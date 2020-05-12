Что произойдет с российской экономикой в 2020 году — Российская газета

Объем продаж розничной интернет-торговли по итогам года может вырасти втрое — с 1,5 трлн до 4,5-5 трлн рублей. На долю онлайн-сегмента придется около 10% от общего объема розницы, считает председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров.

Если до введения режима самоизоляции значительную часть своих доходов россияне тратили на развлечения и путешествия, то теперь переключаются на покупки в Сети. «Несмотря на снижение доходов, рисков для интернет-торговли нет: покупать будут, но отношение к тратам будет более рациональным», — отмечает Федоров.

По мнению экономиста, преподавателя РАНХиГС при президенте РФ Владислава Гинько, потребители будут тратить деньги только на самое необходимое. По его прогнозам, на возобновление покупательной активности после прохождения пика пандемии потребуется примерно один год — к этому моменту начнутся восстанавливаться занятость, реальные доходы и «экономический оптимизм».

Не все сети смогут дожить до этого момента. «По нашим оценкам, 25-30% сетей не смогут пережить сложное время: либо закроют большую часть магазинов, либо уйдут в иные формы торговли. Не ожидаем, что появится большое количество новых брендов, которые смогут поглотить эти вакансии», — говорит директор департамента торговой недвижимости международной консалтинговой компании Knight Frank Евгения Хакбердиева. Даже если спрос стабилизируется к концу года, выйти на докризисные показатели раньше середины 2021 года не получится, считает Хакбердиева.

На мобилизацию ресурсов торговым центрам потребуется 3-4 месяца, полагает коммерческий директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов. В первую очередь, с рынка могут уйти некоторые операторы гостинично-ресторанного бизнеса и индустрии развлечений. При этом массового закрытия сетевых магазинов и ресторанов при умеренно-позитивном сценарии, который включает снятие ограничений в июне и стабилизацию курса доллара на уровне 71-73 рублей, не будет. Если владельцы торговых центров перегнут палку и не смогут договориться с арендаторами, есть риск столкнуться с высокой вакантностью после завершения пандемии. «В 2020 году средняя вакантность московских торговых центров может вырасти до 12-14%», — прогнозирует Иван Татаринов. Не исключено, что из-за высокой долговой нагрузки некоторые сети могут полностью или частично сменить владельцев.

Инфографика «РГ» / Александр Чистов / Екатерина Петрова

Без лишней роскоши

Снижение продаж на рынке люксовых товаров в России может составить 20-25%, считает директор департамента коммерческой недвижимости агентства Point Estate Роман Амелин. По сравнению с мировым рынком, где спад по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 30-40% — до 240-245 млрд долларов, ситуация в России будет не самой критичной.

Сильнее всего кризис ударит по массовому сегменту для потребителей среднего класса, так как он перестанет быть доступным для своей ключевой аудитории, рассказал управляющий партнер международной консалтинговой компании Knight Frank Алексей Новиков.

На падении спроса на люксовые товары скажется отмена крупных аукционов из-за карантина. В основном это коснется предметов искусства, а также редких сортов вина и виски. В I квартале вспышка пандемии привела к отмене аукционов, и объем продаж резко снизился, впервые за 10 лет.

Восстановление рынка люксовых товаров может занять вдвое больше времени, чем на Западе, и растянуться на год, считает Роман Амелин. Однако возможен и прямо противоположный сценарий: после снятия карантина люкс может начать быстро отыгрывать потери за счет покупателей, желающих наверстать упущенное.

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