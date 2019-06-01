Что отличает российских предпринимателей и почему иностранные инвесторы вновь проявляют интерес к России | Fresher



Колумбиец Фелипе Де Ла Роса живет в России уже 13 лет. Окончив Российский университет дружбы народов (РУДН), он остался в стране, сделал успешную карьеру и заметно «обрусел». В настоящее время Фелипе – инвестиционный директор компании General Invest.



Я родился в городе Сан-Хуан-де-Пасто на юго-западе Колумбии. После окончания школы я столкнулся с выбором, стать экономистом или юристом (следуя по стопам моего отца и деда) и в итоге поступил на юридический факультет Национального университета Колумбии в Боготе, крупнейшего государственного университета в стране. Выяснилось, что в Колумбии существует программа, сохранившаяся с советских времен, в рамках которой в российских высших учебных заведениях предоставляются места, финансируемые государством, для лучших колумбийских студентов и школьников. Я подал заявку, и уже в первом семестре получил телефонный звонок с предложением продолжить учебу в Российском государственном университете дружбы народов (РУДН).

И я решил поехать в Россию. Разумеется, я мог бы остаться на родине, но гораздо интереснее было попробовать жить среди людей другой национальности с совершенно иными традициями. Кроме того, я всегда интересовался Россией, но, живя в другой части мира, не очень много знал о культуре и обычаях этой страны. Был 2006 год, когда оказавшись в РУДН, я решил переключиться на экономику, придя к выводу, что это более универсальная, глобальная профессия. На четвертом курсе я устроился на работу в швейцарский инвестиционный фонд Valartis Asset Management, поэтому решил остаться в Москве. Сейчас я работаю на инвестиционную компанию General Invest в качестве главного инвестиционного директора и управляющего портфелем.



Культурные сходства и различия

В России меня поразило необычайное гостеприимство жителей провинции. В Москве, как и в других мегаполисах мира, люди ведут очень динамичный и напряженный образ жизни, который просто не дает им возможности соблюдать формальности. Но всякий раз, когда мне доводилось бывать в российской глубинке, я чувствовал, насколько искренние, гостеприимные и вежливые люди там живут. Во время моих путешествий я также заметил, что, несмотря на тот факт, что Россия – очень большая и разнообразная страна, у ее жителей везде одинаковый менталитет. В начале мая я участвовал в восхождении на Эльбрус (к сожалению, из-за плохой погоды нам не удалось достичь вершины) вместе со скалолазами из самых разных уголков России, и все они были очень похожи по поведению и культуре. В Колумбии различия между людьми из разных регионов намного более заметны, хотя сама страна во много раз меньше России.

В то же время, русские и латиноамериканцы схожи по своему темпераменту – мы открыты, эмоциональны и очень ценим дружбу. Здесь, в России, у меня появились настоящие друзья, которые так же близки мне, как и мои старые друзья в Колумбии. Я знаю, что могу рассчитывать на них всегда, когда возникает необходимость. Нигде больше я не чувствовал, что дружба ценится так же высоко, как и на моей родине. А еще я заметил, что вера здесь играет такую же важную роль в жизни людей, как и в Колумбии, несмотря на религиозные различия.



Я живу в России уже тринадцать лет и понимаю, что порядочно «обрусел» за это время. Я чувствую, что воспринял прямолинейность россиян и их неприязнь к формальным светским беседам. В Колумбии и на Западе принято начинать разговор с обсуждения погоды и вопроса «как дела?», на который не принято отвечать. В отличие от этого, русские любят сразу переходить к сути, будь то в переписке или при личной встрече. Теперь я уже привык к этому, и когда звоню другу или коллеге, я чувствую себя комфортно, предлагая встретиться или обращаясь с просьбой, без всяких предварительных разговоров. Мне нравится такой подход, потому что у меня всегда много дел, и я стремлюсь все успеть, а это позволяет экономить время. Иногда, разговаривая с родственниками из Колумбии, я вынужден напоминать сам себе, что такой подход к разговору считается невежливым, и сначала следует поговорить «обо всем и ни о чем». Со временем мне становится все труднее так себя вести!



Экономика и инвестиции

В прошлом году интерес иностранных инвесторов к России заметно вырос, хотя в течение последнего десятилетия по различным причинам имел место отток инвесторов. Сейчас экономика вышла из рецессии, но темпы роста остаются медленными. В 2018 году ВВП вырос всего на 2,3 процента, и эксперты прогнозируют, что этот показатель еще более замедлится в 2019-2020 годах и составит около 1,5-1,7 процента. С другой стороны, следует отметить, что цены на нефть свыше 50 долларов за баррель с середины 2017 года привели к стабилизации экономики. В результате российский бюджет является профицитным, положительное сально торгового баланса продолжает расти, а уровень безработицы не превышает пяти процентов. Учитывая многочисленные проблемы, которые существуют в развивающихся экономиках по всему миру, российский рынок выглядит относительно привлекательным для иностранных инвесторов в нынешней глобальной макроэкономической обстановке.



Сильными позициями России остаются нефть и газ. Другие страны мира могут только мечтать о наличии таких ресурсов. Доход от них необходимо использовать для развития других секторов экономики. Теперь мы можем наблюдать постепенные изменения в ее структуре, но они происходят не такими темпами, какие необходимы для успешной диверсификации. В то же время, я отмечаю явный прогресс в сфере туризма – за последние пятнадцать лет инфраструктура страны улучшилась, и ситуация с визами стала немного проще. Но в общегосударственном масштабе доходы от туризма вряд ли можно сравнить с доходами от нефтегазового сектора.

Чтобы успешно инвестировать в Россию, необходимо точно знать, куда вы вкладываете свои деньги, и пользоваться услугами профессиональных консультантов. Требуется определенный опыт: инвестор должен уметь выбрать перспективный сектор экономики и найти нишу для развития. Наша компания находится в России – мы хорошо знаем те компании и проекты, в которые инвестируем, мы встречаемся с их представителями лично, и поэтому можем дать эксклюзивную консультацию своим клиентам, порекомендовать надежные проекты и перспективные инвестиционные секторы.

В России есть традиционные отрасли, такие как нефть и газ, в которые обычным гражданам практически невозможно попасть. Но в последнее время технологический сектор – например, электронная коммерция и краткосрочный прокат автомобилей – развивается устойчиво. Москва является одним из мировых лидеров в области проката транспортных средств. Кроме того, здесь есть немало программистов исключительно высокой квалификации, и это также может быть использовано при разработке новых перспективных секторов экономики.



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