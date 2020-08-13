Что произошло с золотовалютными резервами Казахстана

Иллюстративное фото © Depositphotos.com/PantherMediaSeller

В среду, 12 августа, пресс-служба Нацбанка РК распространила сообщение заместителя председателя Национального банка Алии Молдабековой о ситуации на внутреннем валютном рынке, росте резервов Национального фонда и факторах влияния на динамику тенге, сообщает Forbes.kz.

О динамике национальной валюты

Июльская динамика курса тенге, в первую очередь, была обусловлена внешними факторами.

По общим настроениям на мировом рынке отмечу, что первая половина июля была более благоприятной для рисковых активов. В первый день июля внешние рынки позитивно восприняли сообщения об успешных испытаниях вакцины против коронавируса. Так, индекс доллара США и цена на золото за день просели на 0,2% и 0,6% соответственно. Данные по рынку труда США за июнь вновь поддержали риск-аппетит глобальных инвесторов.

Однако выход данных по ВВП за второй квартал показал, что пандемия коронавируса привела к рекордным снижениям экономик как развитых, так и развивающихся стран, мировая экономика столкнулась с глубочайшей рецессией со времен Второй мировой войны. Дополнительно виток противостояния между США и КНР, а также сообщения о новых вспышках коронавируса сдерживали оптимизм инвесторов по поводу скорости восстановления мировой экономики. Все это отрицательно повлияло на динамику активов развивающихся рынков.

Также отмечаем замедление темпов роста цен на нефть – если в июне котировки выросли на 16,5% до $41,15, то в июле импульс от восстановления спроса на топливо несколько ослаб – стоимость барреля нефти увеличилась на 5,2%, до $43,3. Колебания цен на нефть были незначительными, волатильность продолжила снижение.

В прошлом интервью мы обсуждали влияние потенциального ослабления рубля, валюты одного из наших основных торговых партнеров, на наш валютный рынок. В июле российский рубль ослаб до уровня 74,13 рубля за доллар, или на 4,1%, в основном под давлением снижения процентных ставок, уменьшения обьемов продаж валюты из Фонда национального благосостояния и конвертации дивидендов, выплаченных российскими компаниями. Валюты отдельных развивающихся стран, таких как Индонезия, Турция, также слабели. Поэтому на фоне замедления роста цен на нефть и ослабления валют развивающихся стран тенге ослаб.

При этом зависимость курса национальной валюты от цены на нефть остается неизменной, колебания стоимости черного золота являются одним из базовых факторов для тенге.

О валютных интервенциях

В июле валютные торги проходили без существенной волатильности, и вмешательства Нацбанка не потребовалось.

После восстановления экономической активности в июне спрос на иностранную валюту практически не изменился. Объем торгов на бирже в июле был сопоставим с объемом июня и составил $2,1 млрд, но пока остается меньше в сравнении со среднемесячным объемом торгов с начала года — $2,2 млрд и средним значением в 2019 – $2,4 млрд.

Поддержку валютному рынку оказывали продажи активов Нацфонда с целью выделения трансфертов в бюджет. Квазигосударственные компании в рамках своих обязательств продолжили продажи части валютной выручки, объем этих операций составил $195 млн.

Со стороны спроса на доллары дополнительное влияние оказала конвертация в валюту дивидендов, полученных внешними инвесторами.

О состоянии золотовалютных резервов

По предварительным данным, золотовалютные резервы увеличились за месяц на $2,4 млрд и на конец июля достигли $35,3 млрд. На фоне неопределенности мировой экономики, вызванной, в частности, пандемией, а также слабого доллара цена на золото за прошедший месяц выросла с $1771 до 1975 за унцию, или на 12%. Рост портфеля золота составил $2,3 млрд, что и послужило основным драйвером роста золотовалютных активов, которые, впервые с 2012, превысили отметку в $35 млрд.

Дополнительным фактором, оказывающим поддержку росту цены на золото, является значительный объем избыточной ликвидности в долларах США, находящейся в распоряжении инвесторов и других участников рынка, после принятия властями США беспрецедентных мер по поддержке экономики в борьбе с последствиями распространения пандемии Covid-19.

При этом, если ФРС США ограничится уже принятыми мерами для поддержания экономической активности в стране, а также в случае стабилизации ситуации с вирусом COVID-19 волатильность на рынке золота сохранится. Уже вчера мы наблюдали падение цены на золото почти на $150 за унцию.

С учетом нестабильной ситуации на мировых рынках Национальный банк продолжит накапливать золото в качестве резервного актива.

Об объемах валютных активов Национального фонда и объемах трансферта в бюджет

По предварительным данным, на конец июля 2020 года объем валютных активов Национального фонда составил $58,24 млрд, что на $0,5 млрд больше, чем месяцем ранее.

По итогам июля инвестиционный доход фонда составил порядка $1,58 млрд. Основная доля инвестиционного дохода пришлась на облигации развитых стран – более $700 млн. Также рост показали портфель акций и портфель золота — на 4,8% и 11,5% соответственно.

Основная часть инвестиционного дохода была нивелирована изъятиями в бюджет. В июле объем гарантированных трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет составил 455 млрд тенге. Поэтому с целью осуществления трансфертов из фонда в бюджет было сконвертировано на валютном рынке $1,1 млрд.

О расширении международной линии с клиринговой системой Clearstream до типа DvP и возможностях для рынка

Clearstream является для Казахстана стратегическим партнером. Как и другие международные расчетные организации, Clearstream является «точкой входа» для иностранных инвесторов на казахстанский рынок.

Переход к формату DVP — это переход на новый уровень для всего внутреннего финансового рынка. Наличие DVP с Clearstream — это один из шагов подготовки местной инфраструктуры для инвесторов, в особенности внешних. DVP позволяет снизить риски глобальных инвесторов при «входе» в государственные ценные бумаги Казахстана, а в условиях конкуренции за потоки капитала для нас это несомненный плюс в сравнении с аналогичными рынками.

Формат Delivery versus Payment предполагает проведение оплаты одновременно с переводом ценных бумаг, что снижает риски для вовлеченных сторон и соответствует лучшей мировой практике. Мы «технически» стали еще более интегрированы с глобальными финансовыми рынками.

Привлечение внешних инвестиций в гособлигации снижает стоимость заимствования для государства, расширяет источники фондирования, способствует повышению ликвидности рынка и диверсификации инвесторской базы. Интеграция с международными депозитариями и глобальными кастодианами оказывает положительное влияние с точки зрения позиционирования внутреннего рынка.

Об ожиданиях по мировым трендам на финрынках и их влиянию на Казахстан

Центральные банки крупнейших экономик мира продолжают программы стимулирующих мер для поддержания активности внутри своих экономик, а правительства рассматривают возможности принятия дополнительных фискальных мер для минимизации последствий от Covid-19. К примеру, правительство США находится в процессе утверждения дополнительных фискальных стимулов в размере не менее $1 трлн в целях восстановления экономической активности, таких как освобождение от налогов и материальная помощь по безработице. Параллельно все следят за новостями об успешных испытаниях вакцин против коронавируса.

По заявлениям Аramco – крупнейшего производителя нефти в мире, спрос на нефть со стороны азиатского рынка восстанавливается и близок к своим докризисным уровням. Все это является поддерживающими факторами для рынка нефти и, соответственно, для нашего валютного рынка.

С другой стороны, эпидемиологи отмечают вторую вспышку коронавирусной инфекции в целом ряде стран. Это сдерживает рост цен на нефть. Сохраняются риски нестабильности на рынках наших основных торговых партнеров – России и Китая.

Мы глубоко интегрированы с глобальными финансовыми рынками, но нам свойственны и наши внутренние особенности. Как центральный банк, мы продолжим ежедневно следить за развитием событий и, в случае необходимости, будем использовать весь спектр инструментов для обеспечения финансовой стабильности. Совместно с правительством нами проработаны различные сценарии, в том числе и на случай ухудшения ситуации в мировой экономике.

Источник