Что может пойти не так? Четыре сценария развития ситуации в стране в связи с кадровыми перестановками в Кабмине

3 мартa, 19:30

НВ Премиум

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В ближайшие часы Зеленский должен решить, что делать с Кабмином Алексея Гончарука

president.gov.ua

В зависимости от решения ВР по Кабмину экономика страны может скатиться в хаос или остаться на плаву в ожидании лучших времен.

Вечер 3 марта и утро 4 марта для троих человек на Банковой станут крайне напряженными: президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир и глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак должны будут определиться с тем, что делать с нынешним Кабмином, и какие люди сменят если не всех, то как минимум часть действующих министров.

Именно эта троица, как рассказали НВ сразу несколько человек, знакомых с положением дел в ближайшем окружении главы государства, проводит в ОП (в формате 3/1) закрытые собеседования с потенциальными кандидатами на высшие правительственные посты.

Определенности не много: по последним данным, нынешний премьер Алексей Гончарук с вероятностью в 90% напишет заявление об отставке, а его сменщиком станет вице-премьер Денис Шмыгаль.

Пока на Банковой готовят окончательное решение, НВ с помощью экспертов рассмотрел наиболее вероятные сценарии перезагрузки правительства, и определил, что для страны и власти будет означать каждый из них.

Первый сценарий: новый премьер

Если Рада одобрит нового премьера, это будет автоматически означать серьезную перезагрузку правительства — сменщик Гончарука, по мнению Тараса Шевченко, директора Центра демократии и верховенства права, скорее всего, поменяет хотя бы часть действующей команды. Причем изменения должны затронуть основные направления — экономику, финансы, соцполитику.

В европейских странах, как объясняет Шевченко, внезапное увольнение премьера оценивается как большая нестабильность, — это означает, что правительство уходит, не реализовав запланированную программу. У Гончарука программа есть — Рада утвердила ее на год. Что теперь с ней будет в случае отставки действующего Кабмина — не ясно. Особенно это важно в свете все еще не завершенных переговоров с МВФ.

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