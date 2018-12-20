Что случится с нефтью в 2019 году — ProFinance.Ru

В 2019 году рынок нефти будет находиться под влиянием целого ряда факторов – со стороны спроса и предложения, позитивных и негативных.

Бычьи факторы

Иран. Самый масштабный и очевидный риск со стороны предложения представляет собой Иран. Америка дала послабления восьми покупателям иранской нефти. Льготы истекают в мае. Когда приближался ноябрьский дедлайн, Brent торговалась выше $80, и чтобы надавить на цены, администрация Трампа пошла на такой хитрый ход, хотя с начала года неустанно твердила о своем намерении свести экспорт иранской нефти к нулю.

Но вряд ли лидер Белого дома захочет повторять этот сценарий. Теперь, когда профицит предложения вернулся на мировой рынок, у Вашингтона развязаны руки для более жесткой линии поведения. В ноябре производство нефти в Иране сократилось на 380 тыс. баррелей в день, опустившись ниже 3 млн. усиление давления на Тегеран со стороны США, а также угроза перебоев поставок в ряде регионов могут помочь странам ОПЕК+ быстрее достичь своей цели в рамках новой сделки.

Ливия. Успешно нарастив добычу до многолетних максимумов, буквально за несколько недель Ливия сократила производство нефти на 400 тыс. баррелей в день из-за действий повстанцев. Североафриканский экспортер ОПЕК уже на протяжении многих лет считается источником нестабильности, и несмотря на смелые цели по увеличению производства в 2019 году, шансы на то, что Ливия удивит рынок новыми неожиданными потерями остаются высокими.

Венесуэла. Венесуэла завершает год с добычей на уровне 1 млн баррелей в день, что более чем на 600 тыс. баррелей меньше, чем в январе. На данном этапе падение объемов производства может замедлиться, но только потому, что терять уже особо нечего. Но при этом сложно себе представить, что кто-то из аналитиков ожидает восстановления добычи в проблемной стране в кратко- и даже среднесрочной перспективе.

США. Судя по всему, американский сланец продолжит расти взрывными темпами. Производители заметно превысили свои прогнозы на 2018, превысив первоначальные оценки почти на 1 млн баррелей в сутки. Это стало еще очевиднее, когда появились предположения о том, что бум бурения вот-вот споткнется о фактор перегруженности трубопроводов. Тем не менее, недавний обвал цен, стресс на финансовых рынках и все еще актуальные проблемы с трубопроводами в конечном итоге могут затормозить активность американцев. Никто не ожидает снижения производства от текущих уровней, но учитывая множество факторов, влияющих на добычу, даже небольшое разочарование может подтолкнуть рынок к балансу сильнее, чем ожидается.

Сделка ОПЕК+. Сокращение производства на 1.2 млн баррелей в сутки поможет ликвидировать большую часть профицита, хотя, возможно, не до встречи в Вене, которая состоится в середине следующего года. Группа экспортеров может быть вынуждена продлить меры по ограничению предложения, к примеру, до конца года, чтобы убедиться в стабильности цен.

Замедление роста предложения. Это больше проблема, которая всплывет после 2020 года, но агрессивное сокращение расходов, которое началось в 2014 году, еще даст о себе знать. Сланец вытеснил более дорогостоящие традиционные проекты, в связи с чем ужесточение предложения на мировом рынке скоро начнет ощущаться. Недавний обвал цен может привести к еще одному году относительно низких расходов

Медвежьи факторы

Экономический спад. Пожалуй, это самый масштабный риск для цен, вероятность реализации которого к тому же сложно спрогнозировать. Мировая экономика уже начала подавать тревожные сигналы – в Китае замедляется рост экономики, в некоторых странах Европы ВВП и вовсе сокращается, на развивающихся рынках господствует валютный кризис, а финансовая волатильность охватила все финансовые рынки мира. Ситуацию усугубляет тенденция к ужесточению политики Центробанков.

«Тревожные звоночки уже звучат. Рост спроса служит «подушкой безопасности» для нефтяного рынка и превышает 1 млн баррелей в день каждый год с 2012 года. Мы прогнозируем спрос на уровне 1.1 млн в следующем году, но отмечаем, что тренд находится под угрозой. Торговая война между США и Китаем еще может ударить по мировой экономике, тогда как финансовые индикаторы уже подают сигналы тревоги»,- комментирует Саймон Флауерс, главный аналитик Wood Mackenzie.

Американский сланец. Несмотря на пересмотр предыдущих прогнозов на понижение, МЭА по-прежнему ожидает, что предложение со стороны стран не-ОПЕК вырастет еще на 1.5 млн баррелей в день в 2019 году, что выше мирового спроса. Львиная доля этих поставок придется на США, где ожидается новая волна сланцевой революции.

Несоблюдение условий сделки ОПЕК. Россия уже намекнула, что не будет сокращать большие объемы добычи в январе, когда в силу вступает новая сделка ОПЕК+. Таким образом, есть риск того,что согласованные обязательства не будут выполнены в полной мере. Саудовская Аравия возьмет на себя основную нагрузку, и поскольку королевство очень заинтересовано в высоких ценах на нефть, ему придется идти на жертвы. Однако уверенности в том, что группа выполнит задачу по восстановлению баланса, нет.

Автор статьи – Ник Каннингэм

По материалам Oilprice.com

По теме:

ОПЕК нужно смириться с новой реальностью и покровительством России

Россия выполнит договоренности с ОПЕК в течение 3 месяцев

ОПЕК: необходимо сократить добычу в 2 раза сильнее, чтобы сбалансировать рынок к концу 2019 г.

Источник