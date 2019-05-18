Что собирается изменить команда Зеленского в экономике Украины: декларации для всех и амнистия капиталов

В команде нового прези­дента озвучили приоритеты для экономики. Эксперты проанализировали их

Заявления представителей команды нового президента Владимира Зеленского и его советников говорят о том, что вопросы экономического развития будут одними из главных. Хотя, по Конституции, экономика не относится к прямым обязанностям главы государства, он может инициировать перед Радой принятие соответствующих законов. Главная цель — детенизация экономики. Идеи от соратников Зеленского звучат разные– от амнистии капитала до всеобщих деклараций. Эксперты осторожно оценивают предложения и напоминают, что их уже пробовали реализовать, но в итоге это не удавалось.

Что хотят поменять

Напомним, по оценкам экспертов Кабмина, в тени находится до 50% экономики, прежде всего это касается доходов бизнеса и наемных работников в частном секторе, получающих зарплату «в конвертах». Для выявления неучтенных доходов «главный» по налоговой политике в «команде «Зе» советник Даниил Гетьманцев в соцсетях предложил ввести их всеобщее декларирование, причем не только для госслужащих, но для всех, кроме пенсионеров и лиц с инвалидностью. Все налоги он предлагает платить на единый госсчет, а не на несколько, как сейчас.

Также, по мнению Гетьманцева, должна быть проведена амнистия капиталов или «нулевое декларирование». Чтобы узаконить денежные средства, достаточно будет внести в казну налог, обычно это до 5% от задекларированного капитала. Важный момент — амнистия не распространяется на госчиновников.

Также ключевое в процессе вывода доходов из тени — перевод в электронный вид не только налогообложения, но и многих других госпроцессов. Программа-мак­симум — углубление сотрудничества Украины на международном уровне, чтобы узнать, где прячут деньги наши богачи.В итоге доходы казны за несколько лет могут оценочно вырасти почти вдвое (до 2,5—3трлн грн в год).

Сам Владимир Зеленский высказался в поддержку идеи амнистии капиталов, остальные предложения он пока не комментировал.

Мнение экспертов

Экономисты многие новшества поддерживают, но говорят, что их будет непросто реализовать, так как нужно не только быстро принять ряд законов, но и обеспечить ответственность за их выполнение. Как говорит «Сегодня» исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в Украине ведется учет уплаты налогов лишь с 1997 года, до того информации нет.

«Если говорить об амнистии капиталов, то непонятно, считать доходы, полученные до 1997 года сомнительными или нет, — анализирует Пендзин. — Если считать их незаконными, то, исходя из презумпции невиновности, это должны доказать спецорганы, а не обладатель капитала. Это долго, трудоемко и часто недоказуемо».

Также, по мнению Пендзина, в ЕС опасаются, что после амнистии капиталов (уплатил 5% налога и узаконил происхождение) через Украину станут реализовывать криминальные доходы, поэтому одобрение со стороны ЕС могут затягивать.

А президент Украналитцентра Александр Охрименко напомнил: идею всеобщего декларирования доходов населения еще 5 лет назад предлагало правительство Яценюка.

«Начали с госчиновников, которых всего около миллиона человек, но даже на этом уровне контроль над ними затормозился из-за трудоемкости, — говорит Охрименко. — По амнистии капиталов может быть саботаж идеи. Доказать наличие теневых доходов возможно только через расследование и суд, если бизнесмен или физлицо их добровольно не признает».

«Нужна постоянная детенизация»

В то же время эксперты уверены, что идею со всеобщим декларированием и детенизацией можно реализовать в Украине постепенно, за несколько десятилетий, но только если заниматься этим непрерывно.

«Например, в Германии всеобщее декларирование смогли внедрить за 30 лет, теперь доходы и расходы каждого налогоплательщика находятся под контролем. Но там изначально не было такой большой доли теневой экономики, и население также поддерживало идею «честных» денег», — рассказал нам АлександрОхрименко.

Олег Пендзин тоже надеется, что у нас власти смогут со временем сделать «Экономический паспорт украинца», где будет полный перечень его доходов и расходов, подобно существующему во многих странах ЕС. Что касается других предложений команды Зеленского, таких как диджитализация уплаты налогов, регистрация прав собственности, браков, рождений, смертей и т. д., то это можно осуществить намного быстрее, так как этот процесс уже идет несколько лет.

Ранеепрезидент Украины Петр Порошенко отмечал, чтоналоговая амнистия в Украинепоможет завести в страну деньгиизаконно инвестировать в украинскую экономику.

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По материалам: Сегодня





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