ему не просто возможность дешевого кредита (как в случае с монетарным смягчением), а реальное увеличение располагаемого дохода. Это вызвало рост потребления с некоторой инерцией, которое мы наблюдаем.

В тоже время, ужесточение ФРС эффективно сдерживает инфляцию, сдерживая и планы по расширению выпуска. Опросный показатель будущих кап. затрат в производственном секторе США на 6 месяцев вперед снижается с начала этого года:

Так неужели весь рост держится на налоговом маневре?

Будет интересно узнать ваше мнение, коллеги.

Артур Идиатулин





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