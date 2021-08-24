Что нужно знать тем, кто хочет экспортировать молочную продукцию в Южную Корею

Республика Корея является крупным импортером продовольствия, ежегодно закупая за рубежом продуктов питания на сумму более 30 млрд долл. Молочные продукты не входят в традиционный пищевой рацион корейцев, однако их популярность увеличивается по мере того, как население знакомится с западной культурой. В конце 2020 года Россельхознадзор согласовал сертификат на поставки молочных продуктов из России в Корею. «Агроэкспорт» совместно со Всемирным банком и ключевыми экспертами отрасли разработал экспортный гид как практическое руководство для организации поставок молочных продуктов в Республику Корея. Milknews изучил документ и рассказал подробности.

Про страну.

Южная Корея является одной из самых богатых стран Азии. Страна входит в число мировых лидеров в таких сферах, как производство высококачественной электроники, страхование, строительство и судостроение. С населением 51,5 млн человек Южная Корея считается привлекательным рынком для экспортеров продовольствия.

Южнокорейская экономика интенсивно развивалась в последнее десятилетие. В 2017 году наблюдался максимальный рост ВВП (3,2%), в дальнейшем темпы роста замедлились. Это страна с высоким уровнем дохода и обширным успешным опытом повышения общественного благосостояния. Минимальный размер оплаты труда с 2015 года ежегодно повышается и по состоянию на 2021 год составляет 1,8 млн вон (примерно 1 600 долл. США) в месяц.

Сельское хозяйство играет незначительную роль в экономике Кореи, обеспечивая лишь 1,8% ВВП (29 млрд долл. США). В этом секторе заняты всего 4,8% трудоспособного населения. Основными сельскохозяйственными продуктами являются рис, корнеплоды, ячмень, овощи, фрукты, мясо КРС, свинина, мясо птицы, молочные продукты, яйца и рыба.

Страна наращивает объемы закупок продукции АПК. В 2020 году импорт продовольствия в стоимостном выражении достиг 32,5 млрд долл. США. При этом экспорт также имеет тенденцию к росту и в 2020 составил 8,9 млрд долл. США, увеличившись относительно показателя 2010 г. на 62%. В стоимостной структуре импорта продукции АПК Южной Кореи на долю молочной продукции в 2020 г. пришлось 3,4% (1 107,3 млн долл. США).

По данным на 2020 год численность населения Республики Корея составляет 51,5 млн человек. Как и в соседней Японии, население страны стареет: многочисленное поколение беби-бумеров, родившихся после Корейской войны, приближается к пенсионному возрасту. Демографический рост пока продолжается, но составляет только 0,2% в год. Согласно прогнозам, с 2040 года население страны начнет сокращаться.

Несмотря на старение населения, рост экономики Республики Корея, обусловленный развитием технологий и промышленного производства, скорее всего, продолжится. Страна с населением 51,5 млн человек является крупным импортером продовольствия и, как и Япония, открыта для международного бизнеса. Однако следует учитывать, что более выгодные позиции на рынке Республики Корея имеют экспортеры из стран, присоединившихся к соглашению о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Кроме того, Республика Корея подписала соглашения о свободной торговле с государствами АСЕАН, Австралией, Канадой, странами Центральной Америки, Чили, Китаем, Колумбией, Индией, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, ЕС, ЕАСТ, США, Турцией и Вьетнамом.

Про рынок.

Рынок Южной Кореи представляет особый интерес для экспортеров молочной продукции ввиду высокой стоимости сырого молока в стране (стоит в два раза дороже, чем в среднем по миру). Однако для импорта молочной продукции (молока и йогурта) существует ряд барьеров — высокие таможенные пошлины (вне квоты) и политическая поддержка местных фермеров. С другой стороны, такие продукты, как сухое молоко, импортируются в качестве ингредиента для производства молочных, кондитерских и хлебобулочных изделий без специфических барьеров.

В августе 2013 г. правительство страны ввело новую систему ценообразования на базе себестоимости сырого молока (Milk Price Linkage System). Если ранее цена фиксировалась каждые 2–3 года после сложных переговоров с фермерами, то теперь она устанавливается ежегодно исходя из уровня инфляции и производственных затрат. Такой подход подвергается критике, поскольку не отражает реальное соотношение спроса и предложения, когда в условиях перепроизводства и роста запасов стоимость молока остается высокой.

Производство молочной продукции (в молочном эквиваленте) в Южной Корее, по оценкам ФАО, в 2020 г. составило 2,1 млн тонн, импорт — 1,3 млн тонн, а экспорт — всего 39 тыс. тонн.

При ограниченности собственного производства Южная Корея импортирует значительный объем молочных продуктов. Так, в стоимостном выражении импорт молочной продукции в 2020 г. составил 1 107,2 млн долл. США с наибольшей долей сыров и сывороточных ингредиентов, за которыми следуют питьевое молоко, сливочное масло и сухое молоко.

Основными поставщиками молочных продуктов в Южную Корею являются США (28% от общего импорта в 2020 г.), Новая Зеландия (14%), Нидерланды (13%) и Франция (11%). В целом на долю стран ЕС приходится 59,4% от общего стоимостного объема импорта молочной продукции Южной Кореи.

Сыры.

Из-за высокой стоимости молока внутреннее производство сыров ограничено. Основные сыроварни расположены в провинциях Южный Кенсан и Северная Чолла. Местные производители сыра выпускают новые продукты, чтобы поднять продажи и поддержать интерес потребителей. Максимальный объем внутреннего производства приходится на плавленые сыры — свыше 90% в 2020 г. Причем, начиная с 2016 г., общий объем производства имеет тенденцию к росту за счет увеличения выпуска плавленых сыров. В 2014–2020 гг. производство натуральных сыров сократилось на 59%, тогда как производство плавленых — выросло на 171%. Эта тенденция обусловлена снижением объема использования местного сырья для производства натуральных сыров и увеличением доли импортных натуральных сыров в производстве плавленых сыров в Южной Корее.

По состоянию на 2020 г. объем потребления сыров в стране составляет 188,2 тыс. тонн и имеет тенденцию к росту. Согласно прогнозам Euromonitor International, в 2024 году потребление увеличится на 11% относительно уровня 2020 г. и составит 209 тыс. тонн. При этом продукция местного производства обеспечивает менее 25% от объема потребления, в то время как доля импорта превышает 75%.

Потребители предпочитают мягкие свежие и сливочные сыры, такие как фета и буррата. Мягкие сыры все чаще используются в качестве ингредиента.

Более 40% импортируемых сыров в Южную Корею поступает из США, что обусловлено высоким качеством американских молодых сыров, а также разнообразием плавленых сыров. Второе место занимают поставки из Новой Зеландии, на которые приходится около 16–17% импорта сыров в натуральном и стоимостном выражении. Новая Зеландия специализируется на поставках прочих сыров (код ТН ВЭД 040690). Совокупная доля поставок ЕС составила 34% и 35% от объема импорта сыров (в натуральном и стоимостном выражении соответственно) на южнокорейский рынок в 2020 году.

Сыворотка.

Внутреннее производство сухой сыворотки незначительно ввиду малых объемов производства натуральных сыров.

В Южной Корее сухую молочную сыворотку добавляют к сухому молоку (обезжиренному или цельному) для получения порошка, который в дальнейшем используется при производстве детских смесей, йогурта, ароматизированного молока и мороженого.

По данным Статистической службы Республики Корея, производство Modified Milk Powder оценивается в 12,5 тыс. тонн. Ожидаемое на фоне снижения рождаемости падение спроса на детские смеси отрицательно скажется на объемах импорта сывороточных ингредиентов. Согласно оценкам Euromonitor International, в 2020 году производство детских смесей в стране составило 19,2 тыс. тонн. В 2021–2025 годах прогнозируется замедление темпов производства (в среднем на 5% в год).

Импорт сывороточных ингредиентов в разы выше экспорта. До 2019 отмечался ежегодный рост поставок в Южную Корею, однако в 2020 произошло небольшое снижение импорта на 3,8% в натуральном выражении и рост на 18,6% в стоимостном. Таким образом, в 2020 году импорт молочной сыворотки по коду ТН ВЭД 0404 составил 79,2 тыс. тонн на сумму 169,9 млн долл. США.

География поставок продукции кода ТН ВЭД 040490 в Южную Корею узкая: в 2020 г. на поставки из Нидерландов пришлось 91% импорта по объему и 88% по стоимости. Далее следуют такие страны ЕС, как Германия, Бельгия, Франция и прочие. В целом основными поставщиками этой продукции являются страны ЕС.

Сухое молоко.

Производство сухого молока в Южной Корее в последние 5 лет держалось на уровне 9–11 тыс. тонн в год, а в 2020 году увеличилось до 14 тыс. тонн на фоне роста объемов производства сырого молока (до 2,1 млн тонн) и соответственно запасов сухого молока (до 11,5 тыс. тонн). Причем в стране производится преимущественно сухое обезжиренное молоко (СОМ).

Ежегодно в Корее потребляется около 30–45 тыс. тонн сухого молока, причем потребление удовлетворяется преимущественно за счет импортной продукции.

Экспорт сухого молока из Южной Кореи практически отсутствует, в то время как импорт в пиковых 2018–2019 годах составлял 29–30 тыс. тонн, однако в 2020 на фоне пандемии сократился до 23 тыс. тонн на сумму 70,2 млн долл. США, прежде всего за счет СОМ (код ТН ВЭД 040210). Большая часть импорта сухого молока Южной Кореи приходится на СОМ, которое составляет 76% от общего объема импорта в натуральном выражении и 70% — в стоимостном.

Крупнейшими поставщиками сухого молока в Южную Корею являются Франция, США и Новая Зеландия, на которые приходится более 60% от общего объема импорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В 2020 году на долю стран ЕС пришлось 47,4% от общего объема поставок сухого молока в страну в натуральном выражении и 49% — в стоимостном.

Масло.

В 2020 году производство сливочного масла в Южной Корее составило 3,6 тыс. тонн, а потребление — 17,8 тыс. тонн. Импорт обеспечивает 86% потребления.

Импорт стабильно растет и заметно превышает экспорт. В 2020 объем импорта составил 15,3 тыс. тонн или 88,9 млн долл. США, что на 7% в натуральном и 3% в стоимостном выражении выше показателя предыдущего года.

Лидером по поставкам сливочного масла и прочих молочных жиров в Республику Корея является Новая Зеландия — 36,5% от общего импорта в натуральном выражении в 2020 г. Далее следуют Франция — 24,5% и Германия — 12,1%. В стоимостном выражении лидирует Франция — около 35% от общего объема импорта. Продукция из Новой Зеландии составляет 31% импорта, из Германии — около 9%. При этом в 2020 г. на долю стран ЕС пришлось 49% от общего объема импорта сливочного масла и прочих жиров в натуральном выражении и 55,1% — в стоимостном. Крупным поставщиком в Республику Корея также является США — 8,7% импорта в натуральном выражении и 9,4% в стоимостном.

Питьевое молоко и сливки.

На протяжении последних 8 лет производство питьевого молока в Южной Корее держится на уровне 1,6–1,7 млн тонн. В 2020 г. в стране было произведено 1,36 млн тонн питьевого молока без добавок и ароматизаторов и около 0,3 млн тонн ароматизированного молока.

Основные потребители молока — дети и подростки, но, поскольку из-за низкой рождаемости их доля в общей численности населения уменьшается, спрос на питьевое молоко, согласно прогнозам, тоже будет снижаться. Вместе с тем постепенный рост потребления питьевого молока или напитков на основе молока среди взрослых компенсирует ожидаемое снижение спроса на молоко со стороны детей.

Импорт питьевого молока и сливок Южной Кореи незначителен (составляет около 3% потребления), хотя и показывает заметный рост с 2015 года. В 2020 объем поставок составил 42,6 тыс. тонн или 98,5 млн долл. США, что в четыре раза превышает показатель 2015 года. При этом экспорт питьевого молока и сливок из Южной Кореи составил 10,3 тыс. тонн на сумму 17,9 млн долл. США. Экспорт направлен в основном в Китай, на долю которого в 2020 году пришлось более 90% экспортных поставок в натуральном и стоимостном выражении.

Кисломолочная продукция.

В прошлом году производство кисломолочной продукции в Республике Корея составило 571,6 тыс. тонн, причем в основном была произведена жидкая кисломолочная продукция (77% от общего объема). Потребление полностью обеспечивается внутренним производством. Импорт составляет меньше 1% от потребления, при этом экспорт — также меньше 1% от производства.

Мороженое.

Согласно данным USDA, в 2019 рынок мороженого и замороженных десертов в Южной Корее оценивался в 1,3 млрд долл. США — на 20% меньше, чем в 2016 году (1,6 млрд долл. США). И производство, и потребление мороженого в стране имеет тенденцию к снижению из-за уменьшения доли детей в общей численности населения страны, старения населения и растущей популярности прохладительных напитков со льдом, заменяющих мороженое (например, кофе со льдом), а также замороженных десертов без молока (например, строганого льда с сиропом).

Экспорт мороженого практически в 2 раза превышает объемы импорта в натуральном выражении и в 1,5 раза — в стоимостном.

Про предпочтения потребителей.

Завтрак без молока.

Южнокорейцы обычно едят одинаковые блюда на завтрак, обед и ужин. В типичный рацион входят рис, ячмень, суп, кимчи и различные закуски — с рыбой, мясом, овощами. Некоторые молочные продукты употребляются днем или вечером, например молоко и сыры для перекуса или йогурт на десерт. С ростом популярности кофе увеличилось потребление молока, хотя наиболее доступным видом кофе является растворимый напиток со сливками из растительных жиров.

Рост потребления йогуртов.

Среди молочных продуктов растет потребление йогуртов, особенно питьевых с лактобактериями. Йогурт особенно популярен среди женщин в качестве снека или добавки при смешивании других продуктов. Кроме того, рост потребления йогуртов обусловлен повышенным вниманием потребителей к здоровому образу жизни и предпочтениями в отношении йогурта с различными наполнителями. Густой йогурт популярен в Южной Корее в качестве снека.

Популярность растительных напитков.

Под влиянием мирового тренда на здоровый образ жизни предпочтения южнокорейских потребителей постепенно смещаются в сторону сбалансированного питания и вегетарианства (веганства). Соответственно, увеличивается потребление растительных напитков. Переключение на низкокалорийные диеты также повышает спрос и потребление, например, миндального «молока», которое менее калорийно, чем соевое. Низкокалорийные альтернативные растительные напитки особенно привлекательны для женщин. Новым трендом становится веганская выпечка с кофе латте на растительной основе.

Про ритейл.

В сегменте розницы на рынке молочной продукции в Южной Корее наиболее активно развиваются крупные ритейлеры. Заметно растет популярность электронной торговли. Ритейлер E-Mart, один из лидеров розничного рынка, имеет самый быстрорастущий канал онлайн-продаж в стране. Согласно оценкам Euromonitor International, в 2020 на долю магазинов разных форматов (супери гипермаркеты, магазины шаговой доступности) пришлось около 80–90% розничных продаж молочной продукции, в то время как остальной объем торговли составили продажи через интернет.

Про конкурентную среду.

На южнокорейском рынке молочной продукции ведущие позиции занимают местные игроки, которые производят сырое молоко и молочную продукцию, а также являются дистрибьюторами и импортерами.

Про стоимость доставки грузов.

Ориентировочная стоимость морской доставки одного 40-футового рефрижераторного контейнера с грузом молочной продукции весом 27 тонн из Центральной России (г. Белгород) до порта Пусан через порт Санкт-Петербург в мае 2021 г. составляла 8 250 долл. США (0,31 долл. США за 1 кг). В ставку, рассчитанную по курсу ЦБ РФ на 5 мая 2021 года с учетом действующих тарифов, включены: наземная доставка рефконтейнера с грузом весом до 27 тонн нетто; фрахт; дизель-генератор; ветеринарное и таможенное оформление; внутрипортовое экспедирование; взвешивание контейнера. Общее транзитное время составляет около 55 дней.

Российские экспортеры имеют право на возмещение части транспортных затрат в размере 25%, но не более 30% от стоимости товара.

Ключевые факторы успеха на рынке.

Качество и вкус.

Помимо обязательных стандартов и требований к продукции, на южнокорейском рынке существует высокий спрос на продукты, к которым применяются неправительственные добровольные стандарты безопасности, а также на органическую и экологически чистую продукцию.

Наличие агента.

Сотрудничество с местными импортерами является ключевым фактором при регистрации и процедурах импорта, особенно для облегчения процесса проверок при въезде.

Онлайн-продажи.

Южная Корея занимает третье место по объему рынка электронной коммерции в мире. При этом 16% всех розничных продаж страны проходят онлайн. Продажи продуктов питания в интернет-магазинах растут, некоторые онлайн-ритейлеры сообщают об удвоении продаж во время пандемии Covid-19. Ожидается, что электронная коммерция в Южной Корее останется важным каналом дистрибуции продуктов питания, в том числе молочной продукции.

Личные отношения.

В то время как онлайн-продажи растут, личные отношения остаются важным фактором для успешного ведения бизнеса в Южной Корее. Поэтому компаниям, планирующим экспорт в эту страну, после начала переговоров рекомендуется лично встретиться с корейскими партнерами. Личная встреча будет способствовать укреплению доверия и построению долгосрочных отношений.





Автор: Наталья Антонова

Теги: мир АПК экспорт

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Аналитический центр Milknews

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