Что получит Украина от внедрения Стратегии единого цифрового рынка

Цифровые технологии, трансформируя мир, заставляют все государства развивать цифровые инновационные экономики. По данным Европейской Комиссии активное внедрение инновационных технологий и искусственного интеллекта увеличит мировую экономику до 13 триллионов евро до 2030 года. Какие преимущества может иметь украинский бизнес в результате внедрения электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи и печати, регистрируемой доставки почты, защиты веб-сайтов в сегментах «бизнес-бизнес» и «бизнес-государство» и вхождением в единого цифрового рынка ЕС?

Почему в ЕС ввели единый цифровой рынок

ЕС является одним из первых экспортеров цифровых услуг в мире, но несмотря на это, препятствия для глобальной цифровой торговли существенно влияют на деятельность европейских компаний. В частности, Комисия отмечает, что граждане ЕС и предприятия часто сталкиваются с барьерами при использовании онлайн-инструментов и услуг. Эти барьеры означают, что потребители имеют ограниченный доступ к некоторым товарам и услугам, предприятия не могут получить выгоду от оцифровки документов (договоров, товарно-транспортных накладных и других), а правительства и граждане не могут полностью воспользоваться преимуществами цифровой экономики. Устраняя ключевые отличия между онлайновым и офлайновым миром, разрушая барьеры для трансграничной онлайн-деятельности цифровой рынок открывает новые возможности.

По оценке Комиссии:

цифровизация экономики Европы до 2020 года потенциально принесет дополнительно 700 млрд евро в экономику ЕС, что составляет 4% от экономики ЕС в целом;

полноценный завершенный единый цифровой рынок может принести 415 млрд евро в экономику ЕС;

к 2025 году за счет дополнительных инвестиций может быть создано 1,3 млн новых рабочих мест, в том числе благодаря внедрению новых подходов к правовому регулированию телекоммуникаций в ЕС.

Исходя из таких ожидаемых результатов, основной задачей Комиссии является обеспечение устранения технических и фактических барьеров при использовании онлайн-инструментов и услуг. Именно поэтому, Стратегия единого цифрового рынка Европы, принята в 2015 году, является одной из 10 политических приоритетов развития ЕС.

Почему это нужно Украине

Учитывая положения Соглашения об ассоциации, Украина может стать частью единого цифрового рынка ЕС, тем самым увеличив объемы экспорта государств-членов ЕС, выходя на новые рынки и создавая новые рабочие места.

При условии полноценного приведения национального законодательства положениям законодательства ЕС в сфере электронных доверительных услуг, по данным исследования «Украинского центра европейской политики», экономика Украины может дополнительно получить экономию в размере 261 млн евро только в отношениях между бизнесом и государством (расчеты были проведены на основе информации, размещенной на веб-сайте Е-Data, и расчета стоимости жизненного цикла одного бумажного документа в Украине).

Кроме того, есть ряд ожидаемых преимуществ от приобщения к Стратегии единого цифрового рынка:

фактическое расширение границ внутреннего рынка;

повышение привлекательности внутреннего рынка для глобальных компаний;

формирование устойчивого подхода к управлению Интернетом через сотрудничество всех заинтересованных сторон с целью поддержки свободного и открытого международного сотрудничества;

формирование цифровой торговой и инвестиционной политики, в том числе через заключение соглашений о свободной торговле между Украиной, ЕС и третьими странами.

Что мешает Украине перейти к электронному документообороту?

Проблема имплементации законодательства о электронных доверительных услугах в соответствии с требованиями ЕС связана с невозможностью применения нормы получения сертификата соответствия на доверительные услуги, например проверки электронных подписей и печатей. Сертификат соответствия необходим квалифицированному предоставителю электронных доверительных услуг для прохождения квалификации доверительной услуги, например проверки электронных подписей и печатей в Министерстве юстиции Украины. Поскольку по состоянию на середину 2019 года в Украине не создано аккредитованных органов, способных выдавать такие сертификаты соответствия, и законодатель не дал возможности привлекать органы из стран ЕС, идеальное законодательство на практике не работает.

Однозначное урегулирование отношений по обмену и проверки электронных документов между бизнесом и проверяющими органами опирается на общие нормы статьи 85 Налогового кодекса Украины. Подзаконные акты создании на ее выполнение имеют общий характер, который не дает уверенности, что их нормы не будут интерпретированы в свободной форме государственными служащими, а также представителями судебной ветви власти.

Даже при условиях идеальной законодательной базы, остается вопрос человеческого фактора. Наличие технологического и организационного фундаментов требует обучения их применение пользователями на местах. Решение этого вопроса требует, кроме создания соответствующих курсов, обеспечение контроля выполнения норм действующего законодательства и идентификации и поддержки «чемпионов», которые фактически являются локальными «опорами» внедрение новых процессов в государственных органах.

Какие шаги следует предпринять Украине для полноценного внедрения цифрового рынка

Органам исполнительной власти привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с Законом Украины «Об электронных доверительных услугах» и требованиям законодательства ЕС в этой сфере, прежде всего, в части информационной безопасности, работы с первичными электронными документами;

Выделять бюджетное финансирование Центральному государственному электронному архиву Украины в части обеспечения пожизненного хранения ценных электронных документов;

Обучать представителей бизнеса

Законодательно определить процедуры досудебного и судебного рассмотрения электронных документов. В частности, необходимо принятие проекта закона «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины в связи с принятием закона «Об электронных доверительных услугах»;

Ввести общедоступные услуги проверки квалифицированных электронных подписей и печатей;

Внедрить услуги регистрируемой электронной доставки во всех органах публичной власти.

Перевод в цифровой формат договоров и других документов и упрощения бумажных процедур, позволит украинскому бизнесу упростить выход на единый европейский рынок (потенциально это более 500 млн потребителей товаров и услуг) и создать привычные европейским бизнесменам правила работы на украинском рынке. Кроме экономии средств в отношениях «бизнес — государство», развитие цифрового рынка и его полноценное внедрение в Украине, по европейским правилам функционирования этого рынка, в частности их стандартизации, обоюдное признание Украиной и другими сторонами Соглашения о ассоциации украинских электронных доверительных услуг позволит Украине быть участником единого цифрового рынка ЕС.

За соавторства Екатерины Потапенко, ГО «Украинский центр европейской политики»

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