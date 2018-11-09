Что приведет потребителей в онлайн за товарами FMCG

Потребители на развитых и развивающихся рынках уже активно пользуются онлайн каналом для покупок.

Причинами тому являются удобство, приемлемые цены, широкий ассортимент и простота доставки. 43% опрошенных потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже используют платформы электронной коммерции для доставки товаров на дом. Четверть (25%) потребителей в Африке и на Ближнем Востоке, и 20% потребителей в странах Латинской Америки ответили, что покупают товары онлайн с доставкой на дом.

С ростом популярности электронной коммерции среди потребителей растет и спрос на категории товаров повседневного спроса (FMCG) в онлайн канале по всему миру. Исследование Future Opportunities in FMCG E-commerce показывает, что в ближайшие пять лет объемы продаж категорий FMCG в онлайн канале возрастут в четыре раза по сравнению с офлайн каналом. Некоторые FMCG компании, которые замечают меняющиеся привычки потребителей, уже считают электронную коммерцию неотъемлемой частью своей бизнес стратегии. Однако все еще существует ряд нерешенных трудностей, которые мешают развитию электронной коммерции в офлайн ритейле, среди которых хранение скоропортящихся продуктов и ограниченный срок хранения многих категорий FMCG, развитие онлайн канала за пределами страны, слабая инфраструктура для обеспечения качественной и своевременной доставки и наличие соответствующей нормативной базы.

В отчете Future Opportunities in FMCG E-commerce определены 10 ключевых драйверов, которые объясняют нынешний успех электронной коммерции в индустрии FMCG на 34 рынках по всему миру. Рынки с большой плотностью населения, потенциалом развития бизнеса, развитой логистикой, высоким проникновением интернета, обществом с культурой делать сбережения станут потенциально интересными для развития канала e-commerce в индустрии FMCG. Например, многие страны Азии устанавливают высокие темпы роста онлайн FMCG благодаря наличию на рынке крупных брендов электронной коммерции, инновациям в области технологий, инвестициям в инфраструктуру, проникновению смартфонов и увеличению потребительского спроса. Среди всех стран в мире Южная Корея лидирует в электронной коммерции товаров повседневного спроса (FMCG), где почти пятая часть (18%) всех продаж FMCG продается через онлайн-каналы. За ней следует Китай (16% от рынка FMCG продается онлайн). Европа, где 26% потребителей уже покупают онлайн с доставкой на дом, в следующие пять лет последует за своими азиатскими соседями, развивая онлайн канал продаж товаров FMCG.

Предположительно, в Европе ожидается рост канала онлайн на рынке FMCG из-за стареющего населения – пожилые люди предпочтут доставку продуктов на дом, а также из-за динамичного образа жизни, перегруженности городов из-за урбанизации и растущей потребности в повсеместном удобстве. На сегодня Великобритания лидирует среди европейских стран в доле продаж FMCG в онлайн канале – 6,3%. За ней следует Франция, где 6,1% товаров FMCG продаются онлайн. Здесь с начала 2000-ых электронная коммерция работает по общенациональной модели торговли click-and-collect, несмотря на низкую плотность населения. Другие рынки, такие как Бразилия, Индия, Россия и Греция указывают на низкую пороговую стоимость электронной торговли, а, следовательно, низкую долю онлайн продаж FMCG.

Вот краткое описание того, как онлайн-продажи FMCG сравниваются на нескольких глобальных рынках на основе 10 ключевых драйверов.

Налаженная и развитая инфраструктура необходима для роста канала E-Commerce в индустрии FMCG

Для развития электронной коммерции в индустрии FMCG на рынках должны быть отлажены основополагающие технологические процессы, такие как высокий процент банковских счетов у населения, отлаженные мобильные платежи, доступ в интернет и повсеместное использование смартфонов.

Будущее электронной коммерции в FMCG зависит от трех важных факторов: благоприятные тренды на рынке, благоприятный инвестиционный климат, а также наличие технологий и инноваций на рынке. Хорошим примером роста онлайн-потребления является Колумбия, где в последнее время имеют место несколько крупных инвестиций, а также запуск стартапов, которые способствуют росту потребительского спроса FMCG в онлайн канале и снижают необходимость регулярных покупок в традиционных магазинах. Было подсчитано, что к 2025 году омниканальные потребители увеличат свое онлайн потребление до $105 млрд.

Независимо от географического присутствия компании, потребители сегодня ищут онлайн решения для удовлетворения своих потребностей в продукции, а также для упрощения своей жизни. Компаниям необходимо понять факторы успеха электронной коммерции на своем рынке и изучить потенциал рынка, и двигаться в ногу с укрепившимися трендами.

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